Ông Trump bất ngờ tuyên bố hoãn tấn công Iran

Tổng thống Donald Trump bất ngờ hoãn tấn công các nhà máy điện Iran chỉ vài giờ trước hạn chót, trong bối cảnh đàm phán tiến triển tích cực và giá dầu giảm.

Tổng thống Donald Trump hôm 23/3 nói rằng ông đã ra chỉ thị hoãn các cuộc tấn công quân sự nhằm vào các nhà máy điện của Iran trong vòng 5 ngày, chỉ vài giờ trước thời hạn có thể đẩy xung đột – hiện đã bước sang tuần thứ tư – leo thang hơn nữa.

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ và Iran đã có các cuộc trao đổi “RẤT TỐT VÀ HIỆU QUẢ” trong hai ngày qua về một “GIẢI PHÁP HOÀN TOÀN VÀ TRIỆT ĐỂ CHẤM DỨT SỰ THÙ ĐỊCH TẠI TRUNG ĐÔNG”.

Trong thông điệp được viết hoàn toàn bằng chữ in hoa, ông cho biết đã yêu cầu Bộ Chiến tranh hoãn các cuộc không kích trong khi chờ kết quả của các cuộc đàm phán hiện tại.

Giá dầu chuẩn Brent đã giảm khoảng 7%, xuống gần 104 USD/thùng vào lúc 18h27.

Trước đó vào thứ Bảy, ông Trump cảnh báo rằng các nhà máy điện của Iran sẽ bị phá hủy nếu Tehran không “mở hoàn toàn” eo biển Hormuz cho mọi tàu thuyền trong vòng 48 giờ. Ông đặt hạn chót vào khoảng 19h44 tối 23/3 (6h44 ngày 24/3 theo giờ VN).

Những phát biểu này đã châm ngòi cho một loạt lời đe dọa trả đũa từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó họ tuyên bố trong thông cáo hôm đầu tuần rằng sẽ tấn công các nhà máy điện của Israel và những cơ sở cung cấp điện cho các căn cứ của Mỹ trên khắp vùng Vịnh nếu ông Trump thực hiện lời đe dọa “xóa sổ” mạng lưới điện của Iran.

Hơn 2.000 người đã thiệt mạng trong cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động vào ngày 28/2, một cuộc xung đột đã làm đảo lộn thị trường, đẩy chi phí nhiên liệu tăng cao, thổi bùng lo ngại lạm phát toàn cầu và gây chấn động liên minh phương Tây thời hậu chiến.

Mối đe dọa tấn công vào các lưới điện tại khu vực Vịnh đã làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn quy mô lớn đối với hoạt động khử mặn để cung cấp nước uống, đồng thời tiếp tục làm rung chuyển thị trường dầu mỏ.

Theo Reuters