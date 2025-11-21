Ông Putin cam kết hỗ trợ lâu dài cho nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Ai Cập

Dự án đang được Tập đoàn Năng lượng Nguyên tử Nga Rosatom xây dựng sẽ tạo ra đủ điện năng để tăng cường an ninh năng lượng cho Ai Cập, theo tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin khẳng định Moscow sẽ tiếp tục hỗ trợ Ai Cập trong mọi giai đoạn then chốt của việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của nước này, bao gồm cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng trong dài hạn và bảo trì kỹ thuật sau khi đi vào vận hành.

Bình chịu áp của lò phản ứng số 1 tại Nhà máy Điện hạt nhân El Dabaa, nằm trên bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập, đã được lắp đặt trong một buổi lễ diễn ra hôm 20/11. Dự án do Rosatom phụ trách xây dựng theo thỏa thuận được ký năm 2015 giữa Moscow và Cairo. Nhà máy sẽ bao gồm bốn tổ máy VVER-1200 với tổng công suất 4.800 MW.

Phát biểu qua video trước các đại biểu tham dự sự kiện, trong đó có Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, ông Putin cho biết công tác xây dựng “đang tiến triển vững chắc và thành công”, đồng thời nhấn mạnh dự án đã bước vào “giai đoạn then chốt”.

Theo bản ghi bài phát biểu được đăng trên trang web Điện Kremlin, ông Putin cho biết các lò phản ứng thế hệ III của Rosatom sẽ tạo ra tới 37 tỷ kWh mỗi năm, cung cấp khoảng 10% lượng điện của Ai Cập và tăng cường đáng kể an ninh năng lượng cho nước này.

Ông gọi El Dabaa là “một dự án tiêu biểu trong lĩnh vực hạt nhân vì mục đích hòa bình”, đồng thời ca ngợi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi vì “sáng kiến và sự ủng hộ trực tiếp”. Ông cũng nhắc lại việc các kỹ sư Liên Xô và Nga từng hỗ trợ Ai Cập xây dựng các công trình lớn như đập cao Aswan và nhiều nhà máy công nghiệp.

“Chúng tôi hoàn toàn… giữ cam kết tăng cường và mở rộng hợp tác toàn diện với Ai Cập – một quốc gia thân thiện”, ông Putin nói.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết Moscow đã đào tạo hơn 100 chuyên gia hạt nhân Ai Cập tại các trường đại học Nga, đồng thời khẳng định Rosatom sẵn sàng chia sẻ công nghệ lò phản ứng mô-đun cỡ nhỏ, cũng như các ứng dụng năng lượng hạt nhân trong y tế và nông nghiệp.

Vào tháng 9, Bộ trưởng Điện lực và Năng lượng tái tạo Ai Cập Mahmoud Esmat nói với RIA Novosti rằng tiến độ xây dựng dự án dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2029.

Trong hôm thứ Tư, Tổng thống el-Sisi ca ngợi sự hợp tác “lâu dài” và “hiệu quả” giữa Cairo và Moscow, đồng thời khẳng định nhà máy điện hạt nhân El Dabaa “đưa Ai Cập trở thành quốc gia hàng đầu trong ứng dụng hòa bình năng lượng hạt nhân”.

