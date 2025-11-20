Ukraine bất ngờ phóng ATACMS vào lãnh thổ Nga: Mỹ "bật đèn xanh" cho bước leo thang nguy hiểm?

Lực lượng Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa đạn đạo ATACMS nhắm vào lãnh thổ Nga, đánh dấu bước leo thang mới trong chiến tranh. Mỹ hỗ trợ về cố vấn và dẫn đường vệ tinh, các cuộc tấn công tầm xa tiếp tục gây áp lực lên Moscow.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã báo cáo về vụ phóng tên lửa đạn đạo hệ thống MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) lần đầu tiên vào lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, với việc hệ thống này phụ thuộc vào cố vấn phương Tây và dẫn đường bằng vệ tinh cho thấy Mỹ đã chấp thuận việc leo thang trong các cuộc tấn công của Ukraine.

Bình luận về vụ tấn công, Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cam kết: “Việc sử dụng các khả năng tấn công tầm xa, bao gồm các hệ thống như ATACMS, sẽ tiếp tục”.

Các báo cáo chưa được xác nhận cho biết mục tiêu có thể là khu huấn luyện Pogonovo ở vùng Voronezh, mặc dù nguồn tin Nga khẳng định tên lửa đã nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Mặc dù ATACMS đã từng được sử dụng hiệu quả nhiều lần trong quá khứ, nhưng nó chủ yếu giới hạn ở các mục tiêu tại những vùng lãnh thổ tranh chấp, nơi cả Nga và Ukraine đều tuyên bố chủ quyền, bao gồm vùng Donbass và Bán đảo Crimea.

Tên lửa và phương tiện phóng ATACMS. Ảnh: MW.

Việc phóng ATACMS vào phạm vi rộng hơn các mục tiêu của Nga được cho là một phần trong nỗ lực đồng bộ nhằm ép Moscow chấp nhận lệnh ngừng bắn theo các điều kiện có lợi cho phương Tây, trong đó chiến dịch gây áp lực còn bao gồm hỗ trợ các cuộc tấn công bằng UAV quy mô lớn nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các cơ sở năng lượng.

Vào cuối năm 2024, Cơ quan Tình báo Ngoại giao Nga đã đề cập tới các kế hoạch nhằm giúp các quốc gia Khối phương Tây tái thiết lực lượng Ukraine vốn đã cạn kiệt, để chuẩn bị cho một cuộc “trả thù” tiềm năng, đồng thời khẳng định các trung tâm huấn luyện NATO đã bắt đầu được thiết lập để xử lý ít nhất một triệu tân binh Ukraine mới.

Sự cấp bách trong việc kết thúc xung đột ngày càng gia tăng khi Ukraine đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân sự nghiêm trọng, tổn thất nhân lực và thiết bị không bền vững, tạo điều kiện cho Nga tiến công trong suốt năm với tỷ lệ tổn thất thấp hơn đáng kể so với 3 năm trước đó.

Mảnh vỡ của tên lửa ATACMS sau khi bị bắn hạ gần Voronezh vào ngày 18/11. Ảnh: MW.

Việc cung cấp ATACMS cho Ukraine đã mang lại một phương tiện hiệu quả để các quốc gia Khối phương Tây tối đa hóa sức tấn công vào Nga, với sự hỗ trợ từ nhân sự phương Tây tại hiện trường, bao gồm hướng dẫn nhập tọa độ mục tiêu trước khi bắn.

Số lượng tên lửa được cung cấp lớn cho thấy mặc dù bị đánh chặn ở tỷ lệ cao, những lần thành công vẫn có thể gây thiệt hại hàng chục triệu USD chỉ trong một lần tấn công.

Những thành công đáng chú ý bao gồm: Phá hủy hai bệ phóng của hệ thống phòng không S-400 vào tháng 11/2024; phá hủy một trong những radar tầm xa của hệ thống vào tháng 1; phá hủy thêm các radar khác vào tháng 6; vô hiệu hóa thành công các bệ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M của Nga vào đầu tháng đó.

Tuy nhiên, cường độ sử dụng cao của ATACMS đã dẫn đến tình trạng cạn kiệt nghiêm trọng kho dự trữ tên lửa.

Theo MW