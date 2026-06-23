Xuất hiện cổ đông lớn tên Phạm Nhật Vượng, cổ phiếu LPBank biến động thế nào?

Thị trường tài chính vừa chứng kiến một biến động lớn khi Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (Mã CK: LPB) chính thức công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên, ghi nhận sự xuất hiện của một cái tên đặc biệt: ông Phạm Nhật Vượng.

Ngân hàng LPBank. Ảnh: LPBank.

Theo danh sách cập nhật mới nhất được LPBank công bố, ông Phạm Nhật Vượng đã chính thức trở thành cổ đông cá nhân lớn tại ngân hàng này thông qua một giao dịch thỏa thuận với quy mô khổng lồ với số lượng cổ phiếu nắm giữ: 146,2 triệu cổ phiếu LPB; và tỷ lệ sở hữu là 4,894% vốn điều lệ của LPBank.

Mức sở hữu này tiệm cận sát ngưỡng cổ đông lớn (5%) theo quy định của pháp luật chứng khoán. Toàn bộ số cổ phiếu này được sang tay qua kênh thỏa thuận trong phiên sáng ngày 23/6/2026 với mức giá đồng thuận là 46.000 đồng/cổ phiếu.

Tổng giá trị thương vụ đạt 6.725,2 tỷ đồng. Theo văn bản công bố từ phía LPBank, các cá nhân/tổ chức có liên quan đến ông Phạm Nhật Vượng hiện không sở hữu bất kỳ cổ phần nào tại ngân hàng này.

Theo Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/7/2024), các ngân hàng bắt buộc phải công bố công khai danh sách các cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên (thay vì chỉ công bố các cổ đông lớn nắm giữ từ 5% trở lên như trước đây). Điều này giúp tăng cường tính minh bạch và giúp thị trường giám sát chặt chẽ hơn cơ cấu sở hữu của hệ thống ngân hàng.

Hiện tại, LPBank chỉ ghi nhận duy nhất 2 cổ đông sở hữu trên 1% vốn điều lệ:

Phản ứng của thị trường chứng khoán khi ông Phạm Nhật Vượng lấn sân trực tiếp vào một ngân hàng thương mại lớn đã ngay lập tức kích hoạt dòng tiền đổ xô vào cổ phiếu LPB.

Ngay trong phiên giao dịch sáng 23/6, giá cổ phiếu LPB liên tục nhận các lệnh mua lớn từ 30.000 đến 100.000 đơn vị, đẩy thị giá tăng kịch trần (tăng gần 7%) lên mức 52.600 đồng/cổ phiếu. Mức giá này đưa LPB trở thành một trong những cổ phiếu có thị giá cao nhất trong nhóm ngành ngân hàng.

Ông Phạm Nhật Vượng sinh năm 1968, là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup (Mã: VIC) và hiện là người giàu nhất Việt Nam. Ông là người sáng lập Vingroup - tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, công nghiệp, công nghệ, thương mại dịch vụ và y tế, giáo dục.

Với thị giá 52.600 đồng/cổ phiếu vào cuối phiên sáng, khối tài sản bằng cổ phiếu LPB mà ông Phạm Nhật Vượng vừa nắm giữ đã nhanh chóng tăng giá trị lên khoảng 7.690 tỷ đồng (lãi danh nghĩa gần 1.000 tỷ đồng so với giá mua thỏa thuận ban đầu).

Khối lượng khớp lệnh trên sàn bứt phá mạnh, đạt gần 7 triệu đơn vị sang tay - mức thanh khoản cao nhất của mã này kể từ tháng 12/2025.

Sự đầu tư của ông Phạm Nhật Vượng diễn ra trong bối cảnh LPBank đang có những bước chuyển mình mạnh về cả thương hiệu lẫn hiệu quả kinh doanh.

Vào tháng 7/2024, ngân hàng đã chính thức đổi tên từ Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt thành Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đầy tham vọng, đạt gần 15.000 tỷ đồng.

LPBank vừa tiến hành chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ lên tới 30%, thuộc nhóm các ngân hàng có mức chi trả cao nhất toàn ngành năm nay.