Đà Nẵng chốt thời điểm 100% cơ quan nhà nước dùng AI xử lý thủ tục, hỗ trợ dịch vụ công

UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) dựa trên dữ liệu lớn trong các ngành, lĩnh vực trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030.

Theo đó, đến 2030, Đà Nẵng sẽ ứng dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản trị đô thị, dịch vụ công, y tế, giáo dục, du lịch, giao thông và môi trường, góp phần xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo của khu vực.

Cụ thể, có 100% cơ quan hành chính nhà nước ở Đà Nẵng triển khai AI trong xử lý thủ tục, hỗ trợ dịch vụ công; mỗi năm có ít nhất 2 sáng kiến/dự án ứng dụng AI được triển khai; thúc đẩy gia tăng 20%/năm số lượng các công trình khoa học, bằng độc quyền sáng chế/quyền tác giả (đối với phần mềm) về AI hoặc ứng dụng AI tại thành phố.

Hàng năm gia tăng 5% số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp số phát triển, ứng dụng AI; mỗi năm tổ chức ít nhất 1 Hội nghị/Hội thảo/Tọa đàm về ứng dụng và phát triển AI cấp thành phố; có ít nhất 5 khóa đào tạo/đợt tập huấn, đào tạo về AI cấp sở, ngành, xã, phường.

Bên cạnh đó, phát triển kho dữ liệu mở toàn thành phố, dữ liệu chủ quyền trong y tế, giáo dục, giao thông, du lịch; hình thành AI Incubator và AI Center of Excellence, thu hút tối thiểu 100 doanh nghiệp AI, Blockchain, bán dẫn;hình thành thói quen triển khai chiến lược hoặc tư duy kinh doanh đặt trí tuệ nhân tạo làm trọng tâm (AI-first) cho mọi quyết định, quy trình và đổi mới…

Đồng thời, Đà Nẵng nằm trong top 3 địa phương dẫn đầu cả nước về nghiên cứu, ứng dụng và khởi nghiệp AI.

Để thực hiện mục tiêu này, từ nay đến 2030, Đà Nẵng sẽ xây dựng hạ tầng dữ liệu và tính toán cho nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, hoàn thành việc nâng cấp Trung tâm tích hợp dữ liệu, chuyển dịch sang sử dụng nền tảng điện toán đám mây và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tổng hợp, phân tích dữ liệu để lưu trữ tập trung phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố; thúc đẩy chia sẻ dữ liệu phục vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI; hình thành các cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ mở để nghiên cứu, phát triển các ứng dụng AI...

Bên cạnh đó, Đà Nẵng sẽ đưa ứng dụng AI vào trong các lĩnh vực then chốt như: hành chính công, dịch vụ công trực tuyến thông qua các Chatbot AI, trợ lý ảo AI…; sử dụng AI trong hỗ trợ chẩn đoán qua hình ảnh y tế, dự đoán dịch bệnh, phân tích hồ sơ bệnh án điện tử; ứng dụng AI hỗ trợ dạy và học, theo dõi tiến độ học tập của học sinh; sử dụng AI trong định hướng nghề nghiệp từ dữ liệu phân tích, đánh giá kết quả học tập, sở thích, mục tiêu của học sinh và nhu cầu của thị trường lao động; định hướng, nhu cầu ứng dụng AI trong quản lý quy hoạch và xây dựng, quản lý giao thông thông minh…

Đặc biệt, Đà Nẵng sẽ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp AI, triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển, ứng dụng AI trong các hoạt động nghiên cứu phát triển, thu hút đầu tư…

Để đảm bảo triển khai tốt các mục tiêu, Đà Nẵng giao cho Sở KH&CN tổ chức, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; lên phương án đào tạo và phát triển nhân lực AI từ hệ thống các trường đại học trên địa bàn để đào tạo kỹ sư AI; hợp tác với NVIDIA, Google, Alibaba, Viettel, Marvell… để mở chương trình AI Bootcamp, thực tập sinh; đồng thời thu hút chuyên gia Việt kiều và quốc tế bằng chính sách cư trú, đãi ngộ, môi trường sống…