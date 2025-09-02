Ông Kim Jong-un thị sát tên lửa trước khi tới Bắc Kinh: Thông điệp nào được gửi đi?

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thị sát cơ sở tên lửa liên lục địa và động cơ nhiên liệu rắn mới trước chuyến thăm Trung Quốc, phô diễn sức mạnh hạt nhân, gửi thông điệp tới Mỹ và khẳng định vị thế quốc tế.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã thị sát nhiều cơ sở vũ khí và tên lửa trước chuyến thăm Trung Quốc, động thái mà các nhà phân tích cho rằng nhằm phô diễn năng lực hạt nhân ngày càng phát triển của Bình Nhưỡng với Mỹ, đồng thời khẳng định vị thế quốc tế của ông.

Hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên hôm Chủ nhật tuần trước đưa tin, ông Kim đã tới thăm một viện nghiên cứu chịu trách nhiệm phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới.

Thông báo này được công bố hôm thứ Hai, ngay sau khi ông Kim rời Bình Nhưỡng bằng đoàn tàu bọc thép riêng để đến Bắc Kinh, tham dự lễ duyệt binh kỷ niệm Chiến thắng Thế chiến II vào ngày 3/9.

Tại sự kiện này, ông Kim dự kiến gặp gỡ nhiều lãnh đạo thế giới, trong đó có Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đây sẽ là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của ông trong hơn 6 năm, và là chuyến thứ 5 tính từ trước đến nay.

Ngoài ra, ông Kim còn thị sát một nhà máy quốc phòng mới và kiểm tra dây chuyền sản xuất tên lửa tự động.

“Những động thái này nhằm nhấn mạnh năng lực hạt nhân của Triều Tiên trước khi ông Kim Jong-un lần đầu tiên xuất hiện trên trường ngoại giao đa phương”, ông Cho Han-bum, chuyên gia cao cấp tại Viện Thống nhất Quốc gia Hàn Quốc (KINU), nhận định.

Theo ông Cho, chuyến đi Bắc Kinh còn cho thấy mối quan hệ ngày càng gần gũi giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh khả năng tấn công Mỹ bằng ICBM của Triều Tiên. Điều này cũng giúp Bình Nhưỡng khẳng định vai trò là một “người chơi” chủ chốt trong chính trị quốc tế, sánh ngang Trung Quốc và Nga.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trò chuyện trong chuyến thăm của ông Tập tới Bình Nhưỡng năm 2019. Ông Kim sẽ tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng Thế chiến II của Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 3/9. Ảnh: Reuters.

“Trên thực tế, ông Kim đang gửi thông điệp tới Tổng thống Donald Trump: nếu ông thực sự muốn đàm phán, hãy trực tiếp đối thoại với tôi”, ông Cho nói thêm.

KCNA cho biết, ông Kim đã kiểm tra động cơ nhiên liệu rắn công suất cao mới, làm bằng vật liệu composite sợi carbon, được thiết kế cho tên lửa Hwasong-20 thế hệ tiếp theo.

Các chuyên gia cho rằng vật liệu nhẹ và chịu nhiệt này sẽ cho phép động cơ bền hơn, tầm bắn xa hơn và tải trọng nặng hơn, bao gồm nhiều đầu đạn hạt nhân. KCNA công bố lực đẩy tối đa của động cơ đạt 1.960 kilonewton – tương đương 7–8 động cơ Boeing 747, hoặc hơn gấp đôi sức mạnh của động cơ Merlin 1D dùng trên tên lửa Falcon 9 của SpaceX.

Triều Tiên dự kiến áp dụng công nghệ này cho tên lửa Hwasong-19 cải tiến và dòng Hwasong-20 mới.

Ông Kim đã theo dõi 8 đợt thử nghiệm động cơ trong 2 năm qua và thảo luận kế hoạch sản xuất hàng loạt. Ông mô tả kết quả đạt được là “bước tiến mang tính đột phá trong việc củng cố sức mạnh chiến lược và mở rộng năng lực tên lửa”.

Hiện Triều Tiên được cho là đã có khả năng tấn công bất kỳ điểm nào trên lãnh thổ Mỹ bằng ICBM Hwasong-18, với tầm bắn hơn 15.000 km.

Các nhà phân tích nhận định Bình Nhưỡng đang tiếp tục nâng cấp ICBM để tăng tầm bắn và tải trọng. Ông Lee Il-woo, nhà nghiên cứu cấp cao tại Mạng lưới Quốc phòng Hàn Quốc, cho biết Triều Tiên phát triển ICBM nhiên liệu rắn có khả năng mang tải trọng lớn hơn, vươn tới lục địa Mỹ.

“Sau khi đã sở hữu vũ khí lướt siêu thanh tầm ngắn, Triều Tiên hiện phát triển vũ khí lướt siêu thanh tầm xa có thể xuyên thủng hệ thống phòng thủ Mỹ”, ông Lee nói.

Theo Giáo sư Lim Eul-chul (ĐH Kyungnam), chuyến đi lần này tái khẳng định chính sách “quân sự là trên hết” của Bình Nhưỡng, đồng thời phô diễn năng lực quân sự và báo hiệu mối quan hệ quân sự khăng khít hơn với Trung Quốc và Nga.