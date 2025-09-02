Ông Kim Jong-un đến Bắc Kinh trên đoàn tàu bọc thép nổi tiếng

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sang Bắc Kinh bằng tàu bọc thép để dự lễ duyệt binh, tái hiện hình ảnh huyền thoại gắn liền với gia tộc của ông.

Khi nhiều nguyên thủ thế giới chuẩn bị tới Bắc Kinh để dự cuộc duyệt binh quy mô lớn vào thứ Tư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tiếp tục lựa chọn phương tiện quen thuộc: đoàn tàu xanh bọc thép mang dấu ấn riêng của mình.

Chiếc tàu cổ điển này từ lâu đã trở thành biểu tượng của gia tộc ông Kim Jong-un. Nó gắn liền với nhiều câu chuyện bí ẩn, từng đưa nhiều thế hệ lãnh đạo Triều Tiên đi khắp đất nước và hiếm hoi ra quốc tế.

Truyền thông nhà nước Rodong Sinmun xác nhận sáng 2/9 rằng đoàn tàu của ông Kim đã vượt biên giới sang Trung Quốc. Hình ảnh công bố cho thấy nhà lãnh đạo mỉm cười trên tàu, ngồi cạnh chiếc bàn gỗ với quốc kỳ Triều Tiên phía sau. Ông đi cùng các quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng Choe Son Hui, theo thông báo từ Bộ Ngoại giao nước này.

Chuyến tàu đặc biệt chở nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chạy qua Khasan, một thành phố biên giới của Nga với Triều Tiên, vào ngày 24/4/2019, trên đường đến Vladivostok, nơi ông Kim tham dự hội nghị thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Kyodo News.

Theo Reuters, cha ông – cố lãnh đạo Kim Jong Il – đã bắt đầu sử dụng đoàn tàu từ lâu, thay cho chuyên cơ. Vào năm 2002, truyền thông Nga từng ghi lại hình ảnh đoàn tàu màu xanh viền vàng khi Kim Jong Il thăm Nga trong giai đoạn trừng phạt tạm thời được nới lỏng, cho phép Triều Tiên tiếp xúc nhiều hơn với thế giới bên ngoài.

Đoàn tàu này di chuyển khá chậm chạp, được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt. Với lớp giáp dày, nó chỉ có vận tốc trung bình 60 km/h, theo báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) năm 2009. Trên tàu có phòng họp, phòng khánh tiết, buồng ngủ, điện thoại vệ tinh và tivi màn hình phẳng. Thời ông Kim Jong Il, khoảng 20 nhà ga đặc biệt đã được xây dựng để phục vụ đoàn tàu.

Trong bức ảnh do chính phủ Triều Tiên cung cấp, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay chào từ một chuyến tàu ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, vào ngày 10/9/2023 khi ông lên đường đến Nga. Ảnh: KCNA.

Ông Kim Jong-un đã dùng tàu trong nhiều chuyến công du, dù đôi khi ông vẫn đi bằng máy bay hoặc chuyên cơ. Năm 2023, ông đi tàu sang vùng Viễn Đông Nga gặp Tổng thống Vladimir Putin. Ảnh công bố khi đó hé lộ nội thất sang trọng: sàn gỗ bóng loáng, khung cửa trắng được chạm trổ tinh xảo.

Năm 2022, truyền thông Triều Tiên phát đoạn video ông Kim làm việc trong văn phòng trên tàu, rồi thư giãn hút thuốc trong khi đang mặc chiếc áo sơ mi ngắn tay. Trước đó, vào năm 2018, khi gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hình ảnh cho thấy các quan chức Trung Quốc đã lên tàu để chào đón ông Kim, hai phái đoàn ngồi đối diện nhau trên hàng ghế sofa màu hồng.

Ngoài các chuyến đi quốc tế, đoàn tàu cũng thường xuyên xuất hiện trong các chuyến thăm người dân ở trong nước, theo Reuters.

Theo Reuters, CNN