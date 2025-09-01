Ông Kim Jong-un thị sát dây chuyền sản xuất tên lửa mới trước chuyến thăm Bắc Kinh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã kiểm tra một dây chuyền sản xuất tên lửa mới cùng quy trình tự động hóa chế tạo vũ khí, truyền thông nhà nước KCNA đưa tin hôm 1/9.

Chuyến thị sát diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua, chỉ ít ngày trước khi ông Kim Jong-un dự kiến tới Bắc Kinh để tham dự một cuộc duyệt binh quân sự cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Triều Tiên hiện đang chịu nhiều lệnh trừng phạt quốc tế vì chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Tuy nhiên, các chuyên gia và quan chức quốc tế nhận định, các lệnh trừng phạt này đã mất đi phần lớn tác động do sự hỗ trợ ngày càng tăng về kinh tế, quân sự và chính trị từ Nga và Trung Quốc.

Theo KCNA, ông Kim Jong-un cho biết quy trình sản xuất hiện đại hóa sẽ giúp nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị tên lửa chủ lực.

Trong thời gian qua, Triều Tiên đã cung cấp binh sĩ, đạn pháo và tên lửa cho Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến tại Ukraine.

Song song đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng lên án sự hợp tác của Mỹ với Nhật Bản và Hàn Quốc, đặc biệt chỉ trích tuyên bố chung ba bên gần đây cảnh báo về các mối đe dọa an ninh mạng từ Bình Nhưỡng.

Bộ này “kiên quyết lên án và bác bỏ” việc Mỹ, Nhật và Hàn Quốc biến không gian mạng thành “chiến trường đối đầu địa chính trị và công cụ tuyên truyền thù địch”, một người phát ngôn được KCNA dẫn lời cho biết.

Người phát ngôn còn nhấn mạnh: “Càng nhiều hành động thù địch lỗi thời và ác ý mà Mỹ tiến hành nhằm vào CHDCND Triều Tiên thông qua việc tăng cường hợp tác với các quốc gia đồng minh, thì sự ngờ vực và thù địch giữa CHDCND Triều Tiên và Mỹ sẽ càng gia tăng”.