Ông Kim Jong-un gửi thông điệp cứng rắn cho Mỹ

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, nhưng sẵn sàng đối thoại với Mỹ nếu Washington từ bỏ yêu cầu phi hạt nhân hóa.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố không có lý do gì để tránh đối thoại với Mỹ nếu Washington ngừng việc khăng khăng yêu cầu Bình Nhưỡng giải trừ hạt nhân. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ “không bao giờ” đánh đổi kho vũ khí hạt nhân để được dỡ bỏ trừng phạt, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin hôm 22/9.

Trong bài phát biểu tại hội nghị diễn ra hôm 21/9, ông Kim nói: “Cá nhân tôi vẫn còn những ký ức đẹp về Tổng thống Mỹ (Donald) Trump”, KCNA dẫn lời. Hai nhà lãnh đạo từng gặp nhau ba lần trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh chính phủ mới ở Seoul đang kêu gọi ông Trump đóng vai trò đi đầu trong việc khôi phục đối thoại với Bình Nhưỡng, 6 năm sau khi mọi cuộc đàm phán hòa bình sụp đổ vì bất đồng về trừng phạt và giải trừ hạt nhân.

“Nếu Mỹ từ bỏ sự ám ảnh vô lý về việc phi hạt nhân hóa chúng tôi, chấp nhận thực tế, và thực sự muốn chung sống hòa bình, thì không có lý do gì để chúng tôi không ngồi lại với Mỹ”, ông Kim được trích dẫn.

Theo ông, việc phát triển vũ khí hạt nhân là vấn đề sống còn để Triều Tiên bảo vệ an ninh trước các mối đe dọa nghiêm trọng từ Mỹ và Hàn Quốc, đặc biệt là những cuộc tập trận thường niên mà ông cho là “diễn tập cho chiến tranh hạt nhân”.

Ông Kim chỉ trích những động thái kêu gọi đối thoại gần đây từ Washington và Seoul là “giả dối”, vì mục tiêu thực chất vẫn là làm suy yếu và hủy diệt chế độ Triều Tiên. Ông nói thêm, đề xuất của Hàn Quốc về tiến trình từng bước chấm dứt chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng là minh chứng rõ ràng cho ý định đó.

“Thế giới đã biết quá rõ chuyện gì xảy ra sau khi Mỹ buộc một quốc gia từ bỏ vũ khí hạt nhân và giải giáp”, ông Kim nhấn mạnh. “Chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ vũ khí hạt nhân”.

“Không bao giờ có, và sẽ không bao giờ có, đến vĩnh viễn, bất kỳ cuộc đàm phán nào với kẻ thù về việc trao đổi điều gì đó chỉ để đổi lấy dỡ bỏ trừng phạt”, ông Kim khẳng định.

Ông coi các biện pháp trừng phạt quốc tế là một “trải nghiệm học hỏi” khiến đất nước trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn.

Triều Tiên nhiều năm qua chịu hàng loạt nghị quyết trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bao gồm cấm vận vũ khí và hạn chế kinh tế, gây khó khăn lớn cho nguồn tài chính phát triển quân sự. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục đạt tiến bộ trong chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm xa.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói trong một cuộc phỏng vấn với Reuters rằng những lệnh trừng phạt đó “cuối cùng đã thất bại trong việc ngăn chặn Triều Tiên”, khi nước này hiện mỗi năm bổ sung 15 đến 20 vũ khí hạt nhân vào kho dự trữ.

“Thực tế là cách tiếp cận trước đây – trừng phạt và gây áp lực – không giải quyết được vấn đề; ngược lại còn khiến tình hình tồi tệ hơn”, ông Lee nói.

Kể từ khi nhậm chức hồi tháng 6, ông Lee đã đưa ra nhiều cử chỉ hòa giải, khẳng định đối thoại với Bình Nhưỡng là cần thiết, đồng thời đề xuất các bước xây dựng lòng tin để tiến tới chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Ông thừa nhận còn nhiều trở ngại lớn trong việc khôi phục đối thoại, nhưng tin rằng lộ trình từng bước là lựa chọn thực tế nhất. Theo ông, cần tạo điều kiện thích hợp để đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán – và Tổng thống Trump có vai trò then chốt trong nỗ lực này.

Theo Reuters