Ấn vào đây để nhận tin thông báo mới nhất từ Viettimes.vn

 RSS Mobile
  • Theo dõi chúng tôi:

Thời sự - Xã Hội

Pháp luật Xã hội Y tế Giáo dục

Ông Hà Quang Trung giữ chức Chủ tịch tỉnh Lai Châu

Quỳnh An
Quỳnh An
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam

Ông Hà Quang Trung, Phó bí thư Tỉnh ủy Lai Châu, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39 trong số 40 đại biểu có mặt tán thành.

Ngày 19/11, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 30 (kỳ họp chuyên đề) để quyết định công tác cán bộ thuộc thẩm quyền.

HĐND tỉnh Lai Châu giới thiệu và bầu ông Hà Quang Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, với 39/40 đại biểu dự họp tán thành, đạt 97,5%.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà Quang Trung cảm ơn Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, giao trọng trách; đồng thời khẳng định tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực hết sức để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Anh 1.jpeg
Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Quang Trung. Ảnh: Laichau.gov.vn.

Ông Hà Quang Trung khẳng định tiếp tục đổi mới, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hiện đúng chức trách quyền hạn theo Hiến pháp và pháp luật; tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; chủ động sâu sát cơ sở, lắng nghe tiếng nói của người dân; thống nhất ý chí và hành động để xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thiết thực, hiệu quả.

Ông Hà Quang Trung sinh ngày 27/10/1976; quê quán xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên; dân tộc Kinh; trình độ chuyên môn: Đại học ngành tài chính-tín dụng, thạc sĩ kinh doanh và quản lý; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ: Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Điện Biên; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Điện Biên Phủ; Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên; Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Từ khoá:

Ông Hà Quang Trung Lai Châu Chủ tịch tỉnh Lai Châu

bài liên quan

Tin nổi bật

Có thể bạn quan tâm

Làm gì để kiểm soát quyền lực?

Góp ý văn kiện Đại hội Đảng 14 Làm gì để kiểm soát quyền lực?

Đẩy mạnh kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ bằng cách hoàn thiện cơ chế kê khai, công khai dữ liệu an toàn và minh bạch là một trong những giải pháp để tăng cường cơ chế giám sát nội bộ, kiểm soát quyền lực của người giữ chức vụ.

Nội dung số – trái tim của truyền thông hiện đại

Nội dung số – trái tim của truyền thông hiện đại

Thạc sĩ Phạm Quang Trực nói nội dung số không chỉ là làm video hay viết một bài đăng, mà là quy trình sáng tạo bài bản từ nghiên cứu dữ liệu công chúng đến thiết kế thông điệp và lựa chọn nền tảng phù hợp.

Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Nguyễn Văn Đài vừa bị khởi tố là ai?

Ông Nguyễn Văn Đài bị khởi tố với cáo buộc: làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Rà soát toàn diện MK Skincare

Rà soát toàn diện MK Skincare

Trước sự chú ý của dư luận về các sản phẩm tại thẩm mỹ viện Mailisa, Cục Quản lý Dược đã yêu cầu Sở Y tế, các viện kiểm nghiệm lấy mẫu khẩn các mỹ phẩm Doctor Magic, Maika Beauty, MK, đồng thời đề nghị MK Skincare nộp hồ sơ để xác minh an toàn.

Lê Trung Khoa vừa bị khởi tố là ai?

Lê Trung Khoa vừa bị khởi tố là ai?

Lê Trung Khoa bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.