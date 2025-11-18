Ông Nguyễn Khắc Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế

Chiều 18/11, tại Kỳ họp lần thứ 28, HĐND thành phố Huế khóa VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, các đại biểu đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Theo đó, với 100% đại biểu có mặt bỏ phiếu tán thành, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 -2026.

Trước đó, ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được điều động thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2025 - 2030; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970), quê phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; ông Toàn có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật Tư pháp, Cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước; trình độ chính trị: Cao cấp lý luận.

Ông Nguyễn Khắc Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Huế, Chủ tịch UBND TP. Huế nhiệm kỳ 2021 -2026 phát biểu tại Kỳ họp.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Toàn từng giữ các chức vụ tại tỉnh Khánh Hòa như: Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Nguyễn Khắc Toàn còn là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng các khóa XI và XII.

Sau tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận sáp nhập thành tỉnh Khánh Hòa mới, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cũng tại kỳ họp, 100% đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Trần Hữu Thùy Giang, Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông Trần Hữu Thùy Giang (SN 1981); quê quán: Phường Dương Nỗ, thành phố Huế; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Quản lý du lịch và dịch vụ; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp chính trị.

Ông Trần Hữu Thùy Giang (đứng giữa), Thành uỷ viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021 – 2026, ông Trần Hữu Thùy Giang đã từng giữ các chức vụ: Phó Trưởng phòng, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế; Phó Giám đốc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế); Thành uỷ viên, UVTV Đảng uỷ UBND thành phố Huế, Chánh Văn phòng Đảng uỷ UBND thành phố Huế, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế.