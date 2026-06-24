Smartphone siêu mỏng Tecno Camon 50 Slim có chế độ chụp ảnh dưới nước

Tecno Camon 50 Slim vừa được ra mắt với thiết kế siêu mỏng, màn hình AMOLED 144 Hz, pin 5.600 mAh và hệ thống đèn mini LED độc đáo ở mặt lưng.

Thiết kế mỏng 6,39 mm, mặt lưng có 354 đèn mini LED

Điểm gây chú ý đầu tiên trên Tecno Camon 50 Slim là độ mỏng chỉ 6,39 mm. Đây là con số khá ấn tượng nếu xét đến việc máy vẫn được trang bị viên pin dung lượng 5.600 mAh.

Tecno Camon 50 Slim phiên bản New Mondrian nổi bật với mặt lưng phối màu trẻ trung. Ảnh: Tecno.

Thân máy có các cạnh bo cong mềm, kết hợp màn hình cong ở mặt trước nhằm tạo cảm giác cầm nắm nhẹ và dễ chịu hơn.

Ở mặt lưng, Tecno tích hợp hệ thống AI Mood Light gồm 354 đèn mini LED ngay trong cụm camera. Hệ thống này có thể tạo nhiều hiệu ứng ánh sáng khác nhau để báo cuộc gọi, tin nhắn, thông báo hệ thống hoặc trạng thái sạc pin.

Người dùng cũng có thể tùy chỉnh hiệu ứng theo sở thích, giúp thiết bị có điểm nhận diện riêng thay vì chỉ dừng ở vai trò trang trí.

Cách tiếp cận này cho thấy Tecno đang muốn tạo khác biệt trong bối cảnh thiết kế smartphone ngày càng giống nhau. Với nhóm người dùng trẻ, cụm đèn mini LED có thể là chi tiết đáng quan tâm.

Màn hình 144Hz, camera Sony 50 MP và pin 5.600 mAh

Tecno Camon 50 Slim được trang bị màn hình AMOLED cong 6,78 inch, độ phân giải 1,5K với 1.224 x 2.720 pixel và tần số quét 144 Hz. Đây là thông số hiển thị nổi bật trong nhóm smartphone tầm trung, hứa hẹn mang lại thao tác cuộn trang, chuyển cảnh và chơi game mượt hơn so với các màn hình 60 Hz hoặc 90 Hz phổ biến.

Cụm camera sau của Tecno Camon 50 Slim tích hợp hệ thống AI Mood Light với 354 đèn mini LED. Ảnh: Tecno.

Cung cấp sức mạnh cho máy là vi xử lý MediaTek Helio G200 Ultimate. Thiết bị có 8 GB RAM vật lý, hỗ trợ mở rộng thêm tối đa 16GB RAM ảo, cùng hai tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB và 256 GB. Máy cũng có khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép mở rộng dung lượng lưu trữ lên đến 2 TB.

Camon 50 Slim chạy giao diện HiOS 16.2 dựa trên Android 16. Tecno cho biết thiết bị sẽ được hỗ trợ 3 bản cập nhật Android trong tương lai. Để duy trì hiệu năng ổn định, hãng trang bị hệ thống tản nhiệt 12 lớp, buồng hơi thép không gỉ diện tích 3.205 mm2 và tổng diện tích tản nhiệt 13.828 mm2.

Về camera, máy có cảm biến chính Sony LYT-600 độ phân giải 50 MP, kích thước 1/1,56 inch, đi kèm cảm biến chống nhấp nháy ở mặt sau. Camera trước 32 MP phục vụ nhu cầu selfie và gọi video.

Tecno cũng bổ sung nhiều tính năng chụp ảnh bằng AI, chế độ chụp dưới nước và các tiêu cự chân dung khác nhau để người dùng linh hoạt hơn khi chụp ảnh hằng ngày.

Tecno Camon 50 Slim hỗ trợ kháng nước IP68/IP69 và có chế độ chụp ảnh dưới nước. Ảnh: Tecno.

Dù có thân máy mỏng, Camon 50 Slim vẫn dùng pin 5.600 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 60W. Tecno cho biết viên pin được thiết kế để duy trì độ bền trong thời gian lên tới 5 năm sử dụng. Máy còn có loa kép Dolby Atmos, NFC, cổng hồng ngoại, chuẩn kháng nước và bụi IP68, IP69, cùng chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810.

Hiện giá bán và thời điểm lên kệ của Tecno Camon 50 Slim vẫn chưa được công bố. Ở thị trường nước ngoài, nếu được xếp vào nhóm tầm trung, mẫu máy này có thể cạnh tranh với những cái tên như Redmi Note 14 Pro 4G, Redmi Note 14 5G, realme 14 5G hoặc Samsung Galaxy A26 5G.