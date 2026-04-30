Non song một dải, lòng người một hướng

Nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày 30/4/1975, thời điểm non sông chính thức nối liền một dải, mở ra một chương mới cho lịch sử dân tộc. Chiến thắng ấy không chỉ là sự chấm dứt của bom đạn, mà còn là khởi đầu của một hành trình vĩ đại hơn…

Nhìn lại chặng đường đã qua, chúng ta càng thấm thía giá trị của hai chữ "độc lập". Để có được sự toàn vẹn lãnh thổ, dân tộc ta đã phải trải qua những năm tháng trường kỳ kháng chiến đầy gian khổ, nơi ý chí kiên cường và tinh thần bất khuất trở thành vũ khí sắc bén nhất.

Chiến thắng mùa Xuân năm 1975 không đơn thuần là một dấu mốc lịch sử quân sự, đó là chiến thắng của lòng yêu nước nồng nàn, của niềm tin sắt đá vào chính nghĩa. Nhưng có lẽ, điều khiến thế giới nể phục hơn cả chính là cách người Việt Nam bước ra khỏi bóng tối chiến tranh.

Thay vì giữ mãi những mặc cảm đối đầu, chúng ta đã chọn con đường mở rộng cánh cửa, bắt tay với những kẻ thù cũ để cùng hướng tới tương lai. Việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ và thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với hàng loạt quốc gia trên thế giới là minh chứng cho một tư duy ngoại giao linh hoạt, nhân văn và đầy bản lĩnh. Việt Nam đã từ một quốc gia bị bao vây, cấm vận trở thành một thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các thiết chế quốc tế, từ ASEAN, WTO đến Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sự hội nhập sâu rộng đó không chỉ mang lại những lợi ích về kinh tế, mà còn là lá chắn vững chắc để bảo vệ tổ quốc và giữ gìn hòa bình. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, chúng ta hiểu rằng sức mạnh của một dân tộc không chỉ nằm ở khí tài quân sự, mà còn ở uy tín quốc tế và khả năng kết nối bạn bè năm châu.

Tuy nhiên, sức mạnh nội lực lớn nhất vẫn phải bắt nguồn từ sự đoàn kết bên trong. Hòa hợp và hòa giải dân tộc không phải là những khẩu hiệu mang tính hình thức, mà là một nhu cầu tự thân, một mạch ngầm chảy xiết trong lòng đất nước. Khi đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, sự phân biệt giữa "trong" hay "ngoài", giữa "quá khứ" và "hiện tại" đang dần lùi xa, nhường chỗ cho khát vọng chung về một Việt Nam hùng cường.

Vai trò của kiều bào trong công cuộc này ngày càng trở nên quan trọng và rõ nét hơn bao giờ hết. Hàng triệu người Việt đang sinh sống, học tập và làm việc ở nước ngoài không chỉ là những "đại sứ văn hóa", mà còn là nguồn lực trí tuệ và tài sản vô giá. Họ mang theo tinh thần Việt, dòng máu Việt ra thế giới và nay, họ đang trở về bằng nhiều cách khác nhau để đóng góp cho quê hương.

Từ những chuyên gia công nghệ hàng đầu tại Silicon Valley, các nhà khoa học tại các viện nghiên cứu danh tiếng, đến những doanh nhân thành đạt, tất cả đều đang chung tay xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. Sự tham gia sâu rộng này là minh chứng rõ nhất cho thấy sợi dây liên kết dân tộc là không thể tách rời, dù ở bất cứ phương trời nào.

Chúng ta đang đứng trước ngưỡng cửa của một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của chuyển đổi số, kinh tế xanh và trí tuệ nhân tạo. Đây là thời điểm mà Việt Nam cần tận dụng tối đa "vị thế vàng" của mình để bứt phá. Để làm được điều đó, tinh thần của ngày 30/4 cần được soi rọi dưới một góc nhìn mới: đó là sự thống nhất không chỉ về địa lý, mà là sự đồng điệu trong tâm hồn và ý chí của gần 100 triệu người dân trong nước cùng hàng triệu đồng bào ở xa xứ. Sự thống nhất ấy phải dựa trên nền tảng của lòng tin và sự tôn trọng lẫn nhau. Chúng ta trân trọng lịch sử nhưng không để quá khứ trở thành rào cản, chúng ta tự hào về chiến thắng nhưng luôn khiêm nhường để học hỏi tinh hoa nhân loại.

Nhìn ra thế giới, hiếm có quốc gia nào có được khả năng khép lại quá khứ và hướng tới tương lai một cách mạnh mẽ như Việt Nam. Đó là một hằng số văn hóa, một bản sắc được đúc kết qua hàng nghìn năm giữ nước. Sự hòa giải dân tộc không chỉ là để xóa bỏ hận thù, mà là để tập hợp tất cả những tinh hoa của người Việt, dù họ là ai, ở đâu, miễn là trong tim họ có hai tiếng Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới, thách thức không còn là những mũi tên hòn đạn, mà là sự tụt hậu về công nghệ, là bẫy thu nhập trung bình và những biến động địa chính trị phức tạp. Để vượt qua những "trận chiến" mới này, chúng ta cần một tinh thần chiến thắng 30/4 phiên bản hiện đại: tinh thần của sự sáng tạo, sự dấn thân và tính kỷ luật.

Mỗi dịp kỷ niệm 30/4 là một lần chúng ta tự soi rọi lại mình. Chúng ta đã làm được gì để xứng đáng với sự hy sinh của cha ông? Chúng ta đã đủ mở lòng để đón nhận những ý kiến khác biệt, để tạo ra một khối đại đoàn kết thực sự? Câu trả lời nằm ở hành động của mỗi người. Khi một doanh nhân kiều bào quyết định đưa công nghệ lõi về nước sản xuất, khi một trí thức trẻ từ chối mức lương cao ở nước ngoài để về đóng góp cho quê nhà, hay khi những chính sách mới được ban hành thực sự lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, đó chính là lúc sự thống nhất được hiện thực hóa sinh động nhất.

Giang sơn đã thu về một mối từ 51 năm trước, và giờ đây, trái tim của người Việt khắp nơi cũng đang đập cùng một nhịp đập vì sự phồn vinh của tổ quốc. Việt Nam không còn là tên gọi của một cuộc chiến tranh trong ký ức thế giới, mà là tên gọi của một nền kinh tế năng động, một điểm đến của hòa bình và sự hợp tác. Chúng ta đang viết tiếp những trang sử mới bằng trí tuệ và tình yêu thương, bằng sự bao dung và khát vọng vươn tầm.

Kỷ niệm ngày thống nhất không chỉ để nhìn lại vinh quang quá khứ, mà để tiếp thêm năng lượng cho hành trình phía trước. Kỷ nguyên mới đòi hỏi chúng ta phải có những tư duy mới, dựa trên nền tảng vững chắc của truyền thống yêu nước và đại đoàn kết dân tộc.

Non sông một dải, lòng người một hướng, đó chính là chìa khóa để Việt Nam mở cánh cửa đi tới tương lai rạng rỡ. Trong không khí hào hùng của ngày 30/4, mỗi người Việt dù ở đâu cũng có quyền tự hào về hành trình đã qua và tin tưởng vào một kỷ nguyên phát triển rực rỡ của dân tộc, nơi hòa bình và sự thịnh vượng bền vững luôn hiện hữu trên mảnh đất hình chữ S thân yêu.