Công bằng pháp lý nhìn từ cải cách phạt tiền thay tù

Đề xuất mở rộng phạt tiền thay tù không chỉ là chọn hai loại hình phạt mà là sự thay đổi cách tiếp cận trách nhiệm, theo hướng xử lý đúng hệ quả của hành vi trong các quan hệ kinh tế.

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo hồ sơ chính sách sửa đổi Bộ luật Hình sự, trong đó đề xuất mở rộng áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù đối với một số tội danh.

Đây không phải là lần đầu câu chuyện “phạt tiền hay phạt tù” được đặt ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh nền kinh tế phát triển nhanh, các giao dịch ngày càng đa dạng, ranh giới giữa sai sót quản trị và vi phạm pháp luật trở nên tinh vi hơn, vấn đề không còn đơn thuần là lựa chọn giữa hai loại hình phạt. Điều quan trọng hơn là hệ thống pháp luật đang cần một cách tiếp cận mới, phù hợp hơn với bản chất của các vi phạm trong nền kinh tế hiện đại.

Từ thực tiễn đó, việc mở rộng áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù cần được nhìn nhận như một hướng tiếp cận mang tính cải cách, thay vì chỉ là điều chỉnh kỹ thuật.

Cách hiểu phổ biến hiện nay vẫn có xu hướng nhìn phạt tiền thay tù như một hình thức giảm nhẹ trách nhiệm. Tuy nhiên, về bản chất, đây là sự thay đổi trong cách tiếp cận trách nhiệm pháp lý, đặc biệt đối với các hành vi mang bản chất kinh tế – nơi yếu tố lợi ích tài chính đóng vai trò trung tâm.

Khi một hành vi vi phạm tạo ra thiệt hại hoặc lợi ích bất chính bằng tiền, việc xử lý bằng cơ chế tài chính, gắn với nghĩa vụ khắc phục hậu quả và trách nhiệm vật chất, sẽ tác động trực tiếp vào phần cốt lõi của vấn đề. Ngược lại, việc xử lý bằng hình phạt tù trong nhiều trường hợp chưa chắc giải quyết được hậu quả kinh tế mà hành vi gây ra.

Cảnh sát dẫn giải các bị cáo trong vụ án liên quan đến FLC. Ảnh: N.T.

Dưới góc độ tội phạm học, hiệu quả của hình phạt phụ thuộc vào việc nó có tác động đúng vào động cơ của hành vi hay không. Với các vi phạm trong lĩnh vực kinh tế, động cơ lợi ích tài chính thường chi phối. Vì vậy, nếu chi phí người vi phạm phải gánh chịu vượt quá lợi ích thu được, hành vi vi phạm sẽ mất đi tính hấp dẫn ngay từ đầu, qua đó nâng cao hiệu quả phòng ngừa.

Thực tiễn xét xử cho thấy, trong không ít trường hợp, hình phạt tù không đồng nghĩa với việc thu hồi được tài sản hoặc khắc phục thiệt hại. Trong khi đó, hình phạt tiền, nếu được thiết kế hợp lý, có thể tạo điều kiện để việc thu hồi tài sản diễn ra nhanh hơn, góp phần khôi phục trật tự kinh tế.

Ở góc độ xã hội, việc hạn chế áp dụng hình phạt tù trong những trường hợp phù hợp còn giúp giảm tác động lan tỏa khi một cá nhân giữ vai trò quản lý bị gián đoạn hoạt động. Một quyết định xử lý không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn có thể kéo theo sự gián đoạn của cả tổ chức, tác động đến người lao động và các bên liên quan. Ngược lại, hình phạt tiền cho phép người vi phạm tiếp tục hoạt động trong khuôn khổ pháp luật để tạo ra giá trị bù đắp hậu quả.

Bên cạnh đó, bài toán kinh tế của hệ thống tư pháp cũng cần được tính đến. Việc giam giữ phạm nhân đòi hỏi chi phí lớn từ ngân sách, trong khi hình phạt tiền vừa có thể giảm chi phí xã hội, vừa tạo điều kiện thu hồi tài sản, qua đó chuyển từ mô hình tiêu hao nguồn lực sang buộc người vi phạm trực tiếp gánh chịu chi phí cho hành vi của mình.

Tuy nhiên, cách tiếp cận này chỉ phát huy hiệu quả khi đi kèm cơ chế kiểm soát phù hợp để bảo đảm tính công bằng. Nếu không được thiết kế chặt chẽ, nguy cơ “tiền hóa công lý” có thể phát sinh, làm suy giảm niềm tin xã hội vào hệ thống pháp luật.

Việc xác định mức phạt cần gắn với cả thiệt hại và lợi ích bất chính, đồng thời tính đến khả năng tài chính của người vi phạm, nhằm bảo đảm hình phạt tạo ra áp lực kinh tế thực chất. Nếu không, cùng một hành vi nhưng mức độ tác động lại có thể khác nhau giữa các chủ thể.

Ở góc nhìn sâu hơn, yêu cầu về trách nhiệm pháp lý trong quản trị cũng đang thay đổi. Một quyết định không còn chỉ được đánh giá ở việc có tuân thủ quy trình hay không, mà còn phải có khả năng giải thích nhất quán khi bị xem xét lại. Rủi ro pháp lý vì thế không chỉ xuất hiện tại thời điểm quyết định được đưa ra, mà còn có thể phát sinh khi quyết định được nhìn lại dưới góc độ pháp luật.

Điều này cho thấy hệ thống pháp luật đang dịch chuyển theo hướng không chỉ xử lý hành vi vi phạm, mà còn đặt trọng tâm vào khả năng khắc phục hậu quả và khả năng tự bảo vệ của chính quyết định khi bị đánh giá lại.

Trong tổng thể, việc mở rộng áp dụng hình phạt tiền thay cho hình phạt tù không nên được nhìn nhận như sự thay thế đơn giản giữa hai loại hình phạt. Đây là bước điều chỉnh trong cách tiếp cận xử lý vi phạm, khi trọng tâm được chuyển từ hành vi sang hệ quả mà hành vi đó tạo ra.

Đề xuất này là bước thể chế hóa theo tinh thần Nghị quyết số 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới, khi chuyển trọng tâm từ xử lý hành vi sang buộc chịu trách nhiệm bằng hệ quả.

Tuy nhiên, để bảo đảm công bằng và tránh bị hiểu là “tiền hóa công lý”, chính sách cần được thiết kế chặt chẽ, không thay thế trách nhiệm hình sự trong các trường hợp nghiêm trọng.

Bài toán đặt ra không phải là lựa chọn giữa tù hay tiền, mà là xây dựng một hệ thống pháp luật đủ tinh tế để xử lý đúng bản chất của từng loại vi phạm, đồng thời bảo đảm công bằng – nền tảng của niềm tin vào công lý.