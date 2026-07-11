BYD gây sốc: Xe điện chạy hơn 1.000 km/lần sạc, thực hiện hành trình xuyên Âu - Á dài 15.000 km

BYD đưa mẫu xe điện Denza Z9GT chạy hơn 1.000 km mỗi lần sạc thực hiện hành trình 15.000 km từ Rome đến Hong Kong, phô diễn công nghệ pin và sạc siêu nhanh.

Hành trình dài 15.000 km của BYD không chỉ là chuyến thử nghiệm xe điện, mà còn là màn trình diễn sức mạnh của công nghệ pin Blade Battery 2.0 và sạc siêu nhanh trong bối cảnh hãng xe Trung Quốc tăng tốc chinh phục thị trường toàn cầu.

Mẫu xe được lựa chọn là Denza Z9GT – dòng xe điện cao cấp do BYD phát triển – sẽ vượt qua hàng chục quốc gia từ châu Âu sang châu Á trước khi kết thúc tại Hong Kong.

Hành trình 15.000 km để chứng minh xe điện có thể đi xuyên lục địa

Theo BYD, đoàn xe Denza Z9GT đã xuất phát từ Rome (Italy) ngày 13/6 và dự kiến hoàn thành hành trình khoảng 15.000 km sau 43 ngày, đặt chân tới Hong Kong vào khoảng ngày 25/7.

Lộ trình đi qua nhiều quốc gia như Italy, Croatia, Serbia, Thổ Nhĩ Kỳ, Vatican, Hungary, Bulgaria, Gruzia, Azerbaijan, Kazakhstan, Uzbekistan trước khi tiến vào Trung Quốc đại lục.

Hãng xe Trung Quốc cho biết ý tưởng của chuyến đi được lấy cảm hứng từ hành trình lịch sử của nhà thám hiểm Marco Polo hơn 750 năm trước, với mục tiêu kết nối châu Âu và châu Á bằng phương tiện giao thông chạy hoàn toàn bằng điện.

Đây cũng là dịp để BYD chứng minh khả năng vận hành đường dài của thế hệ xe điện mới trong nhiều điều kiện khí hậu và hạ tầng giao thông khác nhau.

Xe điện chạy hơn 1.000 km sau mỗi lần sạc, 9 phút sạc đi thêm hơn 900 km

Ngôi sao của hành trình là Denza Z9GT phiên bản nâng cấp, sử dụng pin Blade Battery 2.0 do BYD tự phát triển.

Theo hãng, mẫu xe có thể di chuyển tối đa 1.036 km sau một lần sạc, thuộc nhóm xe điện thương mại có phạm vi hoạt động dài nhất thế giới hiện nay.

Không chỉ gây chú ý bởi quãng đường di chuyển, BYD còn mang theo công nghệ sạc siêu nhanh mới.

Hãng cho biết chỉ cần 9 phút sạc, xe có thể bổ sung lượng điện đủ để chạy hơn 900 km, nếu đáp ứng điều kiện hạ tầng tương thích.

Blade Battery 2.0 được thiết kế với mật độ năng lượng cao hơn, đồng thời cải thiện khả năng chống quá nhiệt và tăng mức độ an toàn khi vận hành.

Thông qua chuyến đi xuyên lục địa, BYD muốn chứng minh xe điện không còn chỉ phù hợp với đô thị mà hoàn toàn có thể đảm nhận những hành trình rất dài.

BYD tăng tốc toàn cầu, đưa thương hiệu Denza đối đầu Porsche tại châu Âu

Hành trình diễn ra trong bối cảnh BYD đang mở rộng nhanh chóng hoạt động kinh doanh ngoài Trung Quốc.

Theo số liệu của hãng, trong nửa đầu năm nay, doanh số xe bán ra tại thị trường quốc tế đạt 471.091 chiếc, tăng 82,5% so với cùng kỳ năm trước. Xe xuất khẩu hiện chiếm khoảng 42,5% tổng doanh số, tăng mạnh so với mức khoảng 20% của năm ngoái.

BYD cho rằng nhu cầu xe điện tiếp tục gia tăng khi giá năng lượng biến động sau căng thẳng tại Trung Đông, thúc đẩy người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn đến các phương tiện không sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Dự án xuyên lục địa này do Patrick Zhong – nhà sáng lập quỹ đầu tư M31 Capital – cùng nhà kinh tế học nổi tiếng Jeffrey Sachs, Giám đốc Trung tâm Phát triển Bền vững thuộc Đại học Columbia, khởi xướng nhằm quảng bá giao thông xanh và phát triển bền vững.

Tại lễ xuất phát ở Rome, Phó Chủ tịch điều hành BYD Stella Li cho biết công ty hy vọng chuyến đi sẽ góp phần lan tỏa thông điệp về công nghệ bền vững và khả năng kết nối bằng xe điện trên phạm vi toàn cầu.

Song song với chiến dịch này, BYD cũng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm tại châu Âu.

Ngày 10/7, hãng ra mắt mẫu xe thể thao Denza Z tại Lễ hội tốc độ Goodwood (Anh). Mẫu xe được trang bị hệ thống kiểm soát thân xe thông minh DiSus do BYD tự phát triển và được nhiều nhà phân tích đánh giá sẽ cạnh tranh trực tiếp với Porsche 911 tại thị trường châu Âu.

Denza được thành lập năm 2011 dưới hình thức liên doanh giữa BYD và Mercedes-Benz. Sau nhiều lần nâng tỷ lệ sở hữu, BYD hiện đã nắm toàn bộ thương hiệu và coi đây là mũi nhọn trong phân khúc xe điện cao cấp khi mở rộng ra thị trường quốc tế.

Theo SCMP