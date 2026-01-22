Đại hội Đảng XIV bầu 200 ủy viên Trung ương

Chiều 22/1, Đại hội Đảng XIV bầu Ban chấp hành Trung ương khóa mới gồm 200 người, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Tổng bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu BCH Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày 22/1, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng về công tác nhân sự.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Quá trình làm việc, các đại biểu làm việc tại đoàn để nghiên cứu, thảo luận Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; ứng cử, đề cử và nghiên cứu các tài liệu, hồ sơ nhân sự.

Sau đó, Đoàn Chủ tịch nghe các đồng chí trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Đoàn Chủ tịch cũng đã báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Trung ương.

Chiều 22/1, Đại hội tiến hành bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Ngày mai, 23/1, buổi sáng, đại biểu Đại hội nghỉ, còn Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Đây là lần thứ ba liên tiếp, Đại hội Đảng bầu 200 Ủy viên Trung ương. Tại 2 kỳ đại hội gần nhất là Đại hội XII (năm 2016) và XIII (năm 2021), Đại hội cũng bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

Số lượng Ủy viên Trung ương Đảng do từng lần Đại hội quyết định. Năm 1976, tại Đại hội IV, số ủy viên chính thức là 101 người. Đến Đại hội VIII thì số Ủy viên tăng lên 170.