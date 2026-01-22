close Đăng nhập

Hình ảnh bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Quỳnh An
Đại hội XIV của Đảng trong ngày làm việc thứ tư đã bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới.

Ngày 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với việc bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV. Ảnh: Daihoidang.
Tổng bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ủy viên Trung ương chính thức và Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Daihoidang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ảnh: Daihoidang.
Các lãnh đạo Đảng và Nhà nước bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ảnh: Daihoidang.
Trước khi bầu, Đoàn Chủ tịch nghe các trưởng đoàn báo cáo về kết quả thảo luận của các Đoàn đại biểu đối với Báo cáo công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; việc ứng cử, đề cử, các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử vào danh sách Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Daihoidang.
Tiếp đến, Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội và biểu quyết thông qua danh sách bầu cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; bầu Ban Kiểm phiếu; Ban Kiểm phiếu hướng dẫn việc bầu cử. Ảnh: Daihoidang.
Đại hội đã tiến hành ghi phiếu, bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các nhân sự trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV. Ảnh: Daihoidang.
Sáng mai (23/1), đại biểu Đại hội nghỉ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Chiều cùng ngày, Đại hội họp phiên bế mạc. Ảnh: Daihoidang.

Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.