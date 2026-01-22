Hình ảnh bỏ phiếu kín bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Xã hội số
Gãy xương đùi ở tuổi 104: Ca thay khớp háng hiếm gặp
Sau tai nạn ngã trượt chân, cụ bà 104 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, thiếu máu và rối loạn điện giải. Nhờ phẫu thuật thay khớp háng chuôi dài, bà cụ đã có thể ngồi dậy và tập đi chỉ sau ít ngày.
Quy trình bắt buộc khi bầu Ban Bí thư
Trước khi bế mạc Đại hội Đảng XIV, Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để bầu Ban bí thư theo 8 bước được quy định tại Quyết định 190-QĐ/TW.
Đại hội Đảng XIV biểu quyết số lượng Ủy viên Trung ương khóa mới
Sáng 22/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước vào ngày làm việc thứ tư, thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới.
Cục Quản lý Dược cảnh báo không sử dụng lô thuốc Diclofen vi phạm chất lượng
Sản xuất thuốc Diclofen không đạt tiêu chuẩn chất lượng mức độ 2, Công ty CP dược phẩm dược liệu Pharmedic không chỉ bị xử phạt hành chính 70 triệu đồng mà còn phải thu hồi và tiêu hủy toàn bộ lô thuốc vi phạm.
Hơn một giờ giành giật sự sống cho hai mẹ con sản phụ có rau tiền đạo trung tâm
Sản phụ có rau tiền đạo trung tâm trên nền mổ đẻ cũ rơi vào tình trạng nguy kịch, buộc các bác sĩ BV Đa khoa Đức Giang phải chạy đua với thời gian để giữ lại sự sống cho cả mẹ và con.
Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các cơ sở kinh doanh hàng giả thương hiệu nổi tiếng thế giới
Lực lượng quản lý thị trường Đà Nẵng đang thực hiện cao điểm kiểm tra và liên tiếp phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.
Miền Bắc có nơi xuống gần 0 độ
Không khí lạnh tăng cường khiến miền Bắc rét đậm, rét hại diện rộng; vùng núi có nơi nhiệt độ xuống gần 0 độ C, đợt rét dự báo còn kéo dài vài ngày tới.
Cấp cứu bé 7 tuổi bị hóc đầu ngòi bút
Bé 7 tuổi phải cấp cứu khẩn cấp sau khi hóc đầu ngòi bút. Đây là tai nạn học đường phổ biến, có thể gây suy hô hấp và tử vong nếu chậm xử trí.
Quy trình 9 bước bầu Bộ Chính trị
Theo Quyết định số 190-QĐ/TW, sau phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, các bước tiếp theo của quy trình bầu Bộ Chính trị sẽ được tiến hành.
Hôm nay Đại hội Đảng XIV bầu Ban chấp hành Trung ương
Chiều 21/1, Đại hội Đảng XIV thông qua dự thảo điều chỉnh chương trình làm việc theo hướng rút ngắn 1,5 ngày so với dự kiến.
Tinh gọn bộ máy là chìa khóa đưa đất nước vươn mình
Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, đặc biệt trong giai đoạn “nước rút” từ tháng 7/2025 đến nay, đã khẳng định đây là chủ trương rất đúng, rất trúng, có ý nghĩa lịch sử, được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình ủng hộ.
Thu hồi, tiêu hủy hàng loạt mỹ phẩm vi phạm
Cục Quản lý Dược liên tiếp xử phạt, đình chỉ lưu hành nhiều sản phẩm mỹ phẩm do sai công thức, thiếu hồ sơ pháp lý hoặc chứa chất không công bố, cho thấy thị trường mỹ phẩm vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe người tiêu dùng.
Khách sạn The Pearl Hội An vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, chủ sở hữu bị phạt 389 triệu đồng
UBND TP Đà Nẵng vừa xử phạt Công ty CP Tri Việt Hội An – chủ sở hữu khách sạn The Pearl Hội An – tổng số tiền 389 triệu đồng do hàng loạt vi phạm về môi trường, quản lý chất thải nguy hại và điều kiện an toàn thực phẩm.
Kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt để đạt mục tiêu phát triển 2 con số
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh tinh thần của Đại hội là của niềm tin và khát vọng, của đột phá và hành động. Đây sẽ là động lực để Chính phủ kiến tạo, lấy liêm chính làm nền tảng, hành động quyết liệt để phục vụ nhân dân.
Lần đầu tiên Việt Nam phẫu thuật cắt hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận trong một ca mổ
Bệnh viện Trung ương Huế vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật đầu tiên tại Việt Nam cắt bỏ đồng thời hai thận đa nang gần 10 kg và ghép thận mới trong cùng một lần mổ.
Đại đoàn kết dân tộc là động lực quan trọng trước những biến động toàn cầu
Khi đất nước bước vào kỷ nguyên tri thức, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trở thành động lực chiến lược, giúp Việt Nam vượt thách thức, nắm bắt cơ hội, phát triển bền vững.
Đại hội Đảng XIV thảo luận nhiều nội dung quan trọng
Sáng 21/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục với phiên thảo luận tại hội trường về các văn kiện Đại hội.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan: Thay đổi mạnh mẽ để chăm sóc sức khỏe người dân toàn diện
Nghị quyết 72-NQ/TW mở ra bước ngoặt tư duy của ngành y tế, chuyển từ chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời. Đây là trục phát triển xuyên suốt, đưa y tế đến gần dân hơn, từ sớm, từ xa và ngay tại cơ sở.
Ông Lê Minh Trí: Khắc phục hậu quả là tiêu chí xem xét mức độ xử lý người phạm tội
Phó trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương cho biết cơ quan chức năng sẽ khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, hợp tác trong xử lý sai phạm và coi đây là tiêu chí, điều kiện để xem xét hình thức, mức độ xử lý phù hợp.
Bắc Bộ rét đậm, có nơi dưới 6 độ C
Dự báo đêm 20/1, không khí lạnh tràn xuống miền Bắc, trời chuyển rét. Từ ngày 21 đến 23/1, Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ 11-14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C.