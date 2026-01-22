Danh sách 200 Ủy viên Trung ương khóa XIV

Chiều 22/1, Đại hội XIV bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Theo danh sách công bố, các Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII tái cử gồm: Tổng bí thư Tô Lâm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc...

DANH SÁCH 180 ỦY VIÊN CHÍNH THỨC

TT Họ tên Chức vụ 1 Tô Lâm Tổng Bí thư 2 Đào Tuấn Anh Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 34, Bộ Quốc phòng 3 Trần Văn Bắc Thiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 2, Bộ Quốc phòng 4 Đỗ Thanh Bình Bộ trưởng Nội vụ, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương 5 Lê Hải Bình Phó giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 6 Đoàn Xuân Bường Thiếu tướng, Chính ủy Quân khu 4, Bộ Quốc phòng 7 Đỗ Văn Chiến Phó chủ tịch Thường trực Quốc hội 8 Hoàng Duy Chinh Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV 9 Nguyễn Tân Cương Đại tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng 10 Nguyễn Mạnh Cường Thứ trưởng Ngoại giao 11 Nguyễn Hồng Diên Phó bí thư Đảng ủy Quốc hội 12 Đặng Văn Dũng Phó trưởng ban Nội chính Trung ương 13 Đoàn Anh Dũng Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 14 Hoàng Trung Dũng Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương 15 Hồ Quốc Dũng Phó thủ tướng 16 Nguyễn Khắc Định Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội 17 Lương Quốc Đoàn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam 18 Nguyễn Quốc Đoàn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó tổng Thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ 19 Nguyễn Hữu Đông Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 20 Đặng Hồng Đức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 33 Nguyễn Sỹ Hiệp Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 34 Phan Chí Hiếu Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp 35 Bùi Thị Minh Hoài Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 36 Nguyễn Thị Hồng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 37 Đoàn Minh Huấn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 38 Lê Mạnh Hùng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương 39 Lê Quốc Hùng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 40 Bùi Quang Huy Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 41 Dương Quốc Huy Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ 42 Lê Minh Hưng Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 43 Nguyễn Đức Hưng Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 3, Bộ Quốc phòng 44 Trần Tiến Hưng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 45 Nguyễn Đình Khang Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 46 Trần Việt Khoa Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Quốc phòng, Bộ Quốc phòng 47 Vũ Trung Kiên Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng 48 Đào Hồng Lan Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế 49 Nguyễn Ngọc Lâm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 50 Nguyễn Thanh Lâm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam 51 Trần Thanh Lâm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 52 Trịnh Mạnh Linh Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 53 Nguyễn Hồng Lĩnh Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 54 Nguyễn Phi Long Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương 55 Nguyễn Văn Long Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 56 Lê Văn Lợi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam 57 Nguyễn Thị Thanh Mai Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 58 Phan Văn Mãi Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV 59 Lê Quang Mạnh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký – Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 60 Lâm Văn Mẫn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV 61 Trần Thanh Mẫn Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội 62 Lê Quốc Minh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam 63 Trần Hồng Minh UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng 64 Phạm Hoài Nam UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 65 Hà Thị Nga UVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 66 Lê Thị Nga UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XV 67 Nguyễn Thanh Nghị UVTWĐ, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương 68 Nguyễn Trọng Nghĩa UVBCT, BTTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Đại tướng Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 69 Bùi Văn Nghiêm UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương 70 Trần Thanh Nghiêm UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Đô đốc Hải quân, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng 71 Nguyễn Quang Ngọc UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 72 Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính 73 Chiêm Thống Nhất Thiếu tướng, Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 9, Bộ Quốc phòng 74 Nguyễn Hải Ninh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp 75 La Công Phương Trung tướng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, Bộ Quốc phòng 76 Lê Hồng Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương 77 Lương Tam Quang Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an 78 Nguyễn Văn Quảng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 79 Vũ Hải Quân Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ 80 Thái Thanh Quý Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương 81 Trịnh Văn Quyết Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 82 Hoàng Minh Sơn Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội 83 Nguyễn Kim Sơn UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 84 Vũ Hồng Sơn Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng 85 Đỗ Tiến Sỹ UVTWĐ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam 86 Nguyễn Thành Tâm UVTWĐ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 87 Lê Đức Thái UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 88 Trần Hồng Thái Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 89 Lâm Thị Phương Thanh UVTWĐ, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 90 Nguyễn Thị Thanh UVTWĐ, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội 91 Trần Sỹ Thanh UVTWĐ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 92 Đinh Hữu Thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 93 Nguyễn Trường Thắng UVTWĐ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 94 Nguyễn Văn Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính 95 Phạm Tất Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 96 Tào Đức Thắng Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội 97 Trần Đức Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường 98 Lê Xuân Thế Trung tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Quốc phòng 99 Lê Xuân Thuận Thiếu tướng, Phó bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng 100 Lê Thị Thủy Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Đảng ủy Chính phủ 101 Nguyễn Huy Tiến Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao 102 Đặng Khánh Toàn Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 103 Trương Thiên Tô Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 104 Lê Tấn Tới Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XV 105 Phạm Thị Thanh Trà Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 106 Nguyễn Hải Trâm Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó bí thư thường trực Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao 107 Lê Minh Trí Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương 108 Hà Quốc Trị Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương 109 Lê Hoài Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 110 Trần Cẩm Tú Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương 111 Ngô Văn Tuấn Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước 112 Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương 113 Phạm Gia Túc Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng 114 Hoàng Thanh Tùng Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV 115 Phạm Thế Tùng Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 116 Đỗ Xuân Tùng Thượng tướng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam 117 Lê Văn Tuyến Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an 118 Nguyễn Thị Tuyến Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 119 Bùi Thị Quỳnh Vân Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương 120 Nguyễn Đắc Vinh Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội khóa XV 121 Nguyễn Minh Vũ Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao 122 Võ Thị Ánh Xuân Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước 123 Dương Trung Ý Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản 124 Cao Thị Hóa An Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk 125 Phan Thắng An Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng 126 Nguyễn Doãn Anh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa 127 Nguyễn Hoài Anh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 128 Phạm Đức Ấn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng 129 Lê Ngọc Châu Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng 130 Lê Tiến Châu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV thành phố Hải Phòng 131 Ngô Chí Cường Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Tháp 132 Quản Minh Cường Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Quảng Ninh 133 Trần Tiến Dũng Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên 134 Phạm Đại Dương Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ 135 Nguyễn Trọng Đông Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội 136 Nguyễn Văn Được Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh 137 Nguyễn Hoàng Giang Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi 138 Nguyễn Hồ Hải Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau 139 Nguyễn Tiến Hải Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang 140 Tôn Ngọc Hạnh Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai 141 Nguyễn Mạnh Hùng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh 142 Trịnh Việt Hùng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai 143 Y Thanh Hà Niê Kdăm Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Lâm Đồng 144 Hoàng Quốc Khánh Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn 145 Nguyễn Duy Lâm Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh 146 Trần Văn Lâu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long 147 Hầu A Lềnh Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang 148 Nguyễn Phước Lộc Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hồ Chí Minh 149 Võ Văn Minh Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh 150 Hồ Văn Mừng Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang 151 Hồ Văn Mười Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng 152 Lê Minh Ngân Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu 153 Nguyễn Hữu Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên 154 Hoàng Văn Nghiệm Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Sơn La 155 Nguyễn Duy Ngọc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội 156 Phạm Quang Ngọc Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên 157 Thái Đại Ngọc Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai 158 Hồ Văn Niên Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi 159 Đặng Xuân Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Ninh Bình 160 Lê Quốc Phong Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh 161 Trần Phong Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa 162 Nguyễn Văn Phương Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị 163 Lê Ngọc Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 164 Trần Lưu Quang Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh 165 Nguyễn Văn Quyết Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh 166 Nguyễn Hồng Thái Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh 167 Đồng Văn Thanh Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ 168 Nghiêm Xuân Thành Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa 169 Vũ Đại Thắng Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội 170 Nguyễn Khắc Thận Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An 171 Nguyễn Khắc Toàn Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế 172 Lương Nguyễn Minh Triết Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 173 Nguyễn Đình Trung Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế 174 Trịnh Xuân Trường Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 175 Phạm Anh Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai 176 Trần Huy Tuấn Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình 177 Vương Quốc Tuấn Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên 178 Lê Quang Tùng Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ 179 Vũ Hồng Văn Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Đồng Nai 180 Hồ Thị Hoàng Yến Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

DANH SÁCH 20 ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT

STT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay 1 NGUYỄN HẢI ANH Đại tá, Phó Tư lệnh Quân đoàn 12, Bộ Quốc phòng 2 NGUYỄN TUẤN ANH Phó Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu 3 NGUYỄN MẠNH CUỜNG Ủy viênBan Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh 4 BÙI QUỐC DŨNG Ủy viênBan Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước 5 NGUYỄN HUY DŨNG Ủy viênchuyên trách Ban Chỉ đạo Trung ưong về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số 6 NGUYỄN MINH DŨNG Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long 7 BÙI THÊ DUY Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 8 TRẦN DUY ĐÔNG Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ 9 VŨ MẠNH HÀ Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

10 LÊ HẢI HÒA Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng 11 U HUẤN Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi 12 ĐỖ HỮU HUY Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk 13 NGUYỄN HỒNG PHONG Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa 14 BÙI HOÀNG PHƯƠNG Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trường Bộ Khoa học và Công nghệ 15 TRẦN QUÂN Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính 16 TRẦN ĐĂNG QUỲNH Thiếu tướng, Trợ lý đồng chí Tổng Bí thư, sỹ quan Công an Nhân dân biệt phái 17 NGUYỄN MINH TRIẾT Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy cơ quan, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam 18 HỒ XUÂN TRƯỜNG Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa 19 BÙI ANH TUẤN Trợ lý đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 20 MÙA A VẢNG Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên

Trước đó, Tổng Bí thư Tô Lâm, thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội Đảng XIV điều hành phiên họp về công tác nhân sự.

Đại hội đã thảo luận, biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.

Sau khi thực hiện các quy trình, Đại hội đã bỏ phiếu, công bố kết quả và thông qua danh sách các đồng chí trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Sáng mai, 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV tiến hành Hội nghị lần thứ nhất. Buổi chiều, Đại hội họp phiên bế mạc.

Ban Chấp hành Trung ương là cơ quan lãnh đạo thường trực cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam, được bầu ra tại Đại hội Đảng được tổ chức 5 năm một lần. Tại Hội nghị lần thứ nhất diễn ra trước khi Đại hội Đảng bế mạc, Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ bầu ra Tổng bí thư, Ban Bí thư và các thành viên Bộ Chính trị. Số lượng Ủy viên Trung ương Đảng do từng lần Đại hội quyết định. Năm 1976, tại Đại hội IV, số ủy viên chính thức là 101 người. Đến Đại hội VIII thì số ủy viên tăng lên 170. Tại 2 kỳ đại hội gần nhất là Đại hội XII (2016) và XIII (2021), Đại hội đã bầu 180 ủy viên chính thức và 20 ủy viên dự khuyết.

