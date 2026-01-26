Phim tài liệu “Melania”: Canh bạc 75 triệu USD của Amazon và Đệ nhất phu nhân Mỹ

Amazon MGM Studios chi hơn 75 triệu USD cho phim tài liệu “Melania” do bà Melania Trump tham gia sản xuất và kiểm soát nội dung. Liệu dự án này có thành công tại phòng vé và nền tảng trực tuyến?

Đệ nhất phu nhân Melania Trump và Amazon MGM Studios đang đối mặt với một phép thử có mức độ rủi ro rất cao, khi bộ phim tài liệu “Melania” chính thức ra mắt: khoản đầu tư trị giá hàng chục triệu USD liệu có mang lại trái ngọt?

Theo một nguồn tin am hiểu vấn đề, khoảng 35 triệu USD đã được chi cho chiến dịch tiếp thị bộ phim “Melania” – tác phẩm ghi lại 20 ngày xoay quanh thời điểm ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Hình ảnh Đệ nhất phu nhân Mỹ xuất hiện dày đặc trên truyền hình, biển quảng cáo ngoài trời, các ga tàu điện ngầm, dán kín trên xe buýt khắp nước Mỹ, thậm chí bao trùm cả công trình Sphere ở Las Vegas.

Khoản chi này được thực hiện song song với thỏa thuận trị giá khoảng 40 triệu USD mà Amazon MGM Studios ký với bà Melania Trump, tạo nên một ngân sách “bom tấn” hiếm thấy đối với một bộ phim tài liệu, dự kiến khởi chiếu tại rạp vào ngày 30/1.

“Sau khi tôi cấu trúc xong thỏa thuận phá kỷ lục với Amazon cho bà ấy, bà ấy bắt tay ngay vào công việc”, ông Marc Beckman – người đại diện kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Donald Trump – nói trong một cuộc phỏng vấn với One America News trong tuần qua.

Bà Melania Trump giữ vai trò nhà sản xuất điều hành của dự án, đồng nghĩa bộ phim được thực hiện với sự tham gia đầy đủ và quyền kiểm soát biên tập từ chính Đệ nhất phu nhân. Bà cũng trực tiếp can dự sâu vào toàn bộ quá trình sản xuất.

“Bà ấy tham gia từ khâu sản xuất, hậu kỳ, toàn bộ chiến dịch quảng cáo, trailer… Và khi tôi nói là tham gia, tôi không có ý chỉ đơn thuần là phê duyệt. Bà ấy tự tay dựng trailer, tạo ra cao trào, lựa chọn âm nhạc. Chiến dịch quảng bá mà chúng ta đang thấy trên toàn cầu, tại gần 30 quốc gia, cũng như vậy”, ông Beckman cho biết.

Theo nhà làm phim tài liệu Stefano Da Frè, ngân sách tiếp thị khổng lồ này nhiều khả năng được Amazon hậu thuẫn dựa trên dữ liệu và niềm tin rằng bộ phim sẽ thành công cả ở phòng vé lẫn trên nền tảng trực tuyến. Ông Da Frè không tham gia dự án, nhưng từng đạo diễn nhiều bộ phim phát sóng trên Amazon và các nền tảng khác, trong đó có “Stolen Dough” – phim tài liệu năm 2023 về một người đàn ông bị Pizza Hut đánh cắp bằng sáng chế pizza viền phô mai nhồi.

Trao đổi với CNN, ông Da Frè nhận định: “Amazon là một công ty vận hành bằng dữ liệu. Với tất cả công cụ, AI, Amazon Web Services – họ không đưa ra con số đó một cách ngẫu nhiên. Dựa trên các chỉ số của mình, họ tin rằng khoản đầu tư đó là xứng đáng”.

Chuỗi sự kiện ra mắt phim bắt đầu từ tối 24/1 vừa qua, khi Đệ nhất phu nhân và Tổng thống Donald Trump tổ chức một buổi chiếu riêng tại Phòng Đông của Nhà Trắng, với sự tham dự của một nhóm nhỏ bạn bè và người thân, theo một quan chức Nhà Trắng.

Trong nhiệm kỳ thứ hai, bà Melania Trump duy trì hình ảnh khá kín tiếng, lựa chọn cẩn trọng các hoạt động công khai khi chủ yếu phân bổ thời gian giữa New York và Florida. Tuy nhiên, trước thềm bộ phim ra mắt, bà đã tăng cường xuất hiện trước công chúng và dự kiến sẽ đánh chuông khai mạc tại Sở Giao dịch Chứng khoán New York vào sáng thứ Tư.

Trong hôm thứ Năm, vợ chồng ông Trump sẽ sải bước trên thảm đỏ và tham dự một buổi chiếu phim tại Trung tâm Kennedy – địa điểm vừa được hội đồng quản trị đổi tên thành Trung tâm Kennedy Trump.

Theo nguồn tin, sẽ có 21 buổi chiếu đồng thời, chỉ dành cho khách mời, được tổ chức tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ, bao gồm New York, Boston, Las Vegas và Los Angeles.

Bộ phim sẽ chính thức ra rạp vào ngày 30/1, trong khi thời điểm phát hành trên nền tảng trực tuyến vẫn chưa được công bố.

Giới quan sát truyền thông đang theo dõi sát sao sức hút phòng vé của bộ phim, cũng như khả năng Đệ nhất phu nhân huy động được những người ủng hộ – và cả những khán giả tò mò – đến rạp, trong bối cảnh các rạp chiếu đang chật vật kéo khán giả trở lại trong những năm gần đây.

Ông Trump, vốn là một ngôi sao truyền hình thực tế, không còn được lòng Hollywood kể từ khi bước chân vào chính trường năm 2015. Tuy nhiên, quyết định mua bản quyền bộ phim của Amazon cho thấy nền tảng này nhận thức rõ sự tò mò của nhiều người Mỹ đối với gia đình Tổng thống. Còn bà Melania Trump – một trong những nhân vật vừa hấp dẫn vừa bí ẩn – sẽ có cơ hội kể câu chuyện của mình với khán giả toàn cầu.

“Ai cũng muốn biết. Và đây là câu trả lời”, bà Melania nói trong phần lời dẫn ngoài khung hình của trailer, ngầm thừa nhận sự tò mò lớn của công chúng dành cho bà.

Quyết định hợp tác với gia đình Trump của Amazon cũng có thể mang màu sắc tính toán chính trị, trong bối cảnh các “ông lớn” công nghệ ngày càng tìm cách xích lại gần Nhà Trắng.

Người phát ngôn của Amazon MGM Studios cho biết: “Chúng tôi mua bản quyền bộ phim vì một lý do duy nhất – chúng tôi tin rằng khán giả sẽ yêu thích nó”.

Theo ông Beckman, Amazon đã tham gia vào một “cuộc chiến giá” để giành quyền phát hành dự án này.

“Chúng tôi đã tiếp cận tất cả các nền tảng phát trực tuyến lớn… và cuối cùng Amazon MGM là bên chiến thắng. Một phần lớn là vì chúng tôi không chỉ muốn lợi ích tài chính, mà còn muốn hợp tác với một đối tác hàng đầu”, ông nói.

“Melania” do đạo diễn Brett Ratner thực hiện, đánh dấu dự án lớn đầu tiên của ông kể từ năm 2017 – thời điểm ông bị nhiều phụ nữ cáo buộc hành vi sai trái về tình dục. Ông Ratner đã phủ nhận các cáo buộc này.

Thành công hay thất bại của bộ phim cũng sẽ là phép thử quan trọng đối với chính đạo diễn Brett Ratner.

“Đừng ngạc nhiên nếu bộ phim này thực sự cuốn hút và được làm rất chỉn chu, bởi đây có thể là cơ hội cuối cùng để Ratner quay trở lại với giới tinh hoa Hollywood”, ông Da Frè nhận định.

Theo CNN