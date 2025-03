Những cảnh tượng hiếm thấy tại Quốc hội Mỹ khi ông Trump phát biểu

Bài nói với chủ đề "Sự hồi sinh của giấc mơ Mỹ" tuyên bố "thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ" của ông Trump đã khiến Hạ viện bị chia rẽ bằng cảm xúc dâng trào ở khu vực đảng Cộng hòa và sự im lặng ở khu vực đảng Dân chủ giống như hai thế giới khác nhau.

Một bên, các nhà lập pháp đảng Cộng hòa reo hò và vỗ tay chào đón ông Trump, và hét lớn "USA"; bên kia, các nhà lập pháp đảng Dân chủ đứng im lặng, giơ cao biểu ngữ phản đối, và bỏ ra ngoài phòng họp...

Nữ nghị sỹ đảng Dân chủ Melanie Stansbury giơ tấm biển viết "Điều này không bình thường" khi ông Trump phát biểu. Ảnh: Reuters.



Nghị sĩ Dân chủ giơ biểu ngữ phản đối

Khi ông Trump bước vào phòng họp để phát biểu, Hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Melanie Stansbury đã giơ tấm biển có dòng chữ "This is not normal” (Điều này không bình thường). Dân biểu Cộng hòa Lance Gooden của bang Texas đã giật tấm biển từ tay bà và ném nó xuống sàn.

Ngoài ra, nhiều nhà lập pháp đảng Dân chủ còn giơ cao những tấm biển có dòng chữ "Musk steals” (Musk ăn cắp), "Save Medicaid” (Hãy cứu trợ cấp y tế) và "Protect veterans” (Bảo vệ cựu chiến binh).

Các nghị sỹ Dân chủ giơ các tấm biển mang các nội dung phản đối. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu của mình, ông Trump tuyên bố rằng ê-kip của ông đã "hoàn thành nhiều việc trong 43 ngày hơn hầu hết các chính quyền khác trong 4 hoặc 8 năm, và chúng tôi chỉ mới bắt đầu". Các nghị sĩ Dân chủ la ó và chế giễu, trong khi các nghị sĩ đảng Cộng hòa đáp trả bằng những tiếng hô vang "USA" (Nước Mỹ).

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đứng dậy và gõ búa để cố gắng khôi phục trật tự. Nghị sĩ đảng Dân chủ Al Green đã bị các lính canh đưa ra khỏi phòng họp vì giơ gậy và liên tục cắt ngang bài phát biểu của ông Trump.

Khoảng 10 nghị sĩ Dân chủ đã rời khỏi phòng họp để phản đối sau khi mặc áo pull màu đen trên có in các dòng chữ như "Tẩy chay" và "Không có vị vua nào ở đây".

Nghị sĩ Cộng hòa Lance Gooden giật tấm biển từ tay bà Melanie Stansbury ném xuống sàn. Ảnh: Reuters.



Đáp lại hành động tẩy chay này, ông Trump bày tỏ, dù ông có nói gì đi nữa, cũng không thể làm những người đảng Dân chủ vui vẻ, không thể khiến họ đứng dậy, mỉm cười hay vỗ tay.

Điểm nhấn trong bài phát biểu của ông Trump

Trong bài nói kéo dài gần hai giờ, ông Trump đã đề cập đến nhiều vấn đề đối nội và đối ngoại của chính quyền do ông đứng đầu.

Nghị sỹ Dân chủ Al Green giơ gậy và liên tục cắt ngang bài phát biểu của ông Trump. Ảnh: Reuters.



Ông Trump tuyên bố đã áp đặt lệnh ngừng tuyển dụng tức thì đối với mọi việc làm liên bang kể từ khi nhậm chức, cũng như lệnh ngừng tất cả các quy định liên bang mới và mọi khoản viện trợ nước ngoài. Sau khi nhậm chức, ông đã đưa nước Mỹ rút khỏi Thỏa thuận Khí hậu Paris mà ông gọi là không công bằng, Tổ chức Y tế Thế giới mà ông cho là "tham nhũng" và Hội đồng nhân quyền của Liên hợp quốc bị ông cho là "chống lại Mỹ".

Ông hứa hẹn cắt giảm thuế có hiệu lực vĩnh viễn, tạo ra "nền kinh tế vĩ đại nhất lịch sử". Theo ông, các đợt cắt giảm thuế trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông là một phần của chương trình nghị sự thành công giúp ông được điểm cao về kinh tế. Vì vậy, ông đang đề xuất để khiến các đợt giảm thuế của mình có hiệu lực vĩnh viễn và thông qua luật để loại bỏ thuế đối với các khoản tiền tip và làm thêm giờ.

Ông Trump cũng nhấn mạnh sẽ sử dụng thuế quan đối với các quốc gia khác để lấy lại công bằng qua đó thu về hàng nghìn tỷ đô la và tạo ra việc làm cho người dân Mỹ ở mức chưa từng thấy trước đây.

Ông Trump nói sẽ thành lập một văn phòng mới về đóng tàu tại Nhà Trắng và đây được xem là nỗ lực nhằm giảm sự thống trị của Trung Quốc trong ngành công nghiệp hàng hải toàn cầu.

Theo ông Trump, một trong những ưu tiên hàng đầu của ông là giải cứu nền kinh tế và trợ giúp những gia đình người lao động Mỹ. Trong nỗ lực giảm lạm phát, chính quyền của ông sẽ nhanh chóng giảm giá năng lượng bằng cách mở trở lại hơn 100 nhà máy nhiệt điện đồng thời tăng cường khoan dầu và xây dựng một đường ống dẫn khí tự nhiên lớn ở Alaska.

Hạ nghị sỹ Cộng hòa Al Green đã bị các lính canh đưa ra khỏi phòng họp.

Ảnh: Reuters



Ông Trump cũng nhấn mạnh việc cắt giảm các khoản chi không cần thiết nhằm tiết kiệm tiền cho người dân Mỹ thông qua Bộ Hiệu quả Chính phủ do tỷ phú Elon Musk đứng đầu.

Đề cập tới tình hình ở Trung Đông và cuộc xung đột ở Ukraine, ông nói đã nhận được thư của Tổng thống Zelensky khẳng định Ukraine sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán sớm nhất có thể để đạt được hòa bình lâu dài.