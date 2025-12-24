Công ty tài chính dần chuyển mình từ tín dụng tiêu dùng sang dịch vụ chuyên biệt

Trong vài năm trở lại đây, bức tranh ngành tài chính tiêu dùng tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc sâu. Giai đoạn 2024–2025, thị trường ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét sang mô hình sản phẩm chuyên biệt, đa dạng và có chiều sâu hơn.

Những sản phẩm như cho vay hộ kinh doanh, cho vay doanh nghiệp siêu nhỏ (micro-SME), giải pháp ứng lương linh hoạt (EWA), hay mua trước trả sau (BNPL) trở thành hướng đi mới để các công ty tài chính mở rộng dư địa tăng trưởng và giảm phụ thuộc vào các mảng cho vay tiêu dùng truyền thống vốn đang bão hoà.

Tăng cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính cho đối tượng khách hàng yếm thế

Trong bối cảnh thị trường tài chính tiêu dùng đang tái cấu trúc mạnh mẽ, các công ty tài chính tại Việt Nam đang từng bước chuyển đổi từ mô hình tín dụng tiêu dùng truyền thống sang cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên biệt, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người dân và doanh nghiệp nhỏ. Xu hướng này trở nên rõ rệt trong giai đoạn 2024–2025, khi tín dụng tiêu dùng bão hòa, yêu cầu quản trị rủi ro tăng cao và thị trường xuất hiện những cơ hội mới ở các phân khúc ngách.

Hộ kinh doanh đang là nhóm khách hàng được các công ty tài chính đặc biệt chú trọng trong giai đoạn hiện tại.

Việt Nam hiện có hàng triệu hộ kinh doanh cá thể, chiếm tỷ trọng lớn tới hơn 90% trong nền kinh tế nhưng lại gặp nhiều rào cản khi tiếp cận tín dụng ngân hàng do thiếu tài sản bảo đảm hoặc hồ sơ thu nhập không chuẩn hóa. Đây là “vùng trũng” mà các công ty tài chính đang hướng tới, với các gói vay linh hoạt, xét duyệt nhanh và phù hợp với dòng tiền nhỏ lẻ. Các công ty tài chính đang khai thác khoảng trống này bằng những sản phẩm vay nhỏ, linh hoạt, xét duyệt nhanh, phù hợp với dòng tiền thực tế.

Xu hướng chung của dịch vụ tài chính chuyển từ đại trà sang chuyên biệt

Bên cạnh đó, dịch vụ ứng lương (EWA) trở thành giải pháp tài chính thiết thực cho người lao động phổ thông. Khác với vay tiền mặt truyền thống, EWA dựa trên phần thu nhập đã làm nhưng chưa nhận, giúp giảm chi phí tài chính cho người lao động và giảm rủi ro cho tổ chức tín dụng. Đây cũng là sản phẩm có ý nghĩa xã hội, hỗ trợ người lao động vượt qua áp lực tài chính ngắn hạn mà không rơi vào các hình thức tín dụng đen. Cùng với EWA, mô hình mua trước trả sau (BNPL) tiếp tục mở rộng nhanh, đặc biệt trên các nền tảng thương mại điện tử. BNPL giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận hàng hóa và mang lại doanh thu tức thời cho nhà bán lẻ; đồng thời tạo nguồn dữ liệu hành vi phong phú để các công ty tài chính đánh giá tín dụng chính xác hơn.

Chuyên biệt sản phẩm giúp người trẻ, người yếm thếcó thêm cơ hội tiếp cận giải pháp tài chính.

Trong bức tranh chuyển dịch chung của thị trường, Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) nổi lên như một trường hợp điển hình khi mạnh mẽ thực thi chiến lược chuyên biệt từ đầu năm 2025. Nếu giai đoạn trước, EVF tập trung nhiều vào mảng tín dụng cho khách hàng cá nhân thì bước sang 2025, EVF định hình rõ chiến lược: phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính đa dạng, hướng tới các nhóm khách hàng đặc thù như người lao động phổ thông, hộ kinh doanh nhỏ, người có thu nhập bấp bênh và các đối tượng dễ bị tổn thương về tài chính.

Một trong những điểm sáng đáng chú ý của EVF là hợp tác với Gimo — nền tảng tài chính ứng lương uy tín — để triển khai dịch vụ ứng lương Earned Wage Access (EWA). Mô hình này cho phép người lao động ứng một phần thu nhập đã làm nhưng chưa được chi trả, giúp họ chủ động dòng tiền và giảm nhu cầu vay tín dụng đắt đỏ.

Việc EVF tham gia sâu vào mảng này cho thấy định hướng rõ ràng hướng tới nhóm khách hàng thu nhập trung bình/thấp nhưng ổn định; đồng thời giảm rủi ro tín dụng nhờ nguồn trả là thu nhập thực tế đã phát sinh. Sản phẩm này đã giúp EVF tạo lợi thế cạnh tranh khác biệt so với các dịch vụ tài chính truyền thống. Đây không chỉ là sản phẩm tài chính, mà là giải pháp mang tính xã hội cao, hỗ trợ người lao động cải thiện chất lượng sống và giảm áp lực tài chính ngắn hạn.

Bên cạnh sản phẩm ứng lương, EVF cũng hợp tác với Fudiin để đẩy mạnh giải pháp mua trước trả sau (BNPL). Theo đó, EVF tập trung vào các nhóm hàng hóa thiết yếu và phục vụ đời sống, phù hợp với phần lớn khách hàng đại chúng — thay vì chỉ cho vay tiêu dùng các sản phẩm công nghệ hoặc tiêu dùng cao cấp. Sản phẩm này đã giúp EVF và Fudiin mở ra hai giá trị quan trọng, không chỉ đa dạng hóa sản phẩm tín dụng, giảm phụ thuộc vào vay tiền mặt mà còn tiếp cận nhóm khách hàng trẻ, đặc biệt là người dùng mua sắm trực tuyến.

Đáng chú ý, sản phẩm mua trước trả sau còn giúp EVF tăng cường dữ liệu hành vi của khách hàng, là nền tảng quan trọng để phát triển các sản phẩm chuyên biệt hơn trong tương lai. Việc nắm bắt xu hướng chuyển dịch của đồ thị nhu cầu, đa dạng hóa sản phẩm là yếu tố quan trọng giúp tăng sức bật cho EVF, ghi dấu ấn trên thị trường tài chính, tạo động lực mạnh mẽ cho hành trình phát triển bền vững của công ty.