Quản lý nhà, đất công sản tại Đà Nẵng sau hợp nhất còn nhiều hạn chế

Thanh tra TP Đà Nẵng vừa ban hành kết luận về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp trên địa bàn.

Theo Kết luận thanh tra của Thanh tra TP Đà Nẵng, sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/7/2025, Đà Nẵng có tổng số 608 cơ sở nhà, đất dôi dư (546 cơ sở do địa phương quản lý và 62 cơ sở do cơ quan Trung ương chuyển giao). Đến ngày 30/4/2026, 2 Trung tâm (Quản lý Khai thác nhà và Phát triển quỹ đất) đã tiếp nhận 156 cơ sở.

Sau hợp nhất, Sở Tài chính (cơ quan chủ trì) đã tham mưu kịp thời các phương án sắp xếp, xử lý tài sản công theo quy định. Một số cơ quan, đơn vị cơ bản tuân thủ pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất dôi dư.

Tuy nhiên, thanh tra phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót. Cụ thể, công tác kiểm kê, lập hồ sơ, cập nhật dữ liệu còn chậm, một số hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ; việc bàn giao, tiếp nhận tài sản giữa các đơn vị cũ và hai Trung tâm chưa đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ, biên bản theo quy định; nhiều cơ sở nhà, đất dôi dư bỏ trống lâu ngày, xuống cấp nghiêm trọng; một số trường hợp sử dụng không đúng mục đích; công tác lập kế hoạch khai thác, cho thuê chậm, dẫn đến lãng phí nguồn lực (đã thanh toán hơn 101 triệu đồng tiền thuê bảo vệ trông coi cho 9 cơ sở)...

Thanh tra Đà Nẵng xác định một phần nguyên nhân do khách quan (thay đổi quy định pháp luật, thời gian gấp rút) và trách nhiệm của các đơn vị liên quan trong tổ chức thực hiện rà soát, thống kê, quản lý đối với số tài sản công sản trên.

Để góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công sau hợp nhất, đảm bảo sử dụng đúng quy định, tiết kiệm, chống lãng phí, Chánh Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính, các Trung tâm Quản lý Khai thác nhà và Trung tâm Phát triển quỹ đất, cùng các đơn vị liên quan khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hoàn thiện hồ sơ, đẩy nhanh tiến độ khai thác nhà, đất dôi dư, tránh lãng phí tài sản công; đồng thời yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan.