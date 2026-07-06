OCB đồng hành cùng dự án chỉnh trang bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Mới đây, ngân hàng Phương Đông (OCB) cùng Công ty CP Đầu tư và Kinh Doanh Nhà Khang Điền đã tổ chức Lễ khánh thành công trình chỉnh trang Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tại TP.HCM.

Sự kiện là một trong những hoạt động hưởng ứng phong trào “Chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân cùng cải tạo không gian cộng đồng, chỉnh trang đô thị” trên địa bàn thành phố.

Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, lãnh đạo Sở Y tế cùng các sở, ngành, đại diện Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, ngân hàng OCB, công ty Khang Điền và các cơ quan báo chí. Đặc biệt hơn khi đây là một trong những công trình tại địa phương được hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần lan tỏa tinh thần nghĩa tình, sẻ chia và trách nhiệm vì cộng đồng.



Chủ tịch HĐQT OCB - ông Trịnh Văn Tuấn (thứ hai từ trái qua) - cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành công trình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, ghi nhận sự chung tay của OCB và Khang Điền trong việc đồng hành cùng thành phố chăm lo các công trình phục vụ cộng đồng.

“Mong rằng sự chung tay này không chỉ dừng lại ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mà sẽ tiếp tục lan tỏa đến nhiều công trình khác, góp phần xây dựng TP.HCM không chỉ hiện đại mà còn nhân văn, nghĩa tình, để người dân cảm nhận rõ một thành phố năng động, đáng sống và giàu tình người", ông Phong nói.



Ông Lê Quốc Phong chia sẻ tại sự kiện

Thông qua việc đồng hành tài trợ chỉnh trang bệnh viện, OCB mong muốn cùng Khang Điền góp phần cải thiện môi trường khám chữa bệnh theo hướng khang trang, sạch đẹp, thuận tiện và thân thiện hơn đối với người bệnh, thân nhân cũng như đội ngũ y tế. Đặc biệt trong bối cảnh bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân đến từ TP.HCM và nhiều tỉnh, thành phía Nam, việc nâng cấp đồng bộ các hạng mục không chỉ mang ý nghĩa cải thiện cảnh quan mà còn góp phần nâng cao chất lượng trải nghiệm trong quá trình thăm khám và điều trị.

Song song đó, hoạt động này cũng nằm trong định hướng phát triển mà OCB kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua, ngân hàng xác định giá trị không chỉ được tạo nên từ hiệu quả kinh doanh, mà còn từ những đóng góp cụ thể cho cộng đồng và xã hội



Toàn cảnh Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch trước và sau chỉnh trang.



Với vai trò đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, OCB cam kết sẽ tiếp tục đóng góp nguồn lực, sáng kiến và tinh thần đồng hành trong các chương trình phát triển hạ tầng đô thị, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh và xây dựng các không gian công cộng nhân văn, thiết thực và lâu dài.

Trước đó, trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, ngân hàng đã đón nhận Kỷ lục Việt Nam về thu gom và xử lý pin cũ với chiến dịch “OCB Pin Hunter”. Đây được xem là một trong những hoạt động nổi bật trong chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng, song song với việc đẩy mạnh tín dụng xanh, hỗ trợ các dự án năng lượng tái tạo, công trình xanh, nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động an sinh xã hội.