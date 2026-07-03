Muốn trở thành điểm đến du lịch y tế, Hà Nội cần tháo gỡ nút thắt dịch vụ

Hà Nội sở hữu nhiều bệnh viện hàng đầu cả nước nhưng lợi thế này chưa chuyển hóa thành sức hút tương xứng đối với khách quốc tế. Theo các chuyên gia, nút thắt không nằm ở chất lượng chuyên môn mà ở hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ còn thiếu đồng bộ.

Thủ đô sở hữu nhiều điều kiện nổi trội để phát triển du lịch y tế

Mỗi năm, hàng triệu lượt người bệnh từ các địa phương, người nước ngoài, kiều bào cũng tìm về các bệnh viện ở Hà Nội điều trị nhờ chất lượng chuyên môn ngày càng được khẳng định.

Tuy nhiên, nghịch lý là trong khi Hà Nội sở hữu hệ thống y tế được đánh giá thuộc nhóm mạnh nhất cả nước thì du lịch y tế vẫn chưa phát huy hết tiềm năng. Nhiều người Việt vẫn lựa chọn sang Thái Lan, Singapore, Malaysia hay Nhật Bản để khám, chữa bệnh, trong khi lượng bệnh nhân quốc tế đến Hà Nội còn khá khiêm tốn so với năng lực thực tế.

TS.BS Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội (thứ 4 từ phải sang) tặng hoa các đại biểu.



Làm thế nào để biến thế mạnh chuyên môn thành lợi thế cạnh tranh, đưa y tế trở thành một ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, là vấn đề được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước trao đổi tại hội thảo "Định hướng phát triển du lịch y tế Hà Nội giai đoạn 2026-2030" do Sở Y tế Hà Nội tổ chức chiều 3/7.

Phát biểu tại hội thảo, TS Nguyễn Đình Hưng, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, cho biết Thủ đô đang sở hữu nhiều điều kiện nổi trội để phát triển du lịch y tế: Tập trung hệ thống bệnh viện tuyến cuối lớn nhất nước, quy tụ đội ngũ chuyên gia đầu ngành và làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như ghép tạng, tim mạch can thiệp, điều trị ung bướu, hỗ trợ sinh sản, răng hàm mặt, y học cổ truyền...

Theo TS Nguyễn Đình Hưng, việc ngày càng nhiều người nước ngoài và kiều bào lựa chọn Hà Nội để khám, chữa bệnh cho thấy lĩnh vực này còn rất nhiều dư địa phát triển nếu được đầu tư đúng hướng.

Vì thế, Hà Nội xác định 5 định hướng trọng tâm gồm phát huy sức mạnh toàn hệ thống y tế; xây dựng các sản phẩm du lịch y tế đặc trưng theo thế mạnh chuyên sâu; đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển bệnh viện thông minh; tăng cường liên kết giữa y tế với du lịch, hàng không, khách sạn, bảo hiểm; đồng thời xây dựng thương hiệu "Hà Nội - Trung tâm y tế chất lượng cao của Việt Nam", hướng tới trở thành điểm đến du lịch y tế hàng đầu Đông Nam Á.

TS Nguyễn Đình Hưng phát biểu khai mạc

Chất lượng chuyên môn chỉ là điều kiện cần

TS Dương Huy Lương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để trở thành trung tâm du lịch y tế của cả nước khi hội tụ những lợi thế mà ít địa phương có được.

Tuy nhiên, theo ông Lương, cách tiếp cận trong giai đoạn tới sẽ có sự thay đổi căn bản. Nếu trước đây, khám, chữa bệnh và du lịch phát triển độc lập thì nay cần kết nối thành một chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh, trong đó y tế trở thành sản phẩm dịch vụ có giá trị gia tăng cao.

ThS Lương Bảo Khánh, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho rằng mục tiêu của định hướng phát triển du lịch y tế không chỉ là thu hút thêm người nước ngoài đến Việt Nam khám, chữa bệnh mà còn góp phần hạn chế tình trạng người dân ra nước ngoài điều trị.

Do đó, các cơ sở y tế cần từng bước xây dựng những gói dịch vụ trọn gói, kết hợp giữa điều trị, lưu trú, nghỉ dưỡng, phục hồi chức năng và trải nghiệm văn hóa, phù hợp với xu hướng phát triển du lịch y tế trên thế giới.

Ông Lương cho biết thêm Hà Nội hiện có mạng lưới bệnh viện lớn cùng nhiều cơ sở y tế tuyến cuối của cả nước. Đáng chú ý, lần đầu tiên Việt Nam có 11 bệnh viện được xếp hạng trong bảng xếp hạng bệnh viện chuyên khoa tốt nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 do Newsweek và Statista công bố, trong đó có tới 7 bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.

Đây là nền tảng quan trọng để Thủ đô phát triển các dịch vụ kỹ thuật cao, hướng tới xây dựng thương hiệu du lịch y tế có sức cạnh tranh trong khu vực.

TS Dương Huy Lương cho rằng Hà Nội có nhiều thế mạnh

Cuộc cạnh tranh không chỉ nằm trong phòng mổ

Theo ông Kotaro Tanaka, Trung tâm Nghiên cứu và Liệu pháp Proton Medipolis (Nhật Bản), bài học lớn nhất từ Nhật Bản cho thấy chất lượng y tế cao chưa đủ để tạo nên một điểm đến du lịch y tế hấp dẫn.

Những trở ngại xuất phát từ các yếu tố ngoài chuyên môn như thủ tục thị thực, thiếu nhân lực sử dụng ngoại ngữ, thiếu đội ngũ marketing quốc tế và hệ thống dịch vụ hỗ trợ người bệnh chưa đồng bộ.

“Du lịch y tế thực chất là cuộc cạnh tranh tổng lực giữa năng lực chuyên môn, chất lượng dịch vụ và khả năng vận hành quốc tế.

Người bệnh lựa chọn điểm đến không chỉ vì có bác sĩ giỏi hay trang thiết bị hiện đại mà còn bởi họ được hỗ trợ thuận lợi trong suốt hành trình điều trị, từ tìm kiếm thông tin, đặt lịch khám, làm thủ tục nhập cảnh, phiên dịch, thanh toán bảo hiểm đến lưu trú, đi lại và chăm sóc sau điều trị”, ông Kotaro Tanaka lưu ý.

Ông Kotaro Tanaka cho rằng nếu muốn trở thành điểm đến y tế của khu vực, Hà Nội không thể chỉ tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh mà cần xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh, bao gồm marketing quốc tế, điều phối người bệnh, phiên dịch y khoa, kết nối bảo hiểm, lưu trú, vận chuyển và các dịch vụ hỗ trợ khác. Đây mới là những yếu tố quyết định người bệnh sẽ lựa chọn Hà Nội hay chuyển sang các trung tâm y tế lớn trong khu vực.

Ông Kotaro Tanaka chia sẻ kinh nghiệm

Hà Nội đang có nhiều lợi thế đáng kể để phát triển mô hình này. Bên cạnh hệ thống bệnh viện lớn và nguồn nhân lực y tế chất lượng cao, Thủ đô còn là nơi tập trung đông cộng đồng chuyên gia, người lao động và doanh nhân nước ngoài đang sinh sống, làm việc.

Tuy nhiên, lợi thế chỉ có thể chuyển hóa thành sức cạnh tranh nếu có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan quản lý, các cơ sở khám, chữa bệnh, doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn, bảo hiểm cùng các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ để tạo nên một chuỗi trải nghiệm liền mạch cho người bệnh quốc tế.