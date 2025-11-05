Nhật Bản đặt mục tiêu có 10.000 xe buýt, taxi tự lái vào năm 2030

Đây được xem là mục tiêu số lượng đầu tiên và cụ thể nhất mà Nhật Bản từng công bố về xe tự lái, thay thế cho kế hoạch hiện tại chỉ giới hạn ở 100 địa điểm cung cấp dịch vụ vào năm tài chính 2027.

Nhật Bản đang đẩy mạnh một chiến lược táo bạo nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng thiếu hụt lao động và củng cố vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ cao: đặt mục tiêu đưa 10.000 xe buýt, taxi, xe tải và các phương tiện thương mại khác có khả năng tự lái Cấp độ 4 (Level 4) vào hoạt động trong năm 2030.

Mục tiêu mang tính đột phá này vừa được Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đề xuất trong dự thảo cập nhật kế hoạch giao thông quốc gia. Đây được xem là mục tiêu số lượng đầu tiên và cụ thể nhất mà Nhật Bản từng công bố về xe tự lái, thay thế cho kế hoạch hiện tại chỉ giới hạn ở 100 địa điểm cung cấp dịch vụ vào năm tài chính 2027.

Giải pháp cứu cánh cho khủng hoảng lao động

Việc đẩy nhanh ứng dụng xe tự lái Cấp độ 4 được coi là giải pháp cứu cánh cho hạ tầng giao thông và hậu cần địa phương. Nền kinh tế Nhật Bản đang phải vật lộn với tình trạng thiếu hụt tài xế trầm trọng, đặc biệt ở các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa, nơi việc tìm kiếm lao động đang ngày càng trở nên khó khăn.

Cấp độ 4 của công nghệ tự lái là bước tiến đáng kể, cho phép phương tiện hoạt động hoàn toàn tự động mà không cần sự can thiệp của con người trong các điều kiện cụ thể. Việc triển khai các phương tiện này, bao gồm xe buýt thương mại, taxi và xe tải lớn, sẽ giải phóng đáng kể nguồn lực con người, đảm bảo khả năng tiếp cận giao thông công cộng và luân chuyển hàng hóa.

Nội các Nhật Bản dự kiến sẽ sớm phê duyệt kế hoạch giao thông này trong năm nay. Theo lộ trình, chính phủ dự kiến chỉ có dưới 1.000 xe tự hành được đưa vào sử dụng trong năm tài chính 2027, nhưng con số này sẽ tăng hơn mười lần chỉ trong ba năm sau đó, đạt mốc 10.000 vào năm tài chính 2030.

Chính sách hỗ trợ và lợi ích công nghệ

Để hiện thực hóa mục tiêu 10.000 phương tiện, Bộ Giao thông Vận tải cam kết ban hành nhiều chính sách hỗ trợ phát triển xe tự hành. Các biện pháp được xem xét bao gồm tăng cường trợ cấp cho các thành phố triển khai xe buýt tự hành nhằm đảm bảo sự kết nối giao thông trong khu vực. Song song đó, công tác thiết lập quy trình phân tích tai nạn cũng sẽ được tiến hành để đảm bảo an toàn tối đa.

Các nhà sản xuất ô tô trong nước cũng đang được khuyến khích phát triển và triển khai nhanh chóng các hệ thống hỗ trợ lái xe phức tạp. Chính phủ đang tạo ra một cơ chế phê duyệt các hệ thống tự lái tinh vi này, đồng thời ủng hộ cả việc áp dụng các hệ thống tự động hóa cấp độ dưới 4 để chuẩn bị nền tảng công nghệ.

Kiến thức và kinh nghiệm thu được từ việc triển khai xe tự hành Cấp độ 2 (tự động hóa một phần dưới sự giám sát của con người) sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy Cấp độ 4. Các công nghệ tiên tiến được phát triển cho xe cá nhân cũng có thể được áp dụng rộng rãi cho xe thương mại, giúp mở rộng quy mô thị trường và từ đó giảm giá thành của các hệ thống và thiết bị liên quan.

Ngoài các lợi ích về giao thông và lao động, mục tiêu tự động hóa Cấp độ 4 còn phục vụ cho các mối lo ngại về an ninh kinh tế của Nhật Bản. Bằng cách góp phần vào sự phát triển và áp dụng xe tự lái của các nhà sản xuất ô tô trong nước, Nhật Bản hướng tới việc củng cố sự độc lập công nghệ, giảm thiểu sự phụ thuộc vào các quốc gia khác, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng gay gắt, liên quan đến Trung Quốc và các đối thủ khác.

Tóm lại, kế hoạch 10.000 phương tiện tự lái Cấp độ 4 vào năm 2030 là một chiến lược đa chiều của Nhật Bản, không chỉ nhằm giải quyết các thách thức kinh tế nội tại mà còn củng cố vị thế dẫn đầu công nghệ của quốc gia này trên bản đồ toàn cầu.

Thei Nikkei