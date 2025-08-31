Tin nóng công nghệ 31/8: Chatbot AI Meta gây tranh cãi, Trung Quốc ra mắt xe tự lái thông minh

Con trai ông Donald Trump nói về tham vọng tiền điện tử khi đế chế gia đình hướng đến châu Á; Chatbot AI của Meta mạo danh người nổi tiếng, tạo ra nội dung nhạy cảm,... là tin nóng công nghệ ngày 31/8.

1. Con trai Donald Trump nói về tham vọng tiền điện tử

Con trai Tổng thống Mỹ gây chú ý tại Hồng Kông, tuyên bố muốn thâm nhập thị trường Nhật Bản. Ảnh: Nikkei Asia.

World Liberty Financial, công ty tiền điện tử của Eric Trump, đang tìm kiếm đối tác tại châu Á, đặc biệt là các công ty phát hành stablecoin ở Hồng Kông. Con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông nhận thấy nhu cầu lớn về các stablecoin neo giá bằng đồng USD trên toàn cầu.

Eric Trump, 41 tuổi, đã đến Hồng Kông để phát biểu tại hội nghị Bitcoin Châu Á và tuyên bố công ty của ông đang "định nghĩa lại khái niệm tài chính trên toàn thế giới." World Liberty Financial đã ra mắt stablecoin USD1 vào tháng 4 và đã đạt giá trị giao dịch hơn 50 tỷ USD.

Các nhà phê bình đã bày tỏ lo ngại về xung đột lợi ích tiềm ẩn khi gia đình Trump dính líu đến một loại tiền tệ có thể bị ảnh hưởng bởi chính sách liên bang. Tuy nhiên, Eric Trump đã bác bỏ những lo ngại này, khẳng định ông không liên quan đến chính phủ và công ty đang hoạt động "có đạo đức".

2. Công ty Trung Quốc ra mắt nền tảng xe tự lái, tích hợp AI thông minh hơn

Công nghệ VLA. Ảnh: Nikkei Asia.

Công ty khởi nghiệp xe tự lái của Trung Quốc DeepRoute.ai đã giới thiệu một nền tảng lái xe thông minh mới, được gọi là mô hình thị giác - ngôn ngữ - hành động (VLA). Nền tảng này cho phép xe không chỉ đọc biển báo giao thông mà còn hiểu và thực hiện các lệnh bằng giọng nói của người lái, như "Lái xe chậm hơn".

VLA được mô tả là một phiên bản nâng cấp của công nghệ end-to-end (E2E) dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI), có khả năng dự đoán trước hàng chục giây, giúp việc lái xe an toàn và tự nhiên hơn. DeepRoute.ai đã hợp tác với năm nhà sản xuất ô tô để triển khai công nghệ này. Những chiếc xe được trang bị VLA dự kiến có giá khởi điểm khoảng 21.000 USD.

Mặc dù thị trường chip hiệu suất cao vẫn do các công ty nước ngoài thống trị, DeepRoute.ai cho biết họ có thể sử dụng chip do Trung Quốc sản xuất, tùy thuộc vào yêu cầu của các nhà sản xuất ô tô.

3. Chatbot AI của Meta mạo danh người nổi tiếng, tạo ra nội dung nhạy cảm

Những người nổi tiếng bị Chatbot sử dụng hình ảnh. Ảnh: Reuters.

Cuộc điều tra của Reuters đã phanh phui việc Meta sử dụng tên và hình ảnh của nhiều người nổi tiếng, bao gồm Taylor Swift, Scarlett Johansson và Selena Gomez, để tạo ra hàng chục chatbot tán tỉnh mà không được sự cho phép.

Nghiêm trọng hơn, các bot này thường xuyên có hành vi gợi dục, mời người dùng hẹn hò và tạo ra hình ảnh nhạy cảm khi được yêu cầu. Reuters cũng phát hiện một nhân viên của Meta đã tạo ra ít nhất 3 bot "nhái" người nổi tiếng, cho thấy việc này không chỉ do người dùng tự tạo.

Đại diện của Meta cho biết các công cụ AI không được phép tạo ra hình ảnh nhạy cảm của người nổi tiếng hay hình ảnh nào của người nổi tiếng nhí. Tuy nhiên, họ thừa nhận đã không thực thi đúng chính sách của mình. Vụ việc này đã dấy lên lo ngại về quyền riêng tư, an toàn và các rủi ro pháp lý, đặc biệt là khi các bot này được tạo ra và hoạt động trên các nền tảng mạng xã hội của Meta.

4. Trung Quốc chế tạo màng phim từ ống nano carbon, chịu nhiệt tới 2.600°C

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Thanh Hoa được cho là đã phát triển một loại màng phim đột phá làm từ ống nano carbon, có khả năng chịu được nhiệt độ cực cao lên tới 4.712°F (2.600°C). Vật liệu này có thể giải quyết thách thức lớn trong ngành công nghiệp nhiệt độ cao.

Màng phim mới, có tên SACNT-SF, được tạo ra từ các mảng ống nano carbon siêu liên kết. Cấu trúc siêu nhẹ, xốp và nhiều lớp của vật liệu này giúp nó làm giảm hiệu quả cả 3 loại truyền nhiệt: dẫn nhiệt, đối lưu khí và bức xạ.

Đặc tính cách nhiệt vượt trội, cùng với độ ổn định và trọng lượng nhẹ, mở ra nhiều ứng dụng tiềm năng. Vật liệu này có thể được sử dụng làm vật liệu cách nhiệt cho các ngành công nghiệp hàng không vũ trụ (như tàu vũ trụ và máy bay siêu thanh), năng lượng (lò phản ứng hạt nhân) và sản xuất (lò nung, lò luyện).

Theo Interesting Engineering, Reuters, Nikkei Asia