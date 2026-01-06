Đề nghị mức án cựu lãnh đạo Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk nhận hối lộ

Hai cựu giám đốc và phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh Đắk Lắk được xác định thỏa thuận nhận tiền từ các doanh nghiệp để can thiệp, chỉ đạo cấp dưới giúp họ trúng thầu.

Sáng 6/1, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử bị cáo Phạm Văn Hạ - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) tỉnh Đắk Lắk, Bùi Văn Từ - cựu Phó giám đốc Ban QLDA tỉnh Đắk Lắk, Lê Đình Hải - Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại Sài Gòn (Công ty Sài Gòn) và Hoàng Đình Chương (Giám đốc Công ty TNHH An Nguyên (Công ty An Nguyên) về tội Đưa hối lộ, Nhận hối lộ.

Trước khi bước vào phần tranh luận, đại diện Viện Kiểm sát (VKS) đã công bố quan điểm luận tội.

Theo VKS, trong quá trình xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, các doanh nghiệp đã tiếp cận lãnh đạo tỉnh để tạo điều kiện tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu số 03, 04. Bị cáo Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ thỏa thuận nhận tiền từ các doanh nghiệp để can thiệp, chỉ đạo cấp dưới giúp họ trúng thầu. Trong đó, Hạ nhận 5,1 tỷ đồng, Từ nhận 6 tỷ đồng.

VKS khẳng định việc truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan. Hành vi của các bị cáo được đánh giá là nguy hiểm cho xã hội, làm suy thoái đội ngũ cán bộ, công chức, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nhà nước và niềm tin của nhân dân.

Đại diện VKS nhấn mạnh, các bị cáo đều có trình độ, hiểu biết pháp luật, giữ chức vụ cao hoặc là lãnh đạo doanh nghiệp, lẽ ra phải nêu gương nhưng lại cố ý phạm tội vì động cơ cá nhân. Do đó, cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cách ly khỏi xã hội một thời gian dài để răn đe, giáo dục.

Tuy nhiên, VKS cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ: các bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, nhân thân tốt, nhiều thành tích trong công tác. Bị cáo Hạ và Từ đã chủ động khắc phục hậu quả.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: P.A.

Từ đánh giá vai trò, tính chất hành vi, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Văn Hạ và Bùi Văn Từ: 9–10 năm tù về tội Nhận hối lộ, phạt bổ sung 180–200 triệu đồng.

Lê Đình Hải: 3–4 năm tù về tội Đưa hối lộ, phạt bổ sung 40–50 triệu đồng.

Hoàng Đình Chương: 2–3 năm tù về tội Đưa hối lộ, phạt bổ sung 40–50 triệu đồng.

Theo cáo trạng, đầu năm 2020, trong quá trình xin chủ trương đầu tư dự án đường tránh phía Đông TP Buôn Ma Thuột, các bị cáo Lê Đình Hải, Hoàng Đình Chương cùng ông Dương Chế Quang (Giám đốc Công ty Phương Đông, đã mất) gặp ông Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, để xin tham gia dự án. Ông Nghị đồng ý, yêu cầu đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ pháp luật.

Cuối năm 2020, Giám đốc Ban QLDA tỉnh Phạm Văn Hạ báo cáo việc phân chia khối lượng thi công: doanh nghiệp của ông Đặng Sỹ Hồng thực hiện 1/3, nhóm Hải – Chương – Quang thực hiện 2/3. Sau đó, Phó Giám đốc Ban QLDA Bùi Văn Từ thỏa thuận cho doanh nghiệp do mình giới thiệu tham gia 25% khối lượng của nhóm Hải – Chương – Quang.

Để tham gia dự án, ông Hồng đưa Công ty Licogi 16.6 và Hồng Hà vào gói thầu, thu phí 6% giá trị hợp đồng. Do Hồng Hà không đủ năng lực, ông Hồng nhờ Tập đoàn Thuận An cho mượn pháp nhân, đổi lại Thuận An thu 2% phí quản lý.

Trước khi đấu thầu, nhóm Hải – Chương – Quang thống nhất sau khi trúng thầu sẽ chi 9 tỷ đồng cho Bùi Văn Từ và 3% giá trị tạm ứng cho Phạm Văn Hạ.

Trong quá trình lập hồ sơ, Hạ và Từ chỉ đạo chỉnh sửa tiêu chí để các nhà thầu dễ liên danh, đáp ứng năng lực.

Sau khi trúng thầu, các bị cáo đã đưa tiền cho lãnh đạo Ban QLDA. Cụ thể, Lê Đình Hải đưa 3,2 tỷ đồng cho Hạ, 3 tỷ đồng cho Từ. Hoàng Đình Chương đưa 1,9 tỷ đồng cho Hạ, 3 tỷ đồng cho Từ.

Theo VKSND tối cao, có đủ căn cứ xác định Phạm Văn Hạ nhận hối lộ 5,1 tỷ đồng, Bùi Văn Từ nhận 6 tỷ đồng.

Trong vụ án, ông Phạm Ngọc Nghị, cựu Chủ tịch UBND tỉnh, nhận 4,5 tỷ đồng dưới dạng quà biếu, không có thỏa thuận từ trước, đã nộp lại toàn bộ số tiền. Cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự, song ngày 4/4/2025, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định kỷ luật cảnh cáo ông Nghị.

Ngoài ra, ông Đặng Sỹ Hồng từng đưa 200 triệu đồng cho Hạ, nhưng việc này là tự nguyện, Hạ không yêu cầu và đã nộp lại, nên không đủ căn cứ xử lý hình sự.