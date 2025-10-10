Nhà Trắng chỉ trích Ủy ban Nobel vì không trao giải cho ông Trump

Nhà Trắng đã lên tiếng chỉ trích Ủy ban Nobel vì không chọn Tổng thống Trump cho Giải Nobel Hòa bình 2025. Trong khi đó, người thắng giải gửi lời cảm ơn ông.

Nhà Trắng hôm 10/10 đã chỉ trích Ủy ban Nobel sau khi tổ chức này không chọn Tổng thống Mỹ Donald Trump cho Giải Nobel Hòa bình danh giá.

Tuy nhiên, người nhận giải thực sự – lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado – lại gây bất ngờ khi nói rằng bà phần nào dành tặng giải thưởng này cho ông Trump vì ông đã ủng hộ nỗ lực của bà.

Bà Machado viết trên mạng xã hội X rằng sự nghiệp đấu tranh của bà phụ thuộc vào ông Trump và các đồng minh quan trọng khác.

“Tôi xin dành giải thưởng này cho người dân Venezuela – và cho Tổng thống Trump, vì sự ủng hộ dứt khoát của ông với sự nghiệp của chúng tôi!”, bà viết.

Lời tri ân của bà Machado được đăng chỉ chưa đầy 3 giờ sau khi Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung chỉ trích quyết định của Ủy ban Nobel, nói rằng: “Bằng việc phớt lờ Tổng thống Trump, Ủy ban Nobel đã chứng minh họ đặt chính trị lên trên hòa bình”.

Trong nhiều năm, ông Trump vẫn khẳng định ông xứng đáng được trao giải Nobel Hòa bình, giải thưởng đã hơn 100 năm tuổi do Ủy ban Nobel Na Uy trao cho những cá nhân có đóng góp đặc biệt cho hòa bình thế giới.

Ông cũng nhiều lần chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì được trao giải thưởng này vào năm 2009.

“Họ trao cho ông Obama giải thưởng đó trong khi ông ta chẳng làm gì ngoài việc phá hủy đất nước chúng ta”, ông Trump phát biểu hôm 9/10.

Những tháng gần đây, ông Trump thường xuyên tuyên bố rằng ông đã chấm dứt 7 cuộc chiến, dù các tổ chức kiểm chứng độc lập nhiều lần phản bác tính chính xác của tuyên bố này.

Sau khi Israel và Hamas đạt được giai đoạn đầu của kế hoạch hòa bình trong tuần này, ông Trump tuyên bố: “Đây sẽ là cuộc chiến thứ tám mà tôi đã kết thúc”.

Một số đồng minh trong đảng Cộng hòa của ông Trump cũng đã kêu gọi trao giải Nobel cho ông, mặc dù hạn chót đề cử cho giải thưởng năm 2025 đã kết thúc chưa đầy hai tuần sau khi nhiệm kỳ Tổng thống hiện tại của ông bắt đầu.

Theo CNBC