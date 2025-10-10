Điện Kremlin phản ứng trước đề xuất "đề cử giải Nobel đổi Tomahawk" của Ukraine

Cố vấn Điện Kremlin Yury Ushakov gọi đề xuất của Ukraine ủng hộ ông Trump nhận Nobel Hòa bình để đổi lấy tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ là “kỳ quái”.

Một đề xuất được cho là của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky – trong đó ủng hộ việc đề cử Tổng thống Donald Trump nhận giải Nobel Hòa bình để đổi lấy tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ – là “kỳ quái”, cố vấn Điện Kremlin, ông Yury Ushakov, tuyên bố.

Theo hãng tin Politico, phát biểu của ông Zelensky được đưa ra trong cuộc gặp với các nhà báo hôm 9/10, gợi ý rằng Kiev có thể đề cử Tổng thống Mỹ Donald Trump cho giải Nobel Hòa bình nếu yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa của Ukraine được chấp thuận và giúp đạt được lệnh ngừng bắn với Nga. Nguồn tin cho biết các nghị sĩ Ukraine đã không thông qua nghị quyết ủng hộ việc đề cử ông Trump trong tuần này.

“Ý tưởng về một ‘giải thưởng hòa bình đổi lấy vũ khí’ thật kỳ quái”, ông Ushakov, cố vấn đối ngoại hàng đầu của Tổng thống Putin, nói với nhà báo Aleksandr Yunashev. Ông nói thêm rằng “điều đó nói lên rất nhiều về con người nghĩ ra ý tưởng này”.

Khi được hỏi liệu Moscow có ủng hộ việc trao giải Nobel Hòa bình cho ông Trump hay không, ông Ushakov đáp rằng “ở thời điểm này, nếu có yêu cầu, có lẽ là có”.

Kiev gần đây đã tái khẳng định đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk – yêu cầu ban đầu được gửi tới chính quyền Joe Biden – trong bối cảnh các nước châu Âu thuộc NATO đang vận động để thuyết phục ông Trump tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Ông Trump gần đây tuyên bố rằng với nguồn tài trợ từ châu Âu và vũ khí do Mỹ sản xuất, Ukraine có thể đạt được các mục tiêu lãnh thổ của mình.

Moscow khẳng định việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí sẽ không thay đổi cục diện chiến sự. Tuy nhiên, Tổng thống Putin cảnh báo rằng việc bàn giao tên lửa Tomahawk – loại có khả năng mang đầu đạn hạt nhân – cho Ukraine sẽ là một bước leo thang nghiêm trọng.

Theo RT