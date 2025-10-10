Nữ chính trị gia Venezuela được trao giải Nobel Hòa bình 2025

Ngày 10/10, giải Nobel Hòa bình năm 2025 đã chính thức được công bố: người chiến thắng là María Corina Machado, nữ chính trị gia đến từ Venezuela.

Bà María Corina Machado tên đầy đủ là María Corina Machado Parisca, sinh ngày 7/10/1967, tại Caracas, Venezuela.

Bà là Kỹ sư Công nghiệp tốt nghiệp Đại học Católica Andrés Bello (UCAB); sau đó học chuyên ngành về quản lý tài chính tại Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) - Học viện Quản trị cấp cao IESA - một trường kinh doanh hàng đầu của Venezuela

Bà María Corina Machado là một trong những lãnh đạo đối lập quan trọng tại Venezuela, người thành lập phong trào “Vente Venezuela” (Tiến lên, Venezuela!”) – một đảng chính trị đối lập và đồng sáng lập tổ chức dân sự Súmate (trong tiếng Tây Ban Nha Susmate có nghĩa là “Hãy tham gia!”, “Cùng góp sức!” hoặc “Tham gia với chúng tôi!”).

María Corina Machado từng là Nghị sĩ của Quốc hội (National Assembly) từ năm 2011 đến 2014. Tham gia cuộc bầu cử sơ bộ của phe đối lập năm 2023, bà giành thắng lợi áp đảo với khoảng 92% số phiếu. Nhưng sau đó bà bị tuyên bố vô hiệu hóa, không được tham gia tranh cử chức vụ công trong 15 năm, theo quyết định của Cơ quan Tổng kiểm toán quốc gia Venezuela (Contraloría General de Venezuela), với lý do "vi phạm hành chính" khi làm nghị sĩ trước đây.

Bất chấp việc không được tham gia chính thức tranh cử, bà tiếp tục vai trò lãnh đạo phe đối lập.

Theo Ủy ban Nobel Na Uy, Giải Nobel Hòa bình 2025 được trao cho bà Machado vì “những hoạt động không mệt mỏi trong việc thúc đẩy quyền dân chủ cho người dân Venezuela”.

Trước đó, năm 2024, bà María Corina Machado đã được nhận giải Sakharov Prize (giải của Nghị viện châu Âu) và Giải Nhân quyền Václav Havel.

Về gia đình, cha bà, ông Henrique Machado Zuloaga, là một doanh nhân trong ngành thép, tham gia lãnh đạo công ty thép Sivensa. Mẹ của bà là Corina Parisca, một nhà tâm lý học. Bà María là con đầu trong số 4 chị em gái.

Bà đã kết hôn với ông Ricardo Sosa Branger vào năm 1990. Nhưng hai người sau đó ly hôn năm 2001. Bà Machado có ba người con với ông Ricardo Sosa Branger; các con của bà hiện đều sống ở nước ngoài.

Theo Deutsche Welle, Dotdotnew