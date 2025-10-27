Nguyên nhân mưa lớn gây ngập sâu tại các tỉnh miền Trung

Chuyên gia khí tượng cho biết tổ hợp không khí lạnh, hội tụ nhiệt đới và gió Đông là nguyên nhân chính gây ra đợt mưa lớn diện rộng ở miền Trung.

Ngày 27/10, khu vực miền Trung ghi nhận mưa rất to, tập trung tại 2 TP Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi. Lượng mưa đo được từ 7h đến 15h tại một số trạm đã vượt ngưỡng 300 mm, trong đó trạm đỉnh Bạch Mã (Huế) ghi nhận mức kỷ lục 681,8 mm, trạm Hồ An Long (Đà Nẵng) 318,2 mm và trạm Ba Điền (Quảng Ngãi) 339,2 mm.

Dự báo trong 24 đến 48h tới (từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10), mưa lớn tiếp tục duy trì trên diện rộng. Các khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi sẽ có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến:

Khu vực phía nam Quảng Trị và phía đông Quảng Ngãi: 200–400 mm, có nơi trên 700 mm; Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng 300–500 mm, cục bộ vượt 800 mm

Tối 27/10, chia sẻ với VietTimes, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết nguyên nhân gây ra đợt mưa đặc biệt lớn ở các tỉnh miền Trung là do tổ hợp hình thế thời tiết là không khí lạnh tầng thấp, dải hội tụ nhiệt đới dâng trục từ phía Nam lên, cộng thêm trường gió Đông ẩm hoạt động ở mực 1.500-5.000m. Đây là một trong những hình thế mưa lớn rất điển hình của miền Trung, các đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài đều do tổ hợp thời tiết này gây ra.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố ở Hội An ngập sâu. Ảnh: Xuân Mai.

Ông Khiêm dự báo trong hai ngày tới, tổ hợp không khí lạnh, dải hội tụ nhiệt đới, gió Đông vẫn còn hoạt động mạnh, vì thế từ chiều tối 27/10 đến hết ngày 29/10, ở khu vực từ Nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to.

Dự báo lượng mưa ở khu vực Nam Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi phổ biến 200-400 mm, cục bộ có nơi trên 700 mm; Huế và Đà Nẵng mưa phổ biến 300-500mm, cục bộ có nơi trên 800mm; khu vực từ Hà Tĩnh đến Bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100-200 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Theo Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 29 và ngày 30/10 khi gió Đông có xu hướng giảm dần, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Từ đêm 30/10, mưa lớn có xu hướng giảm dần ở phía nam và dịch chuyển dần lên phía bắc của Trung Bộ.

Ông Khiêm nhận định từ nay đến hết năm 2025, còn khoảng 2-3 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông và còn khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng đến nước ta.

"Từ nay đến khoảng nửa đầu tháng 12/2025, các đợt mưa vừa, mưa to tiếp tục có khả năng xuất hiện ở khu vực Trung Bộ, tập trung tại khu vực từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, Khánh Hòa và khu vực phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắc Lắk", ông Khiêm dự báo.

Dự báo tháng 11, tổng lượng mưa ở hầu khắp các khu vực trên cả nước phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm 10-30%, có nơi cao hơn; riêng khu vực Bắc Bộ ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm, trừ khu vực vùng núi phía Bắc có xu hướng mưa ít hơn khoảng 10-20% so với trung bình nhiều năm.

Theo dự báo, trong tháng 12, tổng lượng mưa tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk phổ biến 250-580 mm, ở mức cao hơn 50-150 mm so với trung bình nhiều năm.

Cũng trong tháng 12, khu vực Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa - Hà Tĩnh phổ biến 15-40 mm, riêng Hà Tĩnh tổng lượng mưa phổ biến 80-150 mm, giảm 5-10 mm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Các khu vực khác tổng lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cao hơn 10-40 mm so với trung bình nhiều năm.