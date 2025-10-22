Bí thư Đà Nẵng thị sát công tác phòng chống bão số 12

Báo cáo với Bí thư Thành ủy, đại diện UBND phường Hòa Khánh cho biết hệ thống thoát nước ở khu vực gần kênh Phú Lộc và trục thoát ra biển hiện bị bồi lấp bởi bùn đất, rác thải và cây cối, gây cản trở dòng chảy. Một số đoạn kênh vẫn còn dạng đất, hẹp và xuống cấp; nhiều vị trí cống hộp dưới các tuyến đường lớn, nhỏ bị nghẽn, khiến nước dâng rất nhanh khi có mưa lớn. Phường đã cắt cử người có mặt ở các điểm để khơi thông khi mưa lớn.

Theo phường Hoà Khánh, khu vực "rốn lũ" đường Mẹ Suốt có khoảng 710 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập sâu, địa phương đã xây dựng phương án ứng phó cụ thể, trong đó bố trí khu di dời dân đến Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, cách khu dân cư Mẹ Suốt khoảng 100m. Công tác chuẩn bị về lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân đã được hoàn tất.

Bên cạnh đó, phường Hòa Khánh cũng đã bố trí lực lượng ứng cứu túc trực xuyên đêm để hỗ trợ người dân. Ngoài ra, phường phối hợp với 10 đơn vị quân đội đóng trên địa bàn (khoảng 200 quân nhân) sẵn sàng tham gia sơ tán, cứu hộ khi mưa lớn kéo dài hoặc lũ bất ngờ. Đáng chú ý, Tiểu đoàn Đặc công 409 (Quân khu 5) đã huy động 50 đặc công “người nhái” trực tiếp tham gia ứng cứu khi cần thiết.

Chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ thực hiện các nhiệm vụ cấp bách ứng phó với mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

“Theo chỉ đạo của Trung ương, các địa phương phải rà soát, kiểm tra hoạt động của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tại tất cả xã, phường, đặc biệt là những nơi miền núi, có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét.

Phải kiên quyết tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tự giác rời khỏi khu vực rủi ro cần thực hiện trước, nhưng nếu có trường hợp không chấp hành, các lực lượng phải kiên quyết cưỡng chế di dời, vì tính mạng người dân là trên hết, trước hết”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhấn mạnh.