Người phát ngôn IRGC thiệt mạng trong vụ tấn công của Israel

Theo thông tin từ đài truyền hình nhà nước Iran IRIB, Thiếu tướng Ali Mohammad Naeini, người phát ngôn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), được thông báo đã thiệt mạng trong các cuộc không kích dồn dập vào Tehran ngày 20/3/2026. Vụ việc nằm trong chuỗi căng thẳng leo thang, khi Israel tăng cường tấn công các mục tiêu cấp cao của Iran.

Thông cáo của IRGC cho biết ông Ali Naini sinh năm 1957, đã giữ chức phát ngôn viên của IRGC từ năm 2024, và đã tham gia sâu rộng cũng như chỉ đạo các hoạt động quan hệ công chúng cho các chiến dịch “Lời hứa Chân thực” số 2, 3 và 4.

Vụ không kích của Israel xảy ra ngày 20/3/2026, nhắm mục tiêu vào Tehran, gây thiệt hại nghiêm trọng đến hạ tầng. Trước đó, ngày 28/2/2026, Israel đã tuyên bố hạ sát 7 quan chức cao cấp khác của Iran, bao gồm cả các chỉ huy và cố vấn cấp cao.

Cùng ngày (20/3), trong thông báo mới nhất, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết quân đội nước này đang ở trạng thái báo động cao và sẵn sàng tung ra “đòn giáng mạnh” vào tàu chiến Mỹ trong thực chiến.

Đáp lại tuyên bố của Mỹ rằng đã phá hủy hải quân Iran, phía Vệ binh Cách mạng Iran cho rằng đó là lời lẽ dối trá, đồng thời đặt câu hỏi: “Nếu Mỹ thực sự tự tin như vậy, tại sao không dám ra lệnh cho tàu sân bay tiến vào Vịnh Oman và Biển Đỏ?”.

Theo nguồn tin từ Iran, lực lượng này cũng ra tuyên bố rằng tàu sân bay “USS Gerald Ford” của Hải quân Mỹ, dù được truyền thông phương Tây đưa tin rầm rộ khi triển khai tới khu vực Tây Á, nhưng lại không thể hỗ trợ lực lượng Mỹ trong khu vực và thậm chí đã phải rút khỏi chiến trường, điều này phản ánh “tình thế tuyệt vọng và đáng xấu hổ” của Mỹ và Israel.

Theo phía Mỹ ngày 17/3, tàu sân bay “USS Gerald Ford” – tham gia chiến dịch quân sự quy mô lớn của Mỹ và Israel nhằm vào Iran – do xảy ra hỏa hoạn vào tuần trước nên đang chuẩn bị rời Biển Đỏ để đến căn cứ hải quân Mỹ tại Hy Lạp sửa chữa. Phía Iran cho rằng vụ hỏa hoạn lớn này do chiếc “USS Gerald Ford” bị UAV cảm tử của IRGC tấn công.



Trong khi đó, theo các nguồn tin Mỹ ngày 19/3, Washington đang đẩy nhanh việc triển khai hàng nghìn lính thủy đánh bộ tới Trung Đông. Ít nhất 2.200 binh sĩ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 11 dự kiến rời San Diego trong vài ngày tới trên tàu đổ bộ USS Boxer, cùng với ít nhất một tàu khác, đồng nghĩa với việc hàng nghìn thủy thủ cũng sẽ được triển khai sớm hơn kế hoạch ban đầu.

