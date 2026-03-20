Thủ tướng: Nâng trần thu nhập mua nhà ở xã hội lên 50 triệu đồng/tháng

Sáng 20/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ, nghe báo cáo, cho ý kiến về các chính sách nhà ở xã hội và các vấn đề liên quan.

Theo các báo cáo tại cuộc họp, thời gian qua, dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng, hệ thống thể chế, chính sách về phát triển nhà ở xã hội tiếp tục được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, linh hoạt và sát thực tiễn. Hiện khung pháp lý gồm Luật Nhà ở, một nghị quyết thí điểm của Quốc hội, 5 nghị định của Chính phủ, một nghị quyết xử lý khó khăn, vướng mắc và 3 thông tư của Bộ Xây dựng, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển phân khúc nhà ở xã hội.



Tại phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản trước đó, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu mở rộng đối tượng được mua nhà ở xã hội, trong đó xem xét nhóm có thu nhập 25–30 triệu đồng/tháng, đồng thời lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân để bảo đảm tính khả thi.

Thực hiện chỉ đạo, Bộ Xây dựng đã xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2024 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Nghị định số 100 theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng và nâng trần thu nhập. Cụ thể, người độc thân có thu nhập bình quân không quá 25 triệu đồng/tháng; người độc thân nuôi con dưới tuổi thành niên không quá 35 triệu đồng/tháng; với người đã kết hôn, người đứng đơn và vợ (chồng) của người đó có tổng thu nhập bình quân hàng tháng không quá 50 triệu đồng/tháng.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu mở rộng chính sách, khuyến khích các địa phương, tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp phát triển nhà ở cho thuê theo quy hoạch, phục vụ công nhân, người lao động.

Để đơn giản hóa thủ tục, Bộ Xây dựng được giao phối hợp với Bộ Công an xây dựng cơ chế xác nhận đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội thông qua ứng dụng VNeID.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, nghiêm cấm và xử lý các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi, bảo đảm chính sách đến đúng đối tượng. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định liên quan đến kiểm soát giá bán, giá thuê và lợi nhuận định mức đối với nhà ở xã hội.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng tiếp thu đầy đủ ý kiến các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và người dân, hoàn thiện dự thảo nghị định theo trình tự rút gọn; Bộ Tư pháp thẩm định, trình Chính phủ trước ngày 25/3.