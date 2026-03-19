Mỹ chi 185 tỷ USD xây dựng lá chắn tên lửa không gian tham vọng nhất lịch sử

Một phần quan trọng trong ngân sách mở rộng sẽ được dành cho các chùm vệ tinh mới và mạng lưới chia sẻ dữ liệu.

Mỹ đã nâng tổng chi phí dự kiến cho chương trình phòng thủ tên lửa Vòm Vàng (Golden Dome) lên khoảng 185 tỷ USD, cho thấy sự tập trung ngày càng lớn vào các năng lực không gian tiên tiến.

Ước tính cập nhật này cao hơn khoảng 10 tỷ USD so với dự báo trước đó, chủ yếu do nỗ lực tăng tốc phát triển và triển khai các hệ thống theo dõi và liên lạc dựa trên vệ tinh.

Lá chắn phòng thủ đa tầng toàn diện

Sáng kiến Vòm Vàng được thiết kế như một lá chắn phòng thủ đa tầng toàn diện, có khả năng phát hiện và đánh chặn nhiều loại mối đe dọa, bao gồm tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và tên lửa siêu vượt âm. Trọng tâm lớn của chương trình là tích hợp các cảm biến và hạ tầng không gian, cho phép phát hiện sớm hơn và phối hợp hiệu quả hơn giữa các hệ thống phòng thủ.

Để hỗ trợ dự án đầy tham vọng này, chính phủ Mỹ đã huy động nhiều tập đoàn quốc phòng hàng đầu như Lockheed Martin, RTX (trước đây là Raytheon Technologies) và Northrop Grumman. Các công ty này sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng và tích hợp các thành phần của hệ thống.

Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp công nghệ và quốc phòng khác cũng dự kiến sẽ tham gia vào từng phần cụ thể khi dự án phát triển.

Đối phó các mối đe dọa tên lửa mới nổi

Một phần lớn của ngân sách bổ sung sẽ được dùng cho các chùm vệ tinh mới, mạng lưới chia sẻ dữ liệu và các hệ thống theo dõi tiên tiến như Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS). Những công nghệ này được xem là thiết yếu để đối phó các mối đe dọa tên lửa mới, đặc biệt là các loại bay với tốc độ cực cao và khó bị phát hiện bằng hệ thống truyền thống.

Dù đã có ước tính chính thức, một số nhà phân tích cho rằng tổng chi phí của chương trình Vòm Vàng có thể tăng mạnh theo thời gian. Các dự báo độc lập cho thấy chi phí dài hạn có thể lên tới hàng trăm tỷ USD hoặc hơn, đặc biệt nếu các công nghệ đánh chặn trên không gian phức tạp được phát triển và triển khai đầy đủ.

Hệ thống có thể phát hiện và theo dõi mọi loại tên lửa

“Chúng tôi được yêu cầu tăng tốc một số năng lực không gian”, Tướng Lực lượng Không gian Mỹ Michael Guetlein – người quản lý chương trình Vòm Vàng – cho biết tại hội nghị McAleese Defense Programs ở Arlington, bang Virginia.

Ông xác định ba chương trình sẽ được hưởng lợi từ nguồn tài trợ bổ sung: Sáng kiến Theo dõi Tên lửa Tiên tiến, mạng dữ liệu không gian và hệ thống HBTSS.

Các vệ tinh HBTSS với cảm biến linh hoạt sẽ duy trì khả năng theo dõi mục tiêu liên tục và cho phép chuyển giao dữ liệu để nhắm bắn tên lửa đối phương, bao gồm cả các mục tiêu siêu vượt âm được phóng từ đất liền, trên biển hoặc trên không.

Hệ thống này có thể phát hiện và theo dõi mọi loại tên lửa, đồng thời nhận diện các phương tiện cơ động, phương tiện tái xâm nhập và giám sát các cuộc thử nghiệm.

Nhìn chung, chi phí gia tăng phản ánh quy mô và tham vọng rất lớn của dự án Vòm Vàng, với mục tiêu tái định nghĩa phòng thủ tên lửa bằng cách kết hợp các hệ thống mặt đất với công nghệ không gian tiên tiến. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều câu hỏi về tính khả thi kỹ thuật và khả năng tài chính trong dài hạn của chương trình này.

