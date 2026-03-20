Ai đứng đằng sau Đấu trường VioEdu - hệ thống học trực tuyến hơn 20 triệu người dùng?

Đấu trường VioEdu - cuộc thi kiến thức trực tuyến do FPT IS triển khai dành cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 - vừa trở thành tâm điểm dư luận khi gặp lùm xùm gian lận thi cử.

Ban tổ chức Đấu trường VioEdu xác nhận phát hiện hàng loạt hành vi gian lận tại vòng thi cấp xã, phường ở Hà Nội nên thông báo hủy kết quả nhiều phòng thi.

Ai đứng sau VioEdu?

Theo tài liệu công bố, VioEdu là giải pháp tiêu biểu trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Công ty TNHH FPT IS (thành viên thuộc Tập đoàn FPT) - công ty chuyên cung cấp sản phẩm, giải pháp, dịch vụ chuyển đổi số.

Ra đời ngày 27/8/2019, Hệ thống giáo dục trực tuyến VioEdu được giới thiệu “mang sứ mệnh tiên phong đưa công nghệ hiện đại vào đổi mới giáo dục”. Đây là giải pháp Edtech (công nghệ giáo dục) đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng AI, Big Data giúp học sinh phổ thông có chương trình học tập chất lượng, hiệu quả và cá nhân hoá.

FPT ra mắt hệ thống học tập trực tuyến VioEdu vào tháng 8/2019. Ảnh: FPT.

VioEdu phát triển nền tảng trực tuyến cung cấp các tính năng, dữ liệu, công cụ, nội dung phục vụ cho 4 đối tượng: Học sinh, phụ huynh, giáo viên và ban giám hiệu.

VioEdu cung cấp hơn 1 triệu nội dung kiến thức Toán, Tiếng Việt, Toán Tiếng Anh; 10.000 video bài giảng hoạt hình xây dựng từ tình huống thực tế và hơn 1 tỷ lượt thực hành mỗi năm trên cả máy tính và điện thoại, hệ thống.

Phần giới thiệu cho thấy VioEdu đã đồng hành cùng gần 50 Sở Giáo dục và Đào tạo trên toàn quốc (trước khi sáp nhập) tổ chức sân chơi “Đấu trường VioEdu” miễn phí cho học sinh.

Sau hơn 5 năm hoạt động và phát triển, VioEdu đã chinh phục 20 triệu người dùng toàn quốc, gần 2 triệu tài khoản active (hoạt động) mỗi tháng, hơn 1 tỷ lượt thực hành mỗi năm.

"Cỗ máy in tiền" của FPT

Tập đoàn FPT không phải là cái tên quá xa lạ trên thị trường. Tập đoàn này phát triển trên 3 lĩnh vực chính: Khối Công nghệ, Khối Viễn thông và Khối Giáo dục, Đầu tư & Khác.

Mảng giáo dục của FPT được chia thành hai hướng. Thứ nhất là giáo dục truyền thống, thông qua việc thành lập các trường đại học, hệ thống trường phổ thông tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Trong khi đó, VioEdu là nền tảng học trực tuyến ứng dụng AI, sản phẩm thuộc hướng EdTech, nằm trong chiến lược đưa công nghệ vào giáo dục của tập đoàn ông Trương Gia Bình.

Theo dữ liệu của VietTimes, có sự phân hóa rõ rệt về doanh thu, biên lợi nhuận giữa các mảng kinh doanh của FPT.

Nguồn: Thống kê từ báo cáo của FPT.

Khối Công nghệ dù là cỗ máy tạo doanh thu nhưng biên lãi mỏng. Khối này đóng góp tới 63% tổng doanh thu toàn tập đoàn vào năm 2025, tương đương mức gần 44.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế đem về gần 5.900 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận trước thuế của khối này duy trì ở mức khá khiêm tốn, ở ngưỡng 13% trong suốt 6 năm qua. Điều này phản ánh đặc thù của ngành dịch vụ công nghệ thông tin và gia công phần mềm, nơi chi phí nhân sự và vận hành chiếm tỷ trọng lớn.

Khối Viễn thông vẫn duy trì khả năng kiếm tiền ổn định. Hằng năm, mảng này đem về hơn 10.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế quanh mức 2.000 – 4.000 tỷ đồng mỗi năm. Qua đó cho thấy biên lợi nhuận tốt hơn khối công nghệ, dao động từ 19% đến 23%. Sự cải thiện biên lợi nhuận trong năm 2024 và 2025 (đạt trên 20%) của mảng Viễn thông cho thấy hiệu quả từ việc tối ưu hóa chi phí và khai thác các dịch vụ giá trị gia tăng.

Nguồn: Thống kê từ báo cáo của FPT.

Điều đáng nói là Giáo dục, Đầu tư và Khác mới thực sự là mảng kinh doanh siêu lợi nhuận. Mặc dù doanh thu chỉ khoảng hơn 6.100 tỷ đồng trong năm 2025, đóng góp chưa tới 9% tổng doanh thu còn lợi nhuận tương đương 1/5 con số tổng, song lại sở hữu tỷ suất sinh lời vượt trội.

Suốt giai đoạn 2020 – 2025, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu của khối giáo dục và đầu tư dao động từ 37% đến 61%, riêng 2025 là 46%. Điều này đồng nghĩa là cứ 100 đồng doanh thu đem về, mảng giáo dục và đầu tư “bỏ túi” 46 đồng. Trong khi con số của mảng công nghệ và viễn thông lần lượt là 13 đồng và 22 đồng.

Mảng Giáo dục lại là mảng có tỷ suất sinh lời (lợi nhuận/doanh thu) cao vượt bậc so với các mảng còn lại của FPT. Nguồn: Thống kê từ báo cáo của FPT.

Mặc dù trong báo cáo tài chính hợp nhất, FPT thường gộp chung Giáo dục vào nhóm "Giáo dục, Đầu tư và Khác", nhưng xem xét báo cáo thường niên cho thấy Giáo dục (FPT Education) chính là động lực tăng trưởng cốt lõi của khối này.

Mặt khác, doanh thu mảng Giáo dục tăng trưởng liên tục với tốc độ cao. Chỉ trong giai đoạn 2020 – 2025, doanh thu mảng giáo dục đã tăng 290%, trong khi hai mảng còn lại tăng 164% đối với khối công nghệ và 70% đối với viễn thông.

Như vậy, có thể thấy một thực tế thú vị tại FPT rằng trong khi Công nghệ mang lại danh tiếng cho tập đoàn bấy lâu nay, nhưng chính mảng Giáo dục là "mỏ vàng" về hiệu suất sinh lời cho tập đoàn này.