Johnson & Johnson chi 5,5 tỷ USD để khép lại bê bối phấn rôm gây ung thư kéo dài hơn 10 năm

Johnson & Johnson đồng ý chi 5,5 tỷ USD để dàn xếp gần 70.000 vụ kiện liên quan đến phấn rôm chứa talc bị cáo buộc gây ung thư buồng trứng, khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 10 năm.

Johnson & Johnson (J&J) vừa đạt một trong những thỏa thuận pháp lý lớn nhất trong lịch sử tập đoàn khi đồng ý chi 5,5 tỷ USD để dàn xếp hàng chục nghìn vụ kiện cáo buộc phấn rôm chứa talc của hãng gây ung thư buồng trứng. Thỏa thuận được kỳ vọng sẽ khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn một thập kỷ, vốn đã gây nhiều áp lực lên tập đoàn chăm sóc sức khỏe lớn nhất thế giới.

Theo Reuters, J&J cho biết khoản dàn xếp này bao phủ khoảng 69.000 vụ kiện đã được hợp nhất tại tòa án liên bang ở bang New Jersey, cùng nhiều vụ kiện tại các tòa án bang khác, tương đương 99,75% số vụ kiện liên quan đến sản phẩm talc còn tồn đọng.

Các hãng luật đại diện nguyên đơn cũng xác nhận đạt được thỏa thuận và đánh giá đây là bước tiến quan trọng sau hơn 10 năm tranh tụng. Tuy nhiên, để có hiệu lực cuối cùng, thỏa thuận vẫn cần ít nhất 95% nguyên đơn trong các vụ kiện ung thư buồng trứng tại tòa án liên bang và tòa án bang chấp thuận.

Khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài hơn 10 năm

Trong nhiều năm qua, Johnson & Johnson phải đối mặt với hàng chục nghìn đơn kiện từ những phụ nữ cho rằng việc sử dụng phấn rôm chứa talc của hãng trong thời gian dài đã khiến họ mắc ung thư buồng trứng.

Phía J&J nhiều lần bác bỏ các cáo buộc.

Ông Erik Haas, Phó Chủ tịch phụ trách kiện tụng của Johnson & Johnson, khẳng định: "Các cáo buộc này hoàn toàn không có cơ sở."

Ông cho biết tập đoàn chấp nhận dàn xếp nhằm chấm dứt tranh chấp kéo dài, dù vẫn tin rằng nếu tiếp tục theo đuổi vụ việc, công ty cuối cùng sẽ giành chiến thắng trước tòa.

"Mặc dù chúng tôi tin tưởng công ty sẽ chiến thắng nếu tiếp tục tranh tụng, như đã xảy ra trong phần lớn các phiên tòa trước đây, nhưng thỏa thuận này cho phép Johnson & Johnson khép lại vụ việc để tập trung vào sứ mệnh phát triển các loại thuốc và thiết bị y tế cứu người," ông nói.

Diễn biến mới diễn ra chỉ vài ngày sau khi J&J giành được một lợi thế quan trọng tại tòa. Tuần trước, một thẩm phán liên bang đã bày tỏ nghi ngờ về khả năng các nguyên đơn có thể chứng minh riêng sản phẩm talc là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ung thư buồng trứng.

Vẫn phủ nhận sản phẩm gây ung thư

Johnson & Johnson nhiều năm qua luôn khẳng định các sản phẩm phấn rôm của mình an toàn và không chứa amiăng (asbestos) – chất được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm gây ung thư cho con người.

Tuy nhiên, trước áp lực pháp lý và sự sụt giảm niềm tin của người tiêu dùng, tập đoàn đã ngừng bán phấn rôm gốc talc tại Mỹ từ năm 2020, thay thế bằng phiên bản sử dụng tinh bột ngô (cornstarch). Sau đó, việc chuyển đổi này cũng được mở rộng ra nhiều thị trường quốc tế.

Tranh cãi xoay quanh talc kéo dài nhiều năm do một số nghiên cứu cho rằng một số mỏ talc có thể bị nhiễm amiăng tự nhiên trong quá trình khai thác. Trong khi đó, nhiều nghiên cứu khác lại chưa tìm thấy bằng chứng đủ mạnh để khẳng định mối liên hệ trực tiếp giữa phấn rôm chứa talc và ung thư buồng trứng, khiến chủ đề này tiếp tục gây tranh luận trong cộng đồng khoa học.

Chưa chấm dứt hoàn toàn các vụ kiện

Theo Reuters, cuộc chiến pháp lý về talc từng bị tạm dừng hơn ba năm khi Johnson & Johnson nhiều lần tìm cách giải quyết toàn bộ các vụ kiện thông qua thủ tục phá sản của một công ty con. Tuy nhiên, các kế hoạch này đều bị tòa án bác bỏ.

Sau khi những nỗ lực đó thất bại, các vụ kiện được nối lại từ tháng 3/2025.

Đáng chú ý, thỏa thuận trị giá 5,5 tỷ USD lần này chỉ áp dụng đối với các vụ kiện hiện có, không bao gồm những đơn kiện mới có thể phát sinh trong tương lai.

Giới phân tích cho rằng dù vẫn còn khả năng phải đối mặt với các vụ kiện mới, việc giải quyết gần như toàn bộ số vụ kiện tồn đọng sẽ giúp Johnson & Johnson giảm đáng kể rủi ro pháp lý và loại bỏ một trong những "điểm nóng" lớn nhất từng ảnh hưởng đến hình ảnh cũng như hoạt động kinh doanh của tập đoàn trong hơn một thập kỷ qua.

Theo Reuters