UAV Trung Quốc bay 24 giờ liên tục, tầm hoạt động 3.000 km, mở ra kỷ nguyên mới cho kinh tế tầm thấp

Trung Quốc thử nghiệm thành công UAV TP200 hạng một tấn đầu tiên đạt tiêu chuẩn hàng không dân dụng. Máy bay có thể bay liên tục 24 giờ, tầm hoạt động 3.000 km và phục vụ nhiều nhiệm vụ từ tuần tra biển đến cứu hộ.

TP200 - máy bay không người lái (UAV) dân sự hạng một tấn đầu tiên của Trung Quốc được phát triển theo tiêu chuẩn đủ điều kiện bay (airworthiness) - vừa hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên. Với khả năng hoạt động liên tục 24 giờ và tầm bay lên tới 3.000 km, mẫu UAV này được kỳ vọng sẽ phục vụ nhiều nhiệm vụ dân sự như tuần tra biển, cứu hộ, tiếp tế đảo xa và giám sát thiên tai.

Hoàn thành chuyến bay đầu tiên

Theo Science and Technology Daily, TP200 do Công ty Yitong UAV System tự phát triển đã thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên vào ngày 27/7.

Đây được xem là UAV đường dài hạng một tấn đầu tiên của Trung Quốc được thiết kế theo các tiêu chuẩn đủ điều kiện bay dành cho hàng không dân dụng, mở đường cho việc thương mại hóa các dòng UAV cỡ lớn trong tương lai.

Theo nhóm phát triển, TP200 có thể mang tải trọng tối đa trong suốt 24 giờ liên tục, đạt tầm hoạt động khoảng 3.000 km, phù hợp với nhiều nhiệm vụ yêu cầu thời gian bay kéo dài.

Không giống các UAV quân sự, TP200 hướng tới thị trường dân sự với nhiều kịch bản vận hành khác nhau.

Theo nhà sản xuất, máy bay có thể đảm nhiệm các nhiệm vụ: Tuần tra và giám sát vùng biển ven bờ, tìm kiếm cứu nạn trên biển, theo dõi đường bờ biển, tiếp tế khẩn cấp cho các hòn đảo hoặc vùng núi hẻo lánh, giám sát hạn hán, phòng chống cháy rừng và cháy đồng cỏ, đo đạc bản đồ địa hình và khảo sát rừng và hệ sinh thái.

Thiết kế mô-đun cho phép thay đổi nhanh các thiết bị nhiệm vụ, giúp TP200 có thể chuyển đổi giữa nhiều vai trò khác nhau mà không cần thay đổi toàn bộ nền tảng máy bay.

Có thể hoạt động trên đường băng dã chiến

Theo thông số của Yitong UAV System, TP200 có trần bay khoảng 7.600 m, tốc độ hành trình tối đa 200 km/h, cất hạ cánh trong quãng đường chỉ khoảng 300 m, có thể hoạt động trên cả đường băng không trải nhựa.

Máy bay sử dụng động cơ chạy nhiên liệu truyền thống, được bố trí cánh quạt đẩy phía sau thân cùng hai cửa hút gió ở phần đuôi và cụm hai cánh đuôi đứng liên kết với nhau.

Nhà sản xuất cho biết toàn bộ chuỗi cung ứng của TP200 đều được nội địa hóa, từ vật liệu composite sợi carbon, hệ thống điều khiển mặt đất cho tới phần cứng và phần mềm cốt lõi.

Điều này đồng nghĩa toàn bộ công nghệ then chốt đều do Trung Quốc tự phát triển và làm chủ.

Thị trường UAV dân sự được đánh giá rất lớn

Yitong cho biết TP200 được phát triển hoàn toàn theo tiêu chuẩn chứng nhận đủ điều kiện bay của hàng không dân dụng, thay vì chỉ phục vụ mục đích thử nghiệm hay quân sự.

Theo công ty, thiết kế mô-đun sẽ giúp các UAV cỡ lớn chuyển từ những ứng dụng chuyên biệt của cơ quan nhà nước sang thị trường thương mại rộng lớn hơn.

Tại Triển lãm Kinh tế Tầm thấp Quốc tế (International Low-Altitude Economy Expo) tổ chức ở Thượng Hải hôm 22/7, người phát ngôn của Yitong, Liang Long, dự báo Trung Quốc sẽ cần hơn 8.000 máy bay vận tải không người lái cánh cố định cỡ lớn trong vòng 10-15 năm tới.

Ông nhận định nền kinh tế tầm thấp sẽ tạo ra bước chuyển lớn trong lĩnh vực logistics hàng không, đồng thời cho rằng trong tương lai mạng lưới vận tải hàng hóa bằng UAV của Trung Quốc có thể phát triển với mật độ dày đặc tương tự như mạng lưới vận tải hàng không của Mỹ hiện nay.

Dù hướng đến thị trường dân sự, TP200 sở hữu thông số khá ấn tượng.

Để so sánh, UAV quân sự Wing Loong-2 của Trung Quốc có thể hoạt động khoảng 20 giờ với tải trọng tiêu chuẩn, trong khi Wing Loong-3 đạt thời gian bay tới 40 giờ cùng tải trọng khoảng 2,3 tấn.

Tuy nhiên, khác với hai mẫu UAV quân sự trên, TP200 được phát triển nhằm đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt của ngành hàng không dân dụng, qua đó mở rộng khả năng ứng dụng trong các lĩnh vực như vận tải, cứu hộ, quản lý tài nguyên và ứng phó thiên tai.

Theo SCMP