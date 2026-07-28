Siêu công trình 42.000 tấn ngoài khơi của Trung Quốc có thể truyền tải 6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm

Trung Quốc hoàn tất lắp đặt trạm chuyển đổi điện gió ngoài khơi lớn nhất thế giới tại Quảng Đông. Công trình có công suất 2.000 MW, truyền tải 6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm và giảm gần 5 triệu tấn CO₂.

Trung Quốc vừa hoàn tất lắp đặt trạm chuyển đổi điện ngoài khơi lớn nhất thế giới ngoài khơi tỉnh Quảng Đông. Được ví như "trái tim của điện gió ngoài khơi", công trình này sẽ truyền tải khoảng 6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm vào lưới điện quốc gia, đồng thời giúp cắt giảm gần 5 triệu tấn khí CO₂.

Trung Quốc vừa thiết lập thêm một cột mốc mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo khi hoàn thành việc lắp đặt trạm chuyển đổi điện ngoài khơi lớn nhất thế giới trên vùng biển ngoài khơi thành phố Dương Giang, tỉnh Quảng Đông.

Công trình được lắp đặt hôm 23/7 tại khu vực cách bờ biển khoảng 100 km trên Biển Đông. Theo cơ quan quản lý doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc (SASAC), đây là trạm chuyển đổi điện ngoài khơi đầu tiên trên thế giới sử dụng công nghệ truyền tải điện một chiều linh hoạt (Flexible DC) với cấp điện áp 500 kV và công suất truyền tải lên tới 2.000 MW.

Sau khi hoàn tất lắp đặt, dự án bước vào giai đoạn cuối gồm kéo cáp ngầm, thử nghiệm kết nối giữa ngoài khơi và đất liền trước khi chính thức vận hành thương mại.

Khi đi vào hoạt động, trạm chuyển đổi này sẽ thu gom điện từ các trang trại điện gió ngoài khơi rồi truyền tải hiệu quả vào hệ thống điện quốc gia, cung cấp khoảng 6 tỷ kWh điện sạch mỗi năm – đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của hàng triệu hộ gia đình.

Ngoài ra, dự án còn được kỳ vọng giúp giảm gần 5 triệu tấn khí CO₂ phát thải mỗi năm, góp phần hỗ trợ mục tiêu trung hòa carbon của Trung Quốc.

Công trình phá kỷ lục thế giới

Theo SASAC, trạm chuyển đổi gồm hai phần chính: khối siêu kết cấu bằng thép đặt phía trên mặt biển và hệ thống móng dạng jacket cố định dưới đáy biển.

Phần kết cấu nổi cao tương đương tòa nhà 7 tầng, dài 85,5 m, rộng 82,5 m và cao 44 m, với trọng lượng khoảng 25.000 tấn.

Trong khi đó, phần móng jacket có chiều dài 82 m, rộng 57 m, cao 69 m và nặng khoảng 17.000 tấn. Toàn bộ công trình được cố định xuống đáy biển bằng 8 cọc móng khổng lồ.

Hệ thống được thiết kế để hoạt động ổn định trong điều kiện môi trường biển khắc nghiệt, có khả năng chống chịu gió mạnh, sóng lớn, dòng hải lưu, nước biển có độ mặn cao, sương mù dày đặc cũng như các cơn bão thường xuyên xuất hiện trên Biển Đông.

Với tổng trọng lượng vượt quá khả năng nâng của mọi tàu cẩu hiện có tại Trung Quốc, các kỹ sư buộc phải áp dụng một phương pháp lắp đặt hoàn toàn khác.

Lắp đặt bằng công nghệ "float-over"

Thay vì sử dụng cần cẩu siêu trọng để nâng trực tiếp phần kết cấu lên vị trí lắp đặt, nhóm kỹ sư lựa chọn phương pháp "float-over" – kỹ thuật vốn được sử dụng trong các dự án dầu khí ngoài khơi quy mô lớn.

Trong quá trình này, siêu kết cấu được vận chuyển bằng tàu bán chìm chuyên dụng Xiang Tai Kou, sau đó từ từ đưa vào đúng vị trí phía trên hệ thống móng nhờ sự kết hợp giữa thủy triều và hệ thống định vị động có độ chính xác cao.

Đáng chú ý, khoảng hở giữa phần kết cấu phía trên và móng chỉ khoảng 150 mm mỗi bên, đòi hỏi độ chính xác gần như tuyệt đối.

Các tấm đệm cao su cùng hệ thống khớp nối chuyên dụng được lắp sẵn trên chân móng giúp hấp thụ va chạm và căn chỉnh kết cấu trước khi cố định hoàn toàn.

Toàn bộ quá trình lắp đặt chỉ mất khoảng 7 giờ.

Để đảm bảo an toàn, nhóm thi công đã theo dõi dữ liệu từ nhiều hệ thống dự báo thời tiết khác nhau trước khi lựa chọn khoảng thời gian có điều kiện sóng và gió thuận lợi nhất để triển khai.

Theo SASAC, đây hiện là dự án truyền tải điện gió ngoài khơi bằng công nghệ truyền tải điện một chiều linh hoạt có điện áp cao nhất và công suất truyền tải lớn nhất thế giới.

Sự xuất hiện của "trái tim điện gió ngoài khơi" này được đánh giá sẽ giúp Trung Quốc tiếp tục mở rộng quy mô khai thác điện gió xa bờ, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và tăng tỷ trọng năng lượng sạch trong cơ cấu điện quốc gia.

Theo China Daily, IE