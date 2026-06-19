Người dùng Việt hưởng lợi khi mua xe Toyota Hybrid

Với hơn 26.400 xe bán ra trên khắp Việt Nam tính đến tháng 4/2026, Toyota tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu mảng xe xăng lai điện.

Năm 2026, thị trường ô tô hybrid tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Riêng tháng 4, doanh số xe hybrid tăng 53% so với tháng trước. Kết quả này đến từ nhiều yếu tố, trong đó có chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, góp phần đưa giá xe về mức dễ tiếp cận hơn, cùng các chương trình kích cầu do hãng xe triển khai, nổi bật là Toyota.

Ngay sau khi chính sách ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe hybrid có hiệu lực, Toyota đã điều chỉnh giá bán các mẫu HEV, với mức giảm từ 37 - 200 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng xe Nhật Bản cũng tăng quyền lợi cho khách hàng khi nâng thời gian bảo hành pin lên 10 năm hoặc 185.000 km đối với xe mua mới và bảo dưỡng đúng lịch tại đại lý. Chi phí thay pin cũng được giảm tới 34%, tùy mẫu xe.

Trong tháng 6 này, Toyota tiếp tục áp dụng ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ cho Yaris Cross HEV. Công ty Tài chính Toyota Việt Nam cũng hỗ trợ lãi suất vay đối với khách hàng mua xe hybrid theo hình thức trả góp. Các chương trình ưu đãi được triển khai tại toàn bộ 87 đại lý Toyota, phủ khắp 31/34 tỉnh, thành trên cả nước.

Với ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu tới 55% so với xe xăng cùng dung tích, không cần cắm sạc, vận hành linh hoạt trên nhiều điều kiện đường sá và chi phí bảo dưỡng tương đương xe động cơ đốt trong, xe hybrid ngày càng được người tiêu dùng Việt Nam đón nhận.

Đà tăng trưởng doanh số của dòng xe này cho thấy sự dịch chuyển trong xu hướng lựa chọn ô tô, khi khách hàng ngày càng ưu tiên các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu, thân thiện với môi trường. Cùng với xe điện, xe hybrid đang dần trở thành xu hướng tất yếu của thị trường, góp phần giảm phát thải và thúc đẩy quá trình xanh hóa giao thông.