Người dân sẽ tự cung cấp, xác thực thông tin đất đai qua VNeID, không cần nộp giấy tờ

Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích mới trên ứng dụng VNeID, để người dân tự cung cấp, kiểm tra và xác thực thông tin về chủ sử dụng đất ở, nhà ở thông qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở

Theo Phó Cục trưởng Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) Mai Văn Phấn, chiến dịch làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai là bước đi cụ thể nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây cũng là nhiệm vụ được cụ thể hóa tại Kế hoạch số 02-KH/BCĐTW ngày 19/6/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương, với yêu cầu lấy dữ liệu làm trung tâm, bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung". Trong đó, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nền tảng quan trọng để chính quyền các cấp phục vụ người dân nhanh hơn, minh bạch hơn.

Theo ông Phấn, với mục tiêu và yêu cầu của chiến dịch này, việc thu thập thông tin đầu vào để làm đúng, làm đủ, làm sạch dữ liệu đất đai đòi hỏi cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị và cả xã hội, trong đó việc người đang sử dụng đất, người sở hữu tài sản gắn liền với đất cùng tham gia để cung cấp và xác thực thông tin là rất cần thiết và hiệu quả trong quá trình triển khai chiến dịch.

Người dân được hướng dẫn cung cấp dữ liệu đất đai. Ảnh: VGP.

Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích trên ứng dụng VNeID để người dân tự cung cấp thông tin và kiểm tra, xác thực thông tin chủ sử dụng đất ở, nhà ở qua cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thông qua tiện ích trên ứng dụng VNeID mà không nhất thiết phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận và Căn cước công dân.

Ngay từ khi chuẩn bị và ban hành Kế hoạch 515/KH-BCA-BNN&MT, Bộ Công an và Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã biên soạn đầy đủ các tài liệu hướng dẫn và quy trình nghiệp vụ để các địa phương áp dụng thực hiện; đồng thời bảo đảm an toàn, an ninh và bảo mật thông tin khi triển khai thu thập.

Theo ông Mai Văn Phấn, trong bối cảnh tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương hai cấp, theo ông Phấn, dữ liệu đất đai đầy đủ và chính xác sẽ giúp chính quyền cơ sở xử lý thủ tục hành chính ngay tại xã, phường, thị trấn; người dân không còn phải đi lại nhiều, hồ sơ được xử lý trên môi trường điện tử, tiết kiệm thời gian và chi phí.

5 yêu cầu để chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đạt mục tiêu

Chiến dịch xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hướng đến 3 mục tiêu: Tạo nền tảng dữ liệu hiện đại, phục vụ Chính phủ điện tử và quản lý đất đai minh bạch, rõ trách nhiệm; nâng cao chất lượng dịch vụ công, giúp người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục đất đai thuận tiện hơn; kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác, giúp cơ quan quản lý khai thác hiệu quả, phục vụ người dân tốt hơn.

Để đạt được các mục tiêu trên, Phó Cục trưởng Quản lý đất đai chỉ ra 5 yêu cầu.

Thứ nhất, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai đã được xây dựng phải được rà soát, hoàn thiện "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung"; bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ hai, cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai phải được đồng bộ, tập trung, thống nhất về Trung ương, kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Trung tâm dữ liệu quốc gia và trong toàn bộ hệ thống chính trị (xuyên suốt giữa Chính phủ, và các cơ quan Đảng, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân).

Thứ ba, rà soát, tái cấu trúc các quy trình, thủ tục hành chính, trong đó tập trung vào các thủ tục, quy trình nội bộ để cắt giảm các thành phần hồ sơ giấy, tái sử dụng thông tin, dữ liệu đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu khác để giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất của người dân, doanh nghiệp.

Thứ tư, bảo đảm tuyệt đối về an toàn thông tin, an ninh mạng trong quá trình tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thiện, vận hành và kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Thứ năm, việc triển khai phải được tập trung ưu tiên, quyết liệt, khoa học, chất lượng, hiệu quả với sự tham gia của toàn bộ hệ thống chính trị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cấp xã theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền.