Xây dựng dữ liệu đất đai: Người dân chưa đủ điều kiện cấp sổ vẫn có thể đăng ký thông tin đất đai

Lãnh đạo Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu Tài nguyên Môi trường (Bộ NN&MT) cho biết sổ đỏ chỉ là một loại giấy tờ pháp lý. Bộ đang triển khai theo hướng người dân chưa đủ điều kiện cấp giấy vẫn có thể đăng ký thông tin đất đai.

Chỉ mới 50 huyện xây dựng dữ liệu giá đất

Chia sẻ tại hội thảo “Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số” do Tạp chí điện tử VietTimes phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức, ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu Tài nguyên Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết quá trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đang được triển khai trên phạm vi cả nước, song việc cập nhật thông tin về giá đất còn nhiều hạn chế.

Theo ông Trung số địa phương cập nhật dữ liệu giá đất còn rất ít, mới dừng lại ở khoảng 50 huyện (trước sáp nhập). Ông nhấn mạnh, khó khăn không phải do kỹ thuật hay công nghệ mà chủ yếu nằm ở nguồn thông tin đầu vào.

“Giá đất thị trường đầu vào lấy ở mức nào làm chuẩn? Đây vẫn là vấn đề chưa có lời giải rõ ràng”, ông Trung nói. Hiện cơ quan Nhà nước chưa có cơ chế tiếp cận trực tiếp các giao dịch thực tế từ người dân và doanh nghiệp, khiến dữ liệu giá đất chưa phản ánh đúng thị trường.

Trước thực tế nhiều địa phương còn hạn chế về nguồn lực, ông Trung cũng cho biết việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai sẽ được nới rộng thời gian đến năm 2026 để hoàn thành trên phạm vi cả nước. Với những địa phương gặp khó khăn, Trung ương sẽ có giải pháp hỗ trợ để đảm bảo tiến độ chung.

Đồng thời, ông Trung cũng mong muốn cơ quan Nhà nước sẽ được tiếp cận nguồn dữ liệu từ các hiệp hội và doanh nghiệp bất động sản, qua đó làm cơ sở xây dựng dữ liệu giá đất sát thực tế hơn.

Theo ông Trung, một khi dữ liệu đất đai được số hóa và đảm bảo tính pháp lý, sẽ có cơ sở để cắt giảm nhiều loại giấy tờ, hồ sơ mà hiện nay người dân và doanh nghiệp vẫn phải nộp.

“Những thông tin Nhà nước đã có, người dân sẽ không phải khai lại hay bổ sung. Những thủ tục không xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, cơ quan Nhà nước sẽ chủ động cập nhật”, ông nhấn mạnh.

Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số” thu hút nhiều ý kiến trao đổi, góp ý từ nhà quản lý, chuyên gia để hoàn thiện luật đất đai sửa đổi.

Sổ đỏ không còn là rào cản số hóa

Trước băn khoăn về tình trạng nhiều thửa đất chưa có sổ đỏ, ông Trung khẳng định sổ đỏ chỉ là một loại giấy tờ pháp lý, không phải yếu tố cản trở quá trình số hóa.

Thay vì chờ đợi có đủ sổ đỏ để số hóa, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu từ nguồn gốc đất đai.

“Việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai không phụ thuộc hoàn toàn vào việc đã có sổ đỏ hay chưa. Sổ đỏ là yếu tố pháp lý, còn Nhà nước sẽ chủ động cấp giấy cho người dân”, ông Trung nhấn mạnh.

Theo ông Trung, hiện nay Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang triển khai theo hướng người dân chưa đủ điều kiện cấp giấy vẫn có thể đăng ký thông tin đất đai. Những hồ sơ đã đăng ký sẽ được lưu trữ và xử lý, khi đủ điều kiện pháp lý, Nhà nước sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận.

“Cách tiếp cận này giúp gỡ bỏ nút thắt, đẩy nhanh quá trình số hóa và quản lý đất đai một cách hiệu quả hơn, đồng thời đảm bảo quyền lợi của người dân”, Phó Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin Dữ liệu Tài nguyên Môi trường nói.