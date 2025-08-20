Hội thảo hoàn thiện pháp luật đất đai: Gỡ nút thắt giá đất, giải phóng mặt bằng và số hóa dữ liệu

Tham dự Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật đất đai tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên số" có đại diện các bộ, ban ngành, hiệp hội, chuyên gia kinh tế và lãnh đạo doanh nghiệp.

Về lãnh đạo bộ ban ngành có ông Võ Anh Tuấn, Phó Cục trưởng, Cục Quản lý đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường và ông Nguyễn Bảo Trung, Phó Cục trưởng Cục chuyển đổi số, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Về phía đơn vị tổ chức có PGS.TS Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và ông Nguyễn Bá Kiên, Tổng biên tập Tạp chí điện tử VietTimes.

Tham dự hội thảo còn có sự hiện diện của các Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam là ông Lê Đức Sảo, ông Hồ Quang Lợi, Lê Nghiêm và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Hội truyền thông số Việt Nam (VDCA), Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường.

Về phía diễn giả, chuyên gia có:

TS Vũ Đình Ánh, Chuyên gia kinh tế, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu thị trường - giá cả, Bộ Tài chính.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS).

Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Toàn cầu (GP.Invest).

PGS.TS Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Đại học Luật Hà Nội.

PGS.TS Trần Thị Minh Châu, Đại học CMC.

Luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty Luật TNHH SBLAW.

Luật sư Phạm Thanh Tuấn, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, Chuyên gia tư vấn pháp lý về đất đai và bất động sản.

Tham dự hội thảo còn có sự hiện diện của đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp; đại diện các nhà tài trợ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) - Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank) - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á (SeABank) - Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long.