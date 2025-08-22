Người đàn ông Mông thoát “án tử” nhờ chẩn đoán sớm bệnh miễn dịch hiếm gặp

Bệnh nhân 65 tuổi ở Tuyên Quang mắc cùng lúc nhiều bệnh nguy hiểm đã được cứu sống tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Các bác sĩ cảnh báo về căn bệnh tan máu, giảm tiểu cầu miễn dịch hiếm gặp.

Người đàn ông Mông đã được cứu sống ngoạn mục

Ông L.N.P, 65 tuổi, dân tộc Mông, nhập viện trong tình trạng viêm mô mềm nặng, hoại tử cẳng và bàn tay, kèm tiền sử xơ gan rượu. Ban đầu, bệnh nhân được điều trị kháng sinh tích cực, phẫu thuật cắt lọc mô hoại tử và chuẩn bị ghép da.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị, ông xuất hiện tình trạng thiếu máu và giảm tiểu cầu trầm trọng. Lượng huyết sắc tố giảm xuống dưới 55g/l, tiểu cầu dưới 30g/l, khiến ông không còn đủ điều kiện để thực hiện ghép da.

Đáng lo ngại hơn, dù đã được truyền máu liên tục, tình trạng của bệnh nhân vẫn không cải thiện. Khi các bác sĩ Khoa Huyết học – Truyền máu Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW vào cuộc, ông mới được chẩn đoán mắc thiếu máu tan máu tự miễn kết hợp với giảm tiểu cầu miễn dịch – một bệnh lý hiếm gặp, thường khởi phát sau nhiễm trùng hoặc do tác dụng phụ của một số loại thuốc.

Bác sĩ Phan Thị Thanh Hoa cho biết: Với bệnh này, cơ thể người bệnh tự sinh ra kháng thể tấn công hồng cầu và tiểu cầu, khiến chúng bị vỡ hoặc bị tiêu huỷ tại lách. Kết quả là bệnh nhân thiếu máu trầm trọng, dễ xuất huyết và có thể tử vong nhanh chóng nếu không điều trị đúng cách.

Nhiều người vì thiếu hiểu biết, khi thấy da xanh, mệt mỏi kéo dài chỉ nghĩ là “thiếu máu do ăn uống” hay “do bệnh gan”, tự ý bổ sung thuốc hoặc chờ đợi, đến khi nhập viện thì đã ở giai đoạn nguy kịch.

Bệnh nhân đã bị hoại tử tay

May mắn, ông P được điều trị theo phác đồ ức chế miễn dịch kết hợp truyền chế phẩm máu và nâng đỡ dinh dưỡng. Chỉ sau 10 ngày, huyết sắc tố của ông tăng lên hơn 100g/l, tiểu cầu trở về mức bình thường mà không cần truyền máu.

Nhờ đó, ca ghép da được tiến hành thuận lợi. Sau 1,5 tháng điều trị với sự phối hợp của nhiều chuyên khoa – Huyết học, Ngoại khoa, Nội khoa, Dinh dưỡng – ông đã phục hồi hoàn toàn và được xuất viện.

Câu chuyện này là lời nhắc nhở cộng đồng phải đặc biệt cảnh giác với căn bệnh tan máu tự miễn và giảm tiểu cầu miễn dịch. Người dân cần đi khám sớm khi có những dấu hiệu bất thường sau:

– Da và niêm mạc xanh xao, vàng vọt.

– Mệt mỏi kéo dài, hoa mắt chóng mặt, khó thở khi gắng sức.

– Xuất hiện chấm xuất huyết trên da, chảy máu chân răng, chảy máu mũi.

– Vết thương lâu lành, dễ bầm tím dù chỉ va chạm nhẹ.

Nếu được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh nhân hoàn toàn có cơ hội hồi phục như trường hợp ông P. Nhưng nếu chậm trễ, bệnh có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm, buộc người bệnh phải truyền máu liên tục, thậm chí đối diện nguy cơ tử vong.