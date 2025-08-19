Giành lại sự sống từ “quả bom nổ chậm” trong não

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân vỡ phình động mạch não – căn bệnh được ví như “quả bom nổ chậm” có thể cướp đi sinh mạng bất cứ lúc nào.

Bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục

“Quả bom” thầm lặng trong não

Bệnh nhân là ông N.V.C, 54 tuổi ở Hà Nội, nhập viện trong tình trạng rối loạn ý thức, kèm hội chứng tăng áp lực nội sọ điển hình.

Kết quả chụp CT não khẩn cho thấy xuất huyết dưới nhện lan tỏa hai bên – dấu hiệu đặc trưng của vỡ phình động mạch não. Dựng hình mạch não xác định ông C có hai túi phình, trong đó túi phình động mạch thông trước đã vỡ.

“Vỡ phình động mạch não là một cấp cứu tối khẩn cấp, chỉ chậm vài giờ nguy cơ tử vong rất cao", BS CKII Nguyễn Quang Thành, chuyên khoa Thần kinh – Sọ não, chia sẻ với VietTimes chiều 19/8.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp đã tiến hành vi phẫu kẹp cổ túi phình – kỹ thuật đòi hỏi độ chính xác cao, vừa ngăn máu chảy, vừa bảo tồn các mạch và dây thần kinh xung quanh. Đây là một trong những ca phẫu thuật phức tạp nhưng đội ngũ bác sĩ đã làm chủ thành công. Sau 2 ngày, bệnh nhân tỉnh táo, rút máy thở và hồi phục tốt.

Phình động mạch não là tình trạng mạch máu giãn phồng bất thường, thường không triệu chứng cho đến khi vỡ. Khi vỡ, máu tràn vào khoang não gây xuất huyết, đột quỵ và có thể tử vong.

Triệu chứng điển hình gồm:

– Đau đầu dữ dội, đột ngột như “búa bổ”.

– Cứng gáy, nôn ói, rối loạn ý thức.

– Trường hợp nặng có thể hôn mê, tử vong nhanh chóng.

Yếu tố nguy cơ: tiền sử gia đình, tăng huyết áp, béo phì, hút thuốc, uống rượu bia nhiều hoặc mắc bệnh nền làm yếu thành mạch. Túi phình càng lớn càng dễ vỡ, nhưng ngay cả túi nhỏ cũng có thể gây hậu quả nặng nề.

Cảnh báo và phòng ngừa

BS Thành khuyến cáo:

– Người dân nên khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm các yếu tố nguy cơ.

– Nhóm nguy cơ cao cần tầm soát mạch não thường xuyên.

– Khi có biểu hiện cảnh báo như đau đầu dữ dội, cứng gáy, rối loạn ý thức, phải đến ngay bệnh viện có chuyên khoa thần kinh – sọ não.

– Kiểm soát huyết áp, bỏ thuốc lá, hạn chế rượu bia là biện pháp quan trọng để giảm tổn thương thành mạch.

“Phình động mạch não không được phát hiện sớm giống như mang một ‘quả bom nổ chậm’ trong đầu. Tầm soát định kỳ là cách duy nhất để phát hiện và xử trí trước khi nó vỡ", BS Thành nhấn mạnh.

Ca bệnh của ông C là minh chứng rõ ràng rằng sự sống có thể được giành lại nếu được cấp cứu và phẫu thuật kịp thời. Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn đến viện đúng lúc. Cách bảo vệ tốt nhất chính là chủ động tầm soát, kiểm soát lối sống và nâng cao ý thức phòng bệnh. Đừng chờ “quả bom nổ chậm” trong não phát nổ mới chạy chữa, vì đôi khi, chỉ vài phút chậm trễ cũng có thể đánh đổi bằng cả mạng sống.