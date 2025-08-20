Báo động sốt rét ác tính từ Châu Phi: Liên tiếp nhiều ca nguy kịch tại Hà Nội

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa ghi nhận nhiều ca sốt rét ác tính sau khi bệnh nhân trở về từ Châu Phi, trong đó có trường hợp hôn mê sâu, suy đa tạng, nguy cơ tử vong cao.

Nhiều bệnh nhân sốt rét ác tính liên tiếp nhập viện

Trong một tuần qua, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các ca bệnh sốt cao, rét run, được chẩn đoán mắc sốt rét ác tính. Điểm chung là tất cả bệnh nhân đều có lịch sử du lịch hoặc làm việc tại các quốc gia Châu Phi.

Trước tình hình này, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã phát đi cảnh báo cho người dân lưu ý phòng, tránh.

Bệnh nhân đầu tiên là chị L.T.M (33 tuổi, Lào Cai), từng du lịch Châu Phi trong một tháng. Sau khi về nước, chị sốt cao liên tục 40°C, đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, da xanh xao. Chị được điều trị tại nhiều bệnh viện với chẩn đoán hội chứng thực bào máu nhưng không cải thiện, giảm cả ba dòng máu, co giật và rối loạn ý thức.

Khi chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê. Xét nghiệm cho kết quả dương tính với ký sinh trùng sốt rét Plasmodium falciparum với mật độ rất cao – 1,9 triệu ký sinh trùng/mm³ máu.

Đây là sốt rét ác tính thể não cực kỳ nguy hiểm. Nhờ điều trị tích cực bằng thuốc đặc hiệu kết hợp hồi sức, bệnh nhân dần cải thiện nhưng vẫn phải theo dõi sát.

Trường hợp thứ hai là anh N.V.K (45 tuổi, Hưng Yên), công nhân xuất khẩu lao động tại Mali. Sau khi về nước, anh xuất hiện sốt cao từng cơn, rét run, vàng da, mệt mỏi và suy đa tạng. Kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với sốt rét ác tính, mật độ ký sinh trùng trong máu lên tới 48.000 ký sinh trùng/mm³.

Sau hơn một tuần điều trị tại Trung tâm Hồi sức tích cực, anh K đã hồi phục, không còn ký sinh trùng trong máu và được xuất viện.

Bệnh nhân thứ ba là chị V.T.P (38 tuổi, Hải Phòng), vừa từ Nigeria trở về. Chị nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, phải đặt nội khí quản và chẩn đoán sốt rét ác tính thể não kèm suy đa tạng, sốc, nguy cơ tử vong rất cao.

Trao đổi với VietTimes chiều 20/8, ThS.BS Nguyễn Đức Minh, Khoa cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết sốt rét do ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền qua muỗi Anopheles, thường gặp ở vùng nhiệt đới.

Bệnh biểu hiện bằng các cơn sốt ba giai đoạn: sốt nóng, rét run và vã mồ hôi. Tuy nhiên, nếu không khai thác kỹ bệnh sử đi lại, dễ dẫn đến chẩn đoán nhầm và bỏ sót sốt rét ác tính. Khi bệnh tiến triển sang biến chứng nặng như sốc, suy đa tạng hoặc tổn thương não, tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được điều trị kịp thời.

ThS.BS Nguyễn Đức Minh khuyến cáo: người có triệu chứng sốt sau khi trở về từ nước ngoài, đặc biệt là Châu Phi, cần đến ngay bệnh viện chuyên khoa để xét nghiệm và điều trị. Với người chuẩn bị đi làm việc, du lịch tại các vùng có nguy cơ, cần được tư vấn và uống thuốc dự phòng để hạn chế nguy hiểm.