Sáp nhập tỉnh và triển khai chính quyền 2 cấp: Người dân không lo gián đoạn khi đi khám, chữa bệnh

Trong quá trình sáp nhập tỉnh và triển khai chính quyền 2 cấp, Bộ Y tế hướng dẫn các cơ sở y tế sử dụng giấy phép cũ, điều chỉnh khi cần, bảo đảm người dân được khám, chữa bệnh (KCB) và hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT) liên tục.

Người dân vẫn được hưởng dịch vụ KCB liên tục khi sáp nhập tỉnh. Ảnh minh hoạ.

Giấy phép y tế vẫn có hiệu lực, người dân an tâm KCB

Khi nhiều tỉnh thành đang sắp xếp bộ máy, nhiều người dân và cơ sở y tế lo lắng về giấy phép hoạt động KCB. Liệu giấy phép cũ có còn giá trị? Hợp đồng BHYT có bị ảnh hưởng?

Theo ông Nguyễn Trọng Khoa – Phó Cục Quản lý KCB, giấy phép hoạt động KCB không có thời hạn sử dụng. Nếu cơ sở chỉ thay đổi tên gọi hành chính hoặc sáp nhập, giấy phép cũ vẫn còn hiệu lực, người dân vẫn có thể đến KCB bình thường mà không lo gián đoạn.

Với quan điểm ưu tiên quyền lợi của người dân, Bộ Y tế luôn quán triệt nguyên tắc không để hoạt động KCB bị gián đoạn trong quá trình sắp xếp tổ chức. Thủ tục hành chính được đơn giản hóa để đảm bảo các cơ sở y tế vẫn phục vụ bình thường.

Nếu cơ sở y tế mở rộng quy mô, bổ sung kỹ thuật hay thay đổi phạm vi chuyên môn, cơ sở sẽ làm thủ tục điều chỉnh giấy phép. Tuy nhiên, trong thời gian chờ cấp điều chỉnh, giấy phép cũ vẫn được sử dụng để KCB và thanh toán BHYT.

BHYT vẫn được duy trì

Đặc biệt, Nghị định 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định, trong giai đoạn chuyển tiếp từ 1/7 đến 31/12/2025, các cơ sở y tế vẫn sử dụng giấy phép cũ để thực hiện KCB BHYT. Người dân đi khám tại cơ sở cũ hay cơ sở mới sau sáp nhập đều được thanh toán đầy đủ chi phí theo hợp đồng bảo hiểm đã ký.

Điều này giúp người dân không bị ảnh hưởng khi tỉnh sáp nhập hay cơ sở y tế thay đổi tên gọi. Bệnh viện tại Lào Cai và Lai Châu đã áp dụng hướng dẫn này, đảm bảo dịch vụ y tế diễn ra liên tục, người dân yên tâm đi khám mà không cần lo giấy tờ mới.

Các cơ sở y tế cần chú ý chuẩn bị hồ sơ để điều chỉnh hoặc cấp mới giấy phép khi có thay đổi về quy mô, kỹ thuật, hoặc tên gọi. Sau 31/12/2025, tất cả cơ sở phải hoàn tất thủ tục để giấy phép chính thức thống nhất.

Ông Nguyễn Trọng Khoa lưu ý: Việc chuẩn bị hồ sơ sớm giúp cơ sở y tế duy trì hoạt động ổn định, bảo đảm chất lượng dịch vụ và quyền lợi của người dân. Cục Quản lý KCB khuyến khích các bệnh viện phối hợp với Sở Y tế để hoàn tất thủ tục đúng thời hạn.

Như vậy, trong suốt quá trình sáp nhập tỉnh và điều chỉnh giấy phép y tế, người dân vẫn được hưởng dịch vụ KCB liên tục. Quy định mới vừa giúp cơ sở y tế hoạt động thuận lợi, vừa bảo đảm quyền lợi BHYT, không để giấy phép hay thủ tục hành chính ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Việc Bộ Y tế hướng dẫn chi tiết, linh hoạt cho thấy sự quan tâm thiết thực tới người dân, giúp mọi người an tâm đi khám bệnh và yên tâm với quyền lợi bảo hiểm y tế của mình.