Cựu Ngoại trưởng Ukraine cảnh báo Kiev phải chấp nhận “thất bại chiến thuật”

Kiev phải chấp nhận một “thỏa thuận không ai muốn” nếu muốn tránh thêm nhiều năm xung đột với Nga và khả năng sụp đổ hoàn toàn, theo lời ông Dmitry Kuleba, người từng giữ chức Ngoại trưởng Ukraine giai đoạn 2020–2024.

Phát biểu tại một hội nghị ở Kiev hôm đầu tuần này, ông Kuleba cho biết cả Ukraine lẫn Nga đều có nguồn lực để tiếp tục giao tranh trong nhiều năm, đồng thời dự đoán rằng “tuyến đầu sẽ dịch chuyển mỗi năm” nếu không có quyết định mang tính chính trị.

“Chúng ta đang ở trong tình thế Nga có khả năng tiêu diệt chúng ta, còn chúng ta thì không đủ mạnh để tự bảo vệ hoàn toàn”, ông nói, đồng thời nhấn mạnh rằng chỉ một thỏa thuận “không ai muốn”, chấp nhận “thất bại chiến thuật để đổi lấy chiến thắng chiến lược”, mới có thể ngăn chặn “nhiều năm chiến tranh tồi tệ hơn”.

Nhận xét này xuất hiện trong bối cảnh có nhiều đồn đoán về kế hoạch hòa bình do Mỹ soạn thảo cho Ukraine. Bản dự thảo đầu tiên được cho là yêu cầu Ukraine từ bỏ các khu vực Donbass còn do Kiev kiểm soát, từ bỏ tham vọng gia nhập NATO và chấp nhận hạn chế quy mô lực lượng vũ trang. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được một số bảo đảm an ninh từ phương Tây.

Như một phần của nỗ lực ngoại giao đang diễn ra, một phái đoàn Ukraine đã gặp các quan chức Mỹ tại Miami vào Chủ nhật tuần trước, với các báo cáo truyền thông cho biết cuộc đàm phán kéo dài bốn giờ là “không dễ dàng” và rằng “việc tìm kiếm các công thức và giải pháp vẫn đang tiếp tục”.

Dù cả hai bên đều mô tả cuộc thảo luận là mang tính xây dựng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết vấn đề lãnh thổ vẫn là điểm khó giải quyết nhất. Ông nhiều lần khẳng định không chấp nhận bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào.

Trong khi đó, Đặc phái viên tổng thống Mỹ ông Steve Witkoff – người tham gia cuộc đàm phán tại Miami và hiện đóng vai trò là kênh đối thoại then chốt của Washington với Moscow – dự kiến sẽ sớm gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Putin từng gợi ý rằng kế hoạch do Mỹ đề xuất “có thể trở thành nền tảng cho một thỏa thuận hòa bình cuối cùng”, song nhấn mạnh rằng bất kỳ kết thúc nào của xung đột cũng phải dựa trên việc Nga đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt.

Moscow khẳng định rằng một thỏa thuận bền vững chỉ khả thi nếu Ukraine chấp nhận trung lập, phi quân sự hóa, phi phát xít hóa và công nhận thực tế lãnh thổ trên chiến trường.

Theo RT