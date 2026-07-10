Món quà từ Thổ Nhĩ Kỳ khiến nhiều lãnh đạo NATO giật mình, phải xử lý đặc biệt

Các lãnh đạo NATO bất ngờ nhận súng ổ quay Gumusay .357 Magnum cùng đạn thật từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sau hội nghị tại Ankara.

Các nhà lãnh đạo tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO tại Ankara đã nhận một món quà ngoại giao hiếm gặp từ Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan: một khẩu súng ổ quay cổ điển kèm theo đạn thật. Món quà đặc biệt này khiến một số nguyên thủ phải nhanh chóng bàn giao cho lực lượng chức năng hoặc đưa vào kho lưu giữ ngay sau khi trở về nước.

Theo truyền thông quốc tế, món quà được ông Erdogan trao sau khi hội nghị kết thúc nhằm quảng bá ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ – lĩnh vực đang trở thành một trong những công cụ quan trọng trong chính sách đối ngoại và xuất khẩu của Ankara.

Thủ tướng Bỉ bất ngờ phát hiện súng và đạn trong hành lý

Một trong những trường hợp gây chú ý nhất là Thủ tướng Bỉ Bart De Wever.

Sau khi trở về Bỉ từ hội nghị NATO, ông mới phát hiện trong hành lý có một khẩu súng ngắn cùng cơ số đạn đi kèm. Văn phòng của Thủ tướng sau đó đã bàn giao toàn bộ món quà cho cảnh sát sân bay Brussels để cất giữ trong két an toàn theo đúng quy định.

Theo hình ảnh do Văn phòng Tổng thống Lithuania Gitanas Nausėda công bố, món quà là khẩu Gumusay .357 Magnum, mẫu súng ổ quay hiếm do nhà sản xuất vũ khí quốc doanh MKE của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo từ những năm 1990.

Khẩu súng được đặt trong hộp gỗ trưng bày có in quốc kỳ Thổ Nhĩ Kỳ và logo NATO. Bên trong còn có bảng giới thiệu bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Anh với nội dung: "Gumusay – khẩu súng ổ quay đầu tiên được sản xuất tại Thổ Nhĩ Kỳ".

Một khẩu súng do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tặng cho Tổng thống Litva Gitanas Nauseda tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara. Ảnh: Reuters.

Mỗi nguyên thủ nhận một khẩu súng khắc tên riêng

Người phát ngôn của Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cho biết tất cả các nhà lãnh đạo tham dự hội nghị đều nhận cùng một mẫu súng, nhưng mỗi khẩu đều được khắc tên riêng của người nhận.

Sau khi về nước, cách xử lý món quà này cũng rất khác nhau.

Đại diện Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki cho biết khẩu súng hiện vẫn đang chờ hoàn tất thủ tục hải quan tại sân bay Warsaw trước khi được đưa tới nơi lưu giữ an toàn.

"Chắc chắn sẽ không có ai mang nó ra bắn," vị trợ lý nói với truyền thông Ba Lan.

Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng Thụy Điển xác nhận các khẩu súng đã được chuyển tới đại sứ quán của hai nước tại Ankara. Phía Hà Lan dự kiến sẽ vô hiệu hóa khẩu súng, còn Thụy Điển đang hoàn tất các thủ tục nhập khẩu cần thiết.

Theo một nguồn tin từ Phố Downing, khẩu súng dành cho Thủ tướng Anh Keir Starmer còn đi kèm bộ dụng cụ vệ sinh và khoảng 500 viên đạn.

Đối với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni, khẩu súng hiện được lưu giữ tại Phủ Thủ tướng Palazzo Chigi cùng với các quà tặng cấp nhà nước khác.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự định trao tặng món quà này cho một bảo tàng quân sự, trong khi Thủ tướng Hy Lạp cũng có kế hoạch chuyển khẩu súng tới Bảo tàng Chiến tranh ở Athens.

Khẩu súng được đựng trong một hộp gỗ sang trọng. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Canada hài hước: "Xi-rô lá phong của tôi lép vế"

Thủ tướng Canada Mark Carney mang đến hội nghị một món quà truyền thống là xi-rô lá phong và không quên pha trò khi so sánh với quà tặng của nước chủ nhà.

"Tôi chợt nhận ra món quà xi-rô lá phong của mình có vẻ lép vế hơn nhiều," ông nói trong cuộc họp báo.

Ông cho biết bản thân thậm chí chưa trực tiếp nhìn thấy khẩu súng vì các nhân viên đã xử lý toàn bộ.

"Tôi muốn trấn an người dân Canada rằng mọi người luôn để súng tránh xa tôi," ông nói.

Theo ông Carney, khẩu súng đã được vô hiệu hóa và nhiều khả năng cũng sẽ được chuyển tới một bảo tàng chiến tranh quốc gia.

Thổ Nhĩ Kỳ muốn quảng bá ngành công nghiệp quốc phòng

Giới quan sát nhận định món quà của Tổng thống Erdogan không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao mà còn là thông điệp quảng bá cho ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.

Gumusay .357 Magnum hiện là mẫu súng khá hiếm vì ngành công nghiệp súng ngắn của Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay chủ yếu tập trung vào các dòng súng bán tự động, khiến mẫu súng ổ quay này trở thành món đồ được nhiều nhà sưu tập quan tâm.

Trong những năm gần đây, các nhà sản xuất vũ khí Thổ Nhĩ Kỳ đã mở rộng đáng kể thị phần tại châu Âu với các dòng súng ngắn và súng săn có giá cạnh tranh, tạo sức ép lên những thương hiệu lâu đời của Italy và Bỉ.

Theo tổ chức Small Arms Survey có trụ sở tại Geneva, trong giai đoạn 2019–2024, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia xuất khẩu vũ khí hạng nhẹ lớn thứ ba thế giới, với tổng kim ngạch khoảng 3 tỷ USD, chỉ đứng sau Mỹ và Italy.

Theo CNN