Kỹ thuật thay khớp vai mới mang tới hy vọng cho bệnh nhân trẻ tuổi

Việc lần đầu triển khai kỹ thuật thay khớp vai theo giải phẫu cho bệnh nhân trẻ sau chấn thương thể thao mở ra cơ hội phục hồi vận động tự nhiên và kéo dài tuổi thọ khớp nhân tạo.

Ca mổ thị phạm tại hội thảo khoa học “Phẫu thuật thay khớp vai theo giải phẫu - Lựa chọn mới để tối ưu kết quả phẫu thuật” tổ chức tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức sáng 29/5 mở ra hướng điều trị tối ưu, giúp bảo tồn vận động tự nhiên và kéo dài tuổi thọ khớp nhân tạo.

Nam bệnh nhân 33 tuổi bị đau khớp vai suốt nhiều 3 năm, vận động khó khăn, dùng thuốc không còn hiệu quả. Kết quả chụp X-quang và CT cho thấy chỏm xương cánh tay đã bị tiêu gần hoàn toàn do hoại tử vô khuẩn sau nhiều năm chơi thể thao cường độ cao.

Theo PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh, Phó Giám đốc BV Việt Đức, Chủ tịch Hội Chấn thương Chỉnh hình Việt Nam, đây là trường hợp điển hình của tổn thương khớp vai ở người trẻ vận động quá mức trong thời gian dài. Tình trạng thiếu máu nuôi chỏm xương diễn tiến âm thầm, từ từ dẫn tới hoại tử vô khuẩn rồi thoái hóa khớp vai nặng.

Thay vì áp dụng các kỹ thuật thay khớp vai truyền thống, các bác sĩ đã lựa chọn phương pháp thay khớp vai theo giải phẫu - kỹ thuật mới lần đầu tiên được triển khai tại BV Việt Đức cho nhóm bệnh nhân trẻ sau chấn thương thể thao.

Chia sẻ với VietTimes bên lề hội thảo, PGS.TS Nguyễn Mạnh Khánh cho biết khác với thay khớp vai đảo ngược thường dành cho người cao tuổi, hoặc trường hợp tổn thương gân cơ nặng, thay khớp vai theo giải phẫu giúp tái tạo cấu trúc khớp gần giống giải phẫu tự nhiên nhất, bảo tồn tối đa hệ thống gân cơ và cơ chế vận động sinh lý của khớp vai.

“Con người sinh ra với cấu trúc giải phẫu rất hoàn hảo. Khi khớp nhân tạo phù hợp với giải phẫu và cơ sinh học tự nhiên của người bệnh, vận động sẽ hài hòa hơn, khớp ít bị quá tải hơn và tuổi thọ khớp cũng kéo dài hơn” - PGS Khánh cho biết.

Kỹ thuật này đặc biệt phù hợp với người dưới 45-50 tuổi, còn nhu cầu lao động, chơi thể thao và vận động cường độ cao. Việc bảo tồn được các cơ chức năng quanh vai giúp người bệnh có khả năng phục hồi biên độ vận động tốt hơn, giảm đau sớm và duy trì chất lượng sống lâu dài.

PGS Khánh cho biết thêm hiện nay các thế hệ khớp vai nhân tạo đã có nhiều cải tiến vượt bậc về vật liệu và thiết kế. Những vật liệu mới như titanium hay cobalt-chrome có độ bền cao, khả năng chống mài mòn tốt, tuổi thọ khớp có thể kéo dài 30-50 năm nếu được chăm sóc phù hợp.

Bên cạnh đó, hệ thống khớp modular với các cấu phần tháo lắp linh hoạt cho phép phẫu thuật viên điều chỉnh kích thước, độ dài, độ xoay phù hợp với từng người bệnh, đồng thời thuận lợi hơn nếu cần thay lại hoặc chuyển đổi kỹ thuật trong tương lai.

“Đối với bệnh nhân trẻ, việc lựa chọn đúng loại khớp ngay từ đầu có ý nghĩa rất quan trọng vì họ còn cả quãng đời vận động dài phía trước”, ông nói và cảnh báo nhiều người trẻ chủ quan với các chấn thương vai ban đầu. Nhưng nếu tổn thương kéo dài, thiếu máu nuôi chỏm xương sẽ dẫn đến hoại tử vô khuẩn, tiêu chỏm rồi thoái hóa khớp nặng.

Hội thảo năm nay có sự tham gia của các chuyên gia chấn thương chỉnh hình đến từ châu Âu. Thay vì chỉ một số ít bác sĩ có điều kiện đi học ở nước ngoài, việc mời chuyên gia quốc tế tới Việt Nam tham gia hội thảo giúp rất nhiều bác sĩ được tiếp cận trực tiếp với kỹ thuật mới, cập nhật kiến thức và kinh nghiệm thực hành hiện đại.

Đặc biệt, hội thảo còn tổ chức hội chẩn, mổ trình diễn trực tiếp và truyền hình tới nhiều đầu cầu chuyên môn, giúp các bác sĩ quan sát toàn bộ quy trình phẫu thuật, các lưu ý kỹ thuật và chiến lược xử trí thực tế. ​